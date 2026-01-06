打造專屬療癒Me Time！Hetras、LE LABO、BYREDO最新家居香氛精選

奔波勞碌的一天，推開家門的瞬間，迎面而來的是溫暖舒適的香氣，足以卸下一整天的疲憊。小編特別為大家精選幾款最新家居香氛，從花香到木質調，從清新到沉穩，讓你在家中也能享受一場香氣撲鼻的靜謐時光！

#1 Hetras經典高級擴香套裝

韓國超人氣國民香氛品牌 hetras早前正式登陸香港！首間品牌概念店將完整呈現 hetras 的香氛系列，從清新花香、溫暖木調，到以情緒為靈感的複合香調，一次帶來逾30款不同香味選擇，讓你沉浸於香氣世界。

源自天然精油的Hetras擴香，透過專業調香工藝，把不同香氣演化成室內香氛，為家居每一角落都注入愜意的氛圍，讓香氛成為日常質感的一部分。瓶身設計簡潔優雅，無論置於家中或辦公室，都能展現自然與品味的平衡。不論自用還是送禮之用都合適不過！

小編推薦必定是韓國藝人G-Dragon喜愛的NO.29 Daisy 雛菊，香氣以柔和的花香調為主調，以雛菊、柳橙和洋甘菊為前調；中調是向日葵、依蘭、花香。整體香氣層次分明，既清新又優雅，令人難以忘懷！

查詢／購買： Hetras

#2 LE LABO CYPRÈS 21 INDIGO CYPRÈS 21

高端小眾香氛品牌LE LABO CYPRÈS 21系列推出了特別版 Indigo蠟燭，以濃厚的香氛油、特定比例的混合蠟和天然纖維燈芯製成，使整個家居都天然氛圍，像置身於森林深處。柏樹樹脂的香氣由杜松子、丁香和八角茴香所襯托，氣味清新又獨特，讓你渡過一個溫暖又零靜的冬日。蠟燭以日本百年藍染工藝打造深藍瓶身，外盒飾則是特製藍染漸層標籤，向非凡工藝的致敬。

查詢／購買：LE LABO

#3 BYREDO WINTER CABIN 香氛蠟燭

來自瑞典斯德哥爾摩的香氛品牌 BYREDO推出Winter Cabin 限量版香氛蠟燭，以煙燻木香、廣藿香與琥珀香調，將冬日歐洲小木屋的濃厚氛圍濃縮於蠟燭之中。燃點瞬間，空間瀰漫著木質的溫暖與琥珀的柔和光澤。配上一杯熱可可，讓你卸下疲憊，好好享受Me Time 時光！

查詢／購買：BYREDO