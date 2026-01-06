歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

小寒保養湯水推介|栗子核桃花生雞湯補腎健脾，加清酒有助補血
中醫養生 食療新意思

小寒保養湯水推介|栗子核桃花生雞湯補腎健脾，加清酒有助補血
January Art Map:西九表演藝術節《剩女經濟》、...
Art & Living

January Art Map:西九表演藝術節《剩女經濟》、...
hot talk 1點鐘

港股年初至今累升近三成 明年繼續乘勝追擊？❤️林Sir、比比心水股大放送！
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
打造專屬療癒Me Time！Hetras、LE LABO、BYREDO最新家居香氛精選
Editor’s Pick
Body Care & Hair

打造專屬療癒Me Time！Hetras、LE LABO、BYREDO最新家居香氛精選

TEXT:Satyaver AngelPHOTO:官方圖片

　　奔波勞碌的一天，推開家門的瞬間，迎面而來的是溫暖舒適的香氣，足以卸下一整天的疲憊。小編特別為大家精選幾款最新家居香氛，從花香到木質調，從清新到沉穩，讓你在家中也能享受一場香氣撲鼻的靜謐時光！

 

#1 Hetras經典高級擴香套裝 

 

　　韓國超人氣國民香氛品牌 hetras早前正式登陸香港！首間品牌概念店將完整呈現 hetras 的香氛系列，從清新花香、溫暖木調，到以情緒為靈感的複合香調，一次帶來逾30款不同香味選擇，讓你沉浸於香氣世界。

 

　　源自天然精油的Hetras擴香，透過專業調香工藝，把不同香氣演化成室內香氛，為家居每一角落都注入愜意的氛圍，讓香氛成為日常質感的一部分。瓶身設計簡潔優雅，無論置於家中或辦公室，都能展現自然與品味的平衡。不論自用還是送禮之用都合適不過！

 

　　小編推薦必定是韓國藝人G-Dragon喜愛的NO.29 Daisy 雛菊，香氣以柔和的花香調為主調，以雛菊、柳橙和洋甘菊為前調；中調是向日葵、依蘭、花香。整體香氣層次分明，既清新又優雅，令人難以忘懷！

 

打造專屬療癒Me Time！Hetras、LE LABO、BYREDO推出最新家居香氛精選！

Hetras經典高級擴香套裝 500ml  $178

 

查詢／購買： Hetras

 

#2 LE LABO CYPRÈS 21 INDIGO CYPRÈS 21

 

　　高端小眾香氛品牌LE LABO CYPRÈS 21系列推出了特別版 Indigo蠟燭，以濃厚的香氛油、特定比例的混合蠟和天然纖維燈芯製成，使整個家居都天然氛圍，像置身於森林深處。柏樹樹脂的香氣由杜松子、丁香和八角茴香所襯托，氣味清新又獨特，讓你渡過一個溫暖又零靜的冬日。蠟燭以日本百年藍染工藝打造深藍瓶身，外盒飾則是特製藍染漸層標籤，向非凡工藝的致敬。

 

打造專屬療癒Me Time！Hetras、LE LABO、BYREDO推出最新家居香氛精選！

打造專屬療癒Me Time！Hetras、LE LABO、BYREDO推出最新家居香氛精選！

LE LABO CYPRÈS 21 INDIGO CYPRÈS 21 245g $715

（僅在香港歌賦街實驗室及澳門威尼斯人實驗室發售）

 

查詢／購買：LE LABO

 

#3 BYREDO WINTER CABIN 香氛蠟燭 

 

　　來自瑞典斯德哥爾摩的香氛品牌 BYREDO推出Winter Cabin 限量版香氛蠟燭，以煙燻木香、廣藿香與琥珀香調，將冬日歐洲小木屋的濃厚氛圍濃縮於蠟燭之中。燃點瞬間，空間瀰漫著木質的溫暖與琥珀的柔和光澤。配上一杯熱可可，讓你卸下疲憊，好好享受Me Time 時光！

 

打造專屬療癒Me Time！Hetras、LE LABO、BYREDO推出最新家居香氛精選！

BYREDO WINTER CABIN 香氛蠟燭 $700

 

查詢／購買：BYREDO

 

Tags:#香氛蠟燭#Byredo#Winter Cabin#Le Labo#Indigo Cyprès 21#Hetras#擴香#香氛
Add a comment ...Add a comment ...
更多Beauty文章
Gift to Her：2025聖誕美妝精選！LUNASOL、Gucci 、Charlotte Tilbury等5大限定冬日設計，佳節必收！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處