價值觀錯配：組織家庭令男人壓力爆煲？你想給妻兒優質生活，但我只憧憬平凡日子

W分手了，她說這次分手分得很無奈。

相戀4年，她和男友本來早在兩年前已計劃結婚，他們各自做著高收入的工作，共同儲蓄已有一定日子，距離先置業、後結婚，繼而生養小孩的目標可說是愈來愈接近。然而，就是因為目標近了，男人的壓力忽然變得異常大。

「分手時，男友說不是不愛我，但他還是寧願獨身。我想，我是知道原因的，他曾說以我們兩人的收入，應付首期和每月供款尚算輕鬆，但結婚花去一大筆錢，將來我若辭去工作帶孩子，他便要一個人扛起整個家，這些計劃令他感到很吃力。其實我本來並沒打算辭掉工作，只是他不想聘外傭，而長輩們年事已高，不敢依賴他們照顧小孩，所以才協議由我當上全職媽媽。」

最令W不甘心的，是她由始至終也沒要求過住進高尚地段、千呎大屋，而生孩子也只是因應男方父母的期望而已。對W而言，她要的幸福很簡單，只要相愛，組織小小的二人家庭，一輩子住在窩居又何妨，省下來的錢花在吃喝、旅行也不錯。

偏偏，想過平凡小日子的人，在男友眼中變成了壓力源頭。男人自覺要給妻子和小孩過上好生活，首先婚禮要體面，不能丟兩家人的面子；其次屋子不能太小，否則孩子長大不夠住，一買一賣搬來搬去太煩人。讓妻子辭工也是他的主意，彷彿男主外、女主內，有能力養妻活兒是他人生的最大成就……

壓力，不是別人給的，是他自己將目標定得太高，途中不停轉牛角尖，最終把整個人的信心都拖垮。而他所選擇的解決方法，是除去那些引致他崩潰的東西——只要跟W分手，孑然一身，便能暫緩眼前的困擾。

當然，父母也是壓力來源，一旦知道他回復單身，可能又會爆發新一輪問題：給他介紹對象、催促他拍拖、結婚、生育。將來的事，將來再算，至少這一刻單身的他可以暫時放輕鬆。

男人的自尊心，永遠是女人無法觸及的板塊，他不想讓你知道他受不了，所以他寧願先放棄這段感情。分開了，其實不見得可惜，否則男人往後若遇上任何不順遂，也可能會牽扯到W身上。

他想給予妻兒好生活，這點心思當然值得欣賞，但無法消化狀況，一意孤行不留商量餘地，則是他積聚壓力的主要原因。就算勉強結婚，往後只會有更多問題浮現。惟有接受，是性格上的差異，令你們只能走到這裏。

更壞的情況，有些人習慣用受害者身份把問題丟到別人身上，把伴侶說成毫無貢獻的既得利益者，害自己的人生百上加斤，婚後就抱怨小孩今世前來討債，說得好像自己全無責任。許多人也是在眼淚中看清楚，由負面的人當家，家的命運也會走向負面。

吃不到的葡萄是酸的，結不成的婚是錯的。無緣成為夫妻也好，但願他能夠解開心結，走出死胡同，各自迎來美好的結局。