Hermès 首推粉底系列Plein Air：奢侈品牌能否在飽和的美妝市場中突圍？
Makeup

Hermès 首推粉底系列Plein Air：奢侈品牌能否在飽和的美妝市場中突圍？

TEXT:Christy YiuPHOTO:Hermès

　　每天化妝，粉底往往是第一步。它決定了膚色是否均勻、妝容是否自然，也影響著整天的自信感。步入2026年，Hermès率先為美妝界投下首個震撼彈 —— Hermès Beauty 首次推出粉底系列Plein Air，主打超自然妝感。這次會否令Hermès Beauty 再上神枱？

 

Hermès 首推粉底系列Plein Air：奢侈品牌能否在飽和的美妝市場中突圍？

Hermès 首推粉底系列Plein Air：奢侈品牌能否在飽和的美妝市場中突圍？

 

　　Hermès Plein Air 系列由美妝創意總監 Gregoris Pyrpylis 親自操刀，定價港幣$1,120，理念是打造「宛如第二層肌膚」的底妝。最觸目莫過於Plein Air 一次過推出 34款粉底色號，並劃分為五大色階：淺色、淺中、自然、深中、深色。每個色階再細分為冷色調 （C）、中性調（N）、暖色調 （W），每一款色號都能自然貼合肌膚，色號選擇堪比Dior Forever和Chanel Les Beiges等粉底，十分有誠意。

 

Hermès 首推粉底系列Plein Air：奢侈品牌能否在飽和的美妝市場中突圍？

Hermès 首推粉底系列Plein Air：奢侈品牌能否在飽和的美妝市場中突圍？

粉底液瓶身由設計師 Pierre Hardy 操刀，結合玻璃與金屬材質，黑色金屬壓頭鐫刻「Hermès Paris」字樣，瓶蓋則飾有 Hermès 標誌性的藏書章圖騰，貫徹品牌一向的工藝。

 

　　兼具彩妝與保養功效，已是高階粉底的門檻。Hermès Plein Air同樣不輸蝕，配方含有 71% 天然來源成分，並以 82% 保養基底為核心，三大關鍵成分包括菸鹼醯胺、純玻尿酸以及白桑果萃取精華，改善膚質同時深層補水。妝感方面，粉底液主打輕盈柔滑的質感，具備中度遮瑕力，能柔焦毛孔與瑕疵，而持久度則可達 16小時，耐熱、抗濕及抗汗，相信適合日常不同場合使用。

 

Hermès 首推粉底系列Plein Air：奢侈品牌能否在飽和的美妝市場中突圍？

Hermès 首推粉底系列Plein Air：奢侈品牌能否在飽和的美妝市場中突圍？

除了粉底液，Hermès這次亦同步推出Plein Air 系列的完美妝前乳（$850），主打92%天然成分，持妝 12小時，打造緞面柔光妝感，並有效舒緩肌膚不適。

 

　　Hermès這次出手，彷彿劍指完美主義者們，是的，除了妝前到粉底，這次同步登場的還有三款專屬上妝工具：Le perfecteur 粉底刷、底妝調色盤與木製上妝筆。粉底刷以斜角馬蹄造型設計，刷毛密實柔軟，可推勻粉底，打造均勻自然的妝效；底妝調色盤以霧面金屬製成，搭配藏書章標誌，方便混合或控制用量，確實高貴（實用性則視乎用家），配搭木製上妝筆使用，可作更精準塗抹，讓妝容更細緻持久。

 

Hermès 首推粉底系列Plein Air：奢侈品牌能否在飽和的美妝市場中突圍？

Hermès 首推粉底系列Plein Air：奢侈品牌能否在飽和的美妝市場中突圍？

 

　　隨著市場開始包和，高階美妝品牌競爭力下降，Hermès 的首個粉底系列能否成為新一代神級底妝？這還需要時間驗證。但從這次Hermès的新品，可看奢侈品牌仍未放棄美妝市場，反而在持續尋找突破口。

Tags:#Hermès#美妝#粉底#Skincare#Makeup#Editor’s Pick#底妝#愛馬仕#2026
