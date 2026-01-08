鋼琴家 Alice Sara Ott 音樂會「John Field Nocturnes」：沉浸在夜色之中的孤獨

Alice Sara Ott. Photo: Hannes Caspar

想念從前在英國留學的時候，每個禮拜至少會有一天到劇場或音樂廳欣賞表演。那裏的文化氣息很不一樣：大部分的表演都不需要預早購票，臨近開場的票價亦會因而下降，可以隨意走進劇院看一場演出。

第一次認識到德國日本裔鋼琴家 Alice Sara Ott，是在她於2019年在倫敦 Wigmore Hall 演出時，演繹了她於2018年出版的專輯《Nightfall》中屬於 Debussy、Satie 及 Chopin 的曲目；正如專輯的標題一般，音樂會彌漫著一種夜幕的寧謐。從前在倫敦居住的時候，總會在 South Kensington 一帶獨自在高尚住宅區散步，偶爾還可以看見大堂裏的單人升降機，彷彿穿越到一個漆黑而安穩的時空。Ott 的演奏像是沉浸在夜色之中的一種孤獨，以一種平穩的語氣安撫著日常的大小事情，沒有恣意展示自身的技術，而只是在訴說一個溫暖的故事。

第二次欣賞到 Ott 的演出，是2023年她於飛躍演奏香港呈獻的音樂會《Echoes of Life》，以 Chopin 的二十四首前奏曲為主軸，並加入多首由 György Ligeti、Tōru Takemitsu，以及鋼琴家親自創作的音樂作品。演出同時配合建築師 Hakan Damirel 的影像裝置，在音樂廳內以多媒體方式呈現，放大了音樂中輕柔而流動的感覺。

Ott 再度與飛躍演奏香港合作，配合她的最新專輯《John Field: Complete Nocturnes》，即將於本年四月舉辦音樂會，延續屬於夜曲的獨特氣氛；她在官方訪談中談及：「我希望帶領聽眾穿越一段廣闊的音樂旅程──那裏充滿了活潑的音符流瀉、意想不到的轉折，以及苦樂參半的憂鬱情感。」這一次的曲目選擇，呼應著鋼琴家一直以來所圍繞的「夜」的主題，引領著一場在夜空之中的回憶之旅。

本年亦為飛躍演奏香港舉辦比爾斯飛躍演奏音樂節的最後一屆，即將帶來的演出包括《新魄力四重奏》、《音樂童話：國王的新衣》、《室樂絢影》、《貝多芬頌》、《弦樂飛躍》及《終章：四季》等，為近二十年來為香港帶來世界頂級室內樂的音樂節劃上句號。

飛躍演奏香港呈獻鋼琴家Alice Sara Ott「John Field Nocturnes」

日期：2026年4月1日（星期三）7:30 pm

地點：香港大會堂音樂廳

詳情：https://www.pphk.org/zh-hant/event/ott-field/

比爾斯飛躍演奏音樂節2026詳情：https://www.pphk.org/zh-hant/festival/bpmf2026/