歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
一月
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會 尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
大型盛事 文化藝術
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
推介度：
27/01/2026
07
二月
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》 紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》
大型盛事 音樂會
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN C...
推介度：
07/02/2026 - 08/02/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
鋼琴家 Alice Sara Ott 音樂會「John Field Nocturnes」：沉浸在夜色之中的孤獨
Culture

鋼琴家 Alice Sara Ott 音樂會「John Field Nocturnes」：沉浸在夜色之中的孤獨

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

鋼琴家 Alice Sara Ott 音樂會「John Field Nocturnes」：沉浸在夜色之中的孤獨

Alice Sara Ott. Photo: Hannes Caspar

 

　　想念從前在英國留學的時候，每個禮拜至少會有一天到劇場或音樂廳欣賞表演。那裏的文化氣息很不一樣：大部分的表演都不需要預早購票，臨近開場的票價亦會因而下降，可以隨意走進劇院看一場演出。

 

　第一次認識到德國日本裔鋼琴家 Alice Sara Ott，是在她於2019年在倫敦 Wigmore Hall 演出時，演繹了她於2018年出版的專輯《Nightfall》中屬於 Debussy、Satie 及 Chopin 的曲目；正如專輯的標題一般，音樂會彌漫著一種夜幕的寧謐。從前在倫敦居住的時候，總會在 South Kensington 一帶獨自在高尚住宅區散步，偶爾還可以看見大堂裏的單人升降機，彷彿穿越到一個漆黑而安穩的時空。Ott 的演奏像是沉浸在夜色之中的一種孤獨，以一種平穩的語氣安撫著日常的大小事情，沒有恣意展示自身的技術，而只是在訴說一個溫暖的故事。

 

 

　第二次欣賞到 Ott 的演出，是2023年她於飛躍演奏香港呈獻的音樂會《Echoes of Life》，以 Chopin 的二十四首前奏曲為主軸，並加入多首由 György Ligeti、Tōru Takemitsu，以及鋼琴家親自創作的音樂作品。演出同時配合建築師 Hakan Damirel 的影像裝置，在音樂廳內以多媒體方式呈現，放大了音樂中輕柔而流動的感覺。

 

 

　Ott 再度與飛躍演奏香港合作，配合她的最新專輯《John Field: Complete Nocturnes》，即將於本年四月舉辦音樂會，延續屬於夜曲的獨特氣氛；她在官方訪談中談及：「我希望帶領聽眾穿越一段廣闊的音樂旅程──那裏充滿了活潑的音符流瀉、意想不到的轉折，以及苦樂參半的憂鬱情感。」這一次的曲目選擇，呼應著鋼琴家一直以來所圍繞的「夜」的主題，引領著一場在夜空之中的回憶之旅。

 

　本年亦為飛躍演奏香港舉辦比爾斯飛躍演奏音樂節的最後一屆，即將帶來的演出包括《新魄力四重奏》、《音樂童話：國王的新衣》、《室樂絢影》、《貝多芬頌》、《弦樂飛躍》及《終章：四季》等，為近二十年來為香港帶來世界頂級室內樂的音樂節劃上句號。

 

飛躍演奏香港呈獻鋼琴家Alice Sara Ott「John Field Nocturnes」

日期：2026年4月1日（星期三）7:30 pm

地點：香港大會堂音樂廳

詳情：https://www.pphk.org/zh-hant/event/ott-field/

比爾斯飛躍演奏音樂節2026詳情：https://www.pphk.org/zh-hant/festival/bpmf2026/

 

Tags:#Alice Sara Ott#John Field Nocturnes#比爾斯飛躍演奏音樂節#音樂會#Culture
Add a comment ...Add a comment ...
港樂「藤田真央的拉赫曼尼諾夫」：為逝去的靈魂留下一處安息之地
更多夢囈之上文章
港樂「藤田真央的拉赫曼尼諾夫」：為逝去的靈魂留下一處安息之地
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處