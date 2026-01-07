井中觀世：於大館攝影展中，窺見《易經》的當代迴響

偶然步入大館，一場以《易經》為靈感的攝影展，悄然接引了千年智慧與當下目光的邂逅，勾起曾習《易經》之途。展場一隅，指尖輕觸求得「井」卦，卦辭「改邑不改井」如一道清泉，驀然流入心田。這份偶然，恰似展覽本身——它並非玄奧難解的術數陳列，而是攝影藝術家鮑皓昕（Basil Pao）以鏡頭為筆，重新詮釋這部古老經典的生命對話。

《易經》自古被視為「象」的哲學，所謂「易者，象也」。古人觀天察地，將宇宙運行、人世變遷的奧秘，凝練為陰陽爻線組成的卦象。鮑皓昕的鏡頭，正承襲了這種「立象以盡意」的精神。他的《觀靜錄》系列，以遼闊靜謐的航拍景觀，呈現天地未經雕琢的原始秩序：雪嶺的孤絕、沙海的波紋、雲濤的翻湧。這並非單純的風景記錄，而是試圖以光影定格那股永恆流轉的宇宙能量，引領觀者體悟「天人合一」的古老境界。置身其中，人如微塵，反而更能感受到自身與萬物深處的連結，這正是《易經》揭示的——人與自然共融和諧的潛能。

轉入下層展廳，《中國牆城》系列則從蒼茫天地轉向人文痕跡。64幅斑駁牆影，對應64卦，陳列於柱林之間。風雨剝蝕的紋理、苔蘚浸染的色彩、磚石層疊的結構，無一不是時間書寫的卦象。這些影像不再言說自然的壯麗，而是靜默傾訴文明在時間長河中的積澱、變遷與循環。行走其中，彷彿閱讀一部以物質為載體的易經，訴說着「無平不陂，無往不復」的變易之道。

最初觸動我的「井」卦，在此獲得了更深沉的映照。「井」卦象徵生命的源泉與秩序的維繫。井水養人而不窮竭，寓意在變動的城邑（「改邑」）中，那份內在的、恆常的精神與倫理根基（「不改井」）尤為珍貴。當我們面對當代社會的紛擾、環境的危機、價值的浮動時，此卦如同一聲提醒：我們是否過度外求，而遺忘了內心與文明深處那口清淨的「井」？鮑皓昕鏡頭下亙古的山川與滄桑的牆垣，彷彿正是這口「井」的視覺隱喻——它們靜默存在，提醒我們溯源根本，在快速變遷的世界中，持守那份與自然和諧、與內在寧靜相接的恆常智慧。

將印有牆影的明信片投入郵筒中，仿如將這份源自古老的覺知投遞至當下的生活脈絡。這趟觀展之旅，始於一卦的偶然，終於一場無聲的哲思。它讓我看見，《易經》並非迷信的符號，而是一套理解世界變動規律、安頓個體生命的深邃體系。透過攝影之「象」，古老的易理煥發新生，邀請每一位現代人，在影像與卦象的交織中，覓得屬於自己的那份「井德」——那源頭活水，或許正是我們在紛擾時代中，重建平衡、尋獲寧靜的起點。

易經：鮑皓昕攝影藝術

日期：2025年11月28日 - 2026年2月20日

時間：上午11時至下午7時

地點：複式展室

費用：免費入場