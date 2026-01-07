歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
井中觀世：於大館攝影展中，窺見《易經》的當代迴響
Artcation

井中觀世：於大館攝影展中，窺見《易經》的當代迴響

香港‧寶‧藏
Alex Lai
香港‧寶‧藏

　　偶然步入大館，一場以《易經》為靈感的攝影展，悄然接引了千年智慧與當下目光的邂逅，勾起曾習《易經》之途。展場一隅，指尖輕觸求得「井」卦，卦辭「改邑不改井」如一道清泉，驀然流入心田。這份偶然，恰似展覽本身——它並非玄奧難解的術數陳列，而是攝影藝術家鮑皓昕（Basil Pao）以鏡頭為筆，重新詮釋這部古老經典的生命對話。

 

井中觀世：於大館攝影展中，窺見《易經》的當代迴響

井中觀世：於大館攝影展中，窺見《易經》的當代迴響

 

　　《易經》自古被視為「象」的哲學，所謂「易者，象也」。古人觀天察地，將宇宙運行、人世變遷的奧秘，凝練為陰陽爻線組成的卦象。鮑皓昕的鏡頭，正承襲了這種「立象以盡意」的精神。他的《觀靜錄》系列，以遼闊靜謐的航拍景觀，呈現天地未經雕琢的原始秩序：雪嶺的孤絕、沙海的波紋、雲濤的翻湧。這並非單純的風景記錄，而是試圖以光影定格那股永恆流轉的宇宙能量，引領觀者體悟「天人合一」的古老境界。置身其中，人如微塵，反而更能感受到自身與萬物深處的連結，這正是《易經》揭示的——人與自然共融和諧的潛能。

 

井中觀世：於大館攝影展中，窺見《易經》的當代迴響

圖片來源於大館

井中觀世：於大館攝影展中，窺見《易經》的當代迴響

圖片來源於大館

 

　　轉入下層展廳，《中國牆城》系列則從蒼茫天地轉向人文痕跡。64幅斑駁牆影，對應64卦，陳列於柱林之間。風雨剝蝕的紋理、苔蘚浸染的色彩、磚石層疊的結構，無一不是時間書寫的卦象。這些影像不再言說自然的壯麗，而是靜默傾訴文明在時間長河中的積澱、變遷與循環。行走其中，彷彿閱讀一部以物質為載體的易經，訴說着「無平不陂，無往不復」的變易之道。

 

井中觀世：於大館攝影展中，窺見《易經》的當代迴響

井中觀世：於大館攝影展中，窺見《易經》的當代迴響

 

　　最初觸動我的「井」卦，在此獲得了更深沉的映照。「井」卦象徵生命的源泉與秩序的維繫。井水養人而不窮竭，寓意在變動的城邑（「改邑」）中，那份內在的、恆常的精神與倫理根基（「不改井」）尤為珍貴。當我們面對當代社會的紛擾、環境的危機、價值的浮動時，此卦如同一聲提醒：我們是否過度外求，而遺忘了內心與文明深處那口清淨的「井」？鮑皓昕鏡頭下亙古的山川與滄桑的牆垣，彷彿正是這口「井」的視覺隱喻——它們靜默存在，提醒我們溯源根本，在快速變遷的世界中，持守那份與自然和諧、與內在寧靜相接的恆常智慧。

 

井中觀世：於大館攝影展中，窺見《易經》的當代迴響

井中觀世：於大館攝影展中，窺見《易經》的當代迴響

 

　　將印有牆影的明信片投入郵筒中，仿如將這份源自古老的覺知投遞至當下的生活脈絡。這趟觀展之旅，始於一卦的偶然，終於一場無聲的哲思。它讓我看見，《易經》並非迷信的符號，而是一套理解世界變動規律、安頓個體生命的深邃體系。透過攝影之「象」，古老的易理煥發新生，邀請每一位現代人，在影像與卦象的交織中，覓得屬於自己的那份「井德」——那源頭活水，或許正是我們在紛擾時代中，重建平衡、尋獲寧靜的起點。

 

井中觀世：於大館攝影展中，窺見《易經》的當代迴響

井中觀世：於大館攝影展中，窺見《易經》的當代迴響

井中觀世：於大館攝影展中，窺見《易經》的當代迴響

 

易經：鮑皓昕攝影藝術

日期：2025年11月28日 - 2026年2月20日

時間：上午11時至下午7時

地點：複式展室 

費用：免費入場 

Tags:#Artcation#展覽#鮑皓昕#攝影#大館#易經
Add a comment ...Add a comment ...
故宮文化博物館「古埃及文明大展」: 尼羅河畔的時光隧道
更多香港‧寶‧藏文章
故宮文化博物館「古埃及文明大展」: 尼羅河畔的時光隧道
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處