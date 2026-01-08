歡迎回來

新年新髮型！短髮女星圖鑑：《Emily in Paris》Lily Collins意式短髮、孫藝珍減齡層次感、新垣結衣俐落金髮！

　　來到2026年，新年新氣象，許多女生都會選擇在新一年換個髮型，迎接更自信美麗的自己。而筆者在剛過去的聖誕、新年假期，終於追完第5季的《Emily in Paris》，就被劇中Lily Collins飾演的Emily Cooper一頭俐落頭髮所吸引。

 

在 Instagram 查看這則貼文

Lily Collins（@lilyjcollins）分享的貼文

 

　　這款乾淨俐落的短髮稱為Italian Bob，長度剛好在下巴位置，採用一刀切的剪裁，沒有過多的層次感，無論是直髮造型，還是自然曲髮都十分好看，很貼合Emily今季劇情中飾演事業型女性的氣質。比起前幾季《Emily in Paris》的長曲髮造型更令人眼前一亮。

 

在 Instagram 查看這則貼文

Emily In Paris（@emilyinparis）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

Lily Collins（@lilyjcollins）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

Lily Collins（@lilyjcollins）分享的貼文

 

　　其實短髮能突顯五官、修飾臉型，打理容易，簡單夾上髮飾或者用曲髮棒稍為夾曲髮尾就可以出門了，特別適合Lazy Girls！除了Lily Collins的意式短髮外，不少日韓女星也換上迷人的短髮，看看你喜歡哪一款？

 

　　孫藝珍於2025年11月出席韓國青龍電影獎頒獎禮時，就以一頭俐落的黑色短髮亮相，輕盈又帶有輕微層次感，露出耳朵，五官更立體，減齡又有靈動感，完全看不出已經43歲！

 

在 Instagram 查看這則貼文

손예진（@yejinhand）分享的貼文

 

　　孫藝珍這款短髮造型是有齊瀏海的，適合長臉，日常造型可以將髮尾整齊地垂在額頭上，有減齡效果；如果出席特別場合，可以把劉海分界，營造出輕盈但不輕挑的風格。

 

在 Instagram 查看這則貼文

손예진（@yejinhand）分享的貼文

 

　　除了直短髮外，曲短髮更能散發女性魅力。韓國女團Twice的Momo一頭紅棕色的復古曲髮，每條髮絲都好有光澤感，濕髮造型冷艷又不失霸氣。

 

在 Instagram 查看這則貼文

모모 (MOMO)（@momo）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

모모 (MOMO)（@momo）分享的貼文

 

　　除了型格的濕髮造型，Momo的短曲髮也可以帶出溫柔的知性美。同一髮色同一長度，但改善了卷髮的方式，整體感覺又截然不同。

 

在 Instagram 查看這則貼文

모모 (MOMO)（@momo）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

모모 (MOMO)（@momo）分享的貼文

 

　　提起短髮又怎能不提日系短髮，比起韓系短髮更有層次感，風格也較為甜美可人。其中被譽為能駕馭各種短髮的「國民初戀」新垣結衣最近也換上新髮型，以一頭俐落的金棕色短髮與漫畫家高橋留美子見面，雖然沒有了初戀的稚氣，但型格清爽，同樣很好看！

 

 

 

　　新垣結衣這款俐落的短髮很有層次感，分界的瀏海讓五官更加立體集中，有小顏瘦臉的效果，整體感覺清爽又有個性。

 

 

 

#孫藝珍#新垣結衣#Twice#Momo#2026#新年#髮型#意式短髮#Emily In Paris#Lily Collins#減齡髮型#2026造型
2025必回購護膚品清單：5款空瓶推薦！抗老保濕亮膚全包辦
