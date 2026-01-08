歡迎回來

新正頭前入手新鞋過年！走進New Balance的馬年限定衣櫥，人氣跑鞋換上復古配色
Fashion News

新正頭前入手新鞋過年！走進New Balance的馬年限定衣櫥，人氣跑鞋換上復古配色

TEXT:Christy YiuPHOTO:New Balance

　　下月就是農曆新年，又是時候添置新裝行好運。不過按照傳統，新正頭不宜買鞋，想新年有新鞋就要趁早入手。不少人都怕新年鞋子顏色太喜慶，只能穿上一季。今天就一起走進New Balance的新年衣櫥，一看NB的馬年限定系列如何自然融入日常造型吧！

 

新正頭前入手新鞋過年！走進New Balance的馬年限定衣櫥，人氣跑鞋換上復古配色

新正頭前入手新鞋過年！走進New Balance的馬年限定衣櫥，人氣跑鞋換上復古配色

 

204L：輕盈復古，女生必備

 

新正頭前入手新鞋過年！走進New Balance的馬年限定衣櫥，人氣跑鞋換上復古配色

204L $899

大地棕、珍珠白、銀灰（1月推出）

灰白（2月推出）

 

　　204L 一直是女性喜愛的復古跑鞋款式，今次馬年限定版推出珍珠白、大地棕及銀灰等配色，簡約易於搭配。鞋身纖細，鞋頭加入經典尖角元素，令比例更顯修長。低筒設計配合 EVA 中底及人字紋外底，行走輕盈而穩定。鞋面採用透氣網布並拼貼麂皮，既具層次感又穿得舒適，搭配牛仔褲或裙裝也不成問題，適合日常穿搭。

 

2010：機能型格，男生首選

 

新正頭前入手新鞋過年！走進New Balance的馬年限定衣櫥，人氣跑鞋換上復古配色

2010 $1,199

卡其灰、黑灰、深灰白（1月推出）

 

　　男士必收款式有2010，配色包括卡其灰、黑灰及深灰白，低調不失型格。鞋子採用 ABZORB 緩震科技，中底設計具備吸震與耐壓功能，長時間穿著亦不易疲勞。鞋面則以鑽石紋網布拼貼麂皮，同樣質感豐富，適合偏愛機能風格的男生，低調展現潮流風格。

 

　　除了新鞋款外，NB 今次亦推出以紅啡色為主題的新春服飾系列。單品包括衛衣、防風外套、工裝褲、短裙及手袋等，女生可以棗紅衛衣搭配短裙，再配以大地棕204L，既青春又具新年氣息；男生想型格一點，則可選擇工裝外套搭配卡其灰2010，低調而有型，拜年行好運！

 

新正頭前入手新鞋過年！走進New Balance的馬年限定衣櫥，人氣跑鞋換上復古配色

On her：

外套： 防風拉鏈外套 - 啡  $1,699

上身： 圓領衛衣 - 棗紅  $699

下身：  短裙 -淺灰   $739

鞋款：  204L - 大地棕 $ 899

On him：

上身： 圓領衛衣 - 杏灰 $699

鞋款： 2010 - 卡其灰   $1,199

 

新正頭前入手新鞋過年！走進New Balance的馬年限定衣櫥，人氣跑鞋換上復古配色

On her：

外套： 防風拉鏈外套 - 啡 $1,699

上身： 圓領衛衣 - 杏灰 $699

下身： 燈芯絨休閒長褲 - 啡 $789

鞋： 204L - 珍珠白 $899

On him：

外套： 秋冬連帽工裝外套 -  杏白 $1,699

上身： 圓領衛衣 - 深灰藍 $599

下身： 燈芯絨工裝長褲 - 杏灰  $789

鞋： 204L - 大地棕  $899

 

新正頭前入手新鞋過年！走進New Balance的馬年限定衣櫥，人氣跑鞋換上復古配色

由2026年1月20日至2月22日期間，凡於指定門市消費滿港幣1,200元或以上，即可獲贈New Balance「魚蝦蟹」套裝乙份。數量有限，送完即止。

 

 

 

查詢／購買：New Balance

 

Tags:#New Balance#馬年#農曆新年2026#2026#新年2026#跑鞋#Fashion#Fashion News
