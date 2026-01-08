新正頭前入手新鞋過年！走進New Balance的馬年限定衣櫥，人氣跑鞋換上復古配色

下月就是農曆新年，又是時候添置新裝行好運。不過按照傳統，新正頭不宜買鞋，想新年有新鞋就要趁早入手。不少人都怕新年鞋子顏色太喜慶，只能穿上一季。今天就一起走進New Balance的新年衣櫥，一看NB的馬年限定系列如何自然融入日常造型吧！

204L：輕盈復古，女生必備

204L 一直是女性喜愛的復古跑鞋款式，今次馬年限定版推出珍珠白、大地棕及銀灰等配色，簡約易於搭配。鞋身纖細，鞋頭加入經典尖角元素，令比例更顯修長。低筒設計配合 EVA 中底及人字紋外底，行走輕盈而穩定。鞋面採用透氣網布並拼貼麂皮，既具層次感又穿得舒適，搭配牛仔褲或裙裝也不成問題，適合日常穿搭。

2010：機能型格，男生首選

男士必收款式有2010，配色包括卡其灰、黑灰及深灰白，低調不失型格。鞋子採用 ABZORB 緩震科技，中底設計具備吸震與耐壓功能，長時間穿著亦不易疲勞。鞋面則以鑽石紋網布拼貼麂皮，同樣質感豐富，適合偏愛機能風格的男生，低調展現潮流風格。

除了新鞋款外，NB 今次亦推出以紅啡色為主題的新春服飾系列。單品包括衛衣、防風外套、工裝褲、短裙及手袋等，女生可以棗紅衛衣搭配短裙，再配以大地棕204L，既青春又具新年氣息；男生想型格一點，則可選擇工裝外套搭配卡其灰2010，低調而有型，拜年行好運！

