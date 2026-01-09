歡迎回來

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！
Dining

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

「世」界味覺之旅
Saii Lee
「世」界味覺之旅

　　最近來到灣仔香港君悅酒店中菜廳「港灣壹號」食晚飯，目的是為了品嘗中菜行政總廚陳漢章師傅聯乘屹立澳門六十多年、擁有ISO認證的燒味、臘味名店「龍天燒臘」炮製出來的期間限定菜式。不說不知原來章師傅是澳門人，自小便吃「龍天燒臘」長大，今次更加特別出發澳門參觀「龍天燒臘」廠房，和第三代主理人Edwin聯手推出兩款全新獨家限定的 三十年陳皮鮮鴨潤腸 和 特上燕窩鮮肉臘腸，章師傅更加運用這兩款獨有臘味創作出多款季節佳餚，要知道踏入秋冬正正是享用臘味的最佳時間，實在是一切來得太期待。

 

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

 

　　安坐好後，先來一點餐前小吃，配上一口氣泡茶清新一下味蕾，為之後的美食做好準備。

 

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

 

　　水晶皮蛋子薑 – 章師傅巧妙地把子薑煮成汁液，跟皮蛋一同製成啫喱，一啖入口，子薑獨有的香氣跟皮蛋完美融合，加上啫喱的輕盈口感，配上置底的大葉同吃，香氣立即加倍提升。

 

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

 

　　椒鹽澳洲翡翠鮑魚 – 用上肉厚的澳洲鮮鮑魚入饌，先把鮑魚輕輕燜煮過再放入炸鍋炸香，之後跟椒鹽一同爆炒，惹味到一個點。

 

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

 

　　魚子醬三十年陳皮鮮鴨膶腸乳豬脆鍋巴 – 來到當晚第一道運用龍天臘味入饌的菜式登場，章師傅以廣東傳統燒味菜式金錢雞為創作靈感，香脆的鍋巴之上是三十年陳皮鮮鴨膶腸，上面是香脆的乳豬皮，置頂放上魚子醬，一口吃下，能吃到鮮鴨膶腸的鮮味，之後輪到陳皮香氣綻放，香脆的乳豬皮和鍋巴豐富了整道菜式的口感，簡單地獲取了我們歡心。

 

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

 

　　石鍋鮮肉臘味焗美國生蠔 – 之後來了一道香噴噴的煲仔菜式，除了兩款獨家臘腸和膶腸之外，還加入了充滿鹹香的龍天臘肉，肥美的美國生蠔吸收了臘味精華，實在沒有不喜歡的理由。

 

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

 

　　三十年陳皮鮮臘肉蒸黃花魚柳 – 章師傅將臘肉和三十年陳皮放在黃花魚柳上一同蒸煮，吃時魚肉幼嫩，香氣四溢，記得小時候母親蒸魚時偶爾也會在魚上放上肥豬肉和冬菇絲，目的是增加鮮味，當晚章師傅這道蒸黃花魚除了美味，更加喚起了小弟的兒時回憶。

 

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

 

　　荔浦芋蓉鴛鴦腸焗豆胚 – 再來是一道靈感源自芋頭油鴨煲的菜式，用上兩款獨有臘味，再加入荔芋蓉來烹煮鮮嫩的豆胚，吃時甜香綻放，同座女生特別喜歡。

 

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

 

　　三十年陳皮鮮鴨膶腸芋頭糕 – 主食時間先來一款加了獨家膶腸的芋頭糕，吃時嘴巴裏充滿膶腸的油香、芋頭的芋香和三十年陳皮的芳香，好吃得念念不忘。

 

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

 

　　鮮肉臘味糯米飯 – 章師傅的臘味糯米飯向來是餐廳名物，當晚加入了龍天臘味，香氣變得更加豐富，原來已經吃得飽滿的胃納，忍不住把整碗糯米飯都吃過清光。

 

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

 

　　吃得肚滿腸肥之際，餐廳為我們準備了一款 三十年陳皮話梅山楂茶，入口酸甜中散發芬芳，正好中和膩滯。

 

　　三十年陳皮桃膠燉津梨 – 來到甜點時間，來了一款既甜蜜又暖胃的桃膠燉津梨，亮點是加了香氣十足的三十年陳皮，美味度立即加倍提升。

 

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

 

　　燕窩鮮肉臘腸焗蛋撻拼三十年陳皮鮮鴨膶腸南乳蓮蓉酥 – 餐後點心來了一款加了燕窩鮮肉臘腸焗製的蛋撻，入口甜中帶鹹，倍感滋味。另一款是加了三十年陳皮鮮鴨膶腸製作的餐廳名物 - 南乳蓮蓉酥，吃時鹹香有致，一吃愛上。

 

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！

 

　　當晚菜單人均消費約HK$1,500。

 

港灣壹號

地址：灣仔港灣道1號君悅酒店7-8樓

電話：2584 7722

 

Tags:#五星級酒店#澳門#臘味名店#魚子醬#陳皮#膶腸#乳豬#臘肉#燕窩#臘腸#臘味宴#港灣壹號#君悅酒店#Dining#灣仔#美食地圖#中菜
檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味
更多「世」界味覺之旅文章
檳城美食之旅！米芝蓮得獎主廚創新馬拉菜：沙薑青胡椒配東星斑、栗子皮蛋青口，在地食材融合當地風味
