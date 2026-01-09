沈平：以靈動線條與色塊，續寫生命與城市的篇章

近日，再次翻開數年前為沈平（1947- ）編輯的畫冊《線條下的香港》，看那一張張以黑白鋼筆所描繪的香港，幹練分明、細緻入微。依稀記得，沈平談及畫水彩畫之前，就一直著迷於以鋼筆作畫，他說他喜歡那對比強烈而又有層次的有序之美。

沈平，《鳥瞰避風塘》，鋼筆，1998年，香港文化博物館收藏

沈平，《渡口》，鋼筆，2002年，香港文化博物館收藏

再見沈平，是數日前於香港中央圖書館的展覽廳上，那是他的回顧展《我們的港灣》。而他依舊精神，以和藹的笑容示人。展覽有為人熟知的水彩畫、細膩而又爽朗的鋼筆畫、早期的水墨和版畫，以及近年的塑膠彩畫作，繼續訴說我城故事。相較於鋼筆畫的率直，他筆下的水彩，把幹練轉為唯美，色彩透過水的渲染化作溫柔且淡雅的韻律。但這個回顧展吸引筆者的卻是近年來的塑膠彩作品，畫裏依舊是香港風景、大街小巷中的人文情懷，但沒有了水與色彩之間的溫柔渲染，反而是色調之間的濃厚對比，以及跳動的筆觸。

沈平，《香港灣仔藍屋》，水彩，2017年

沈平，《香港春秧街》，水彩，2017年

沈平，《舊街市》，塑膠彩，2025年

沈平，《石板街》，塑膠彩，2025年

兩年前，疾病總是毫不猶豫地襲來，沈平中風了。右半身彷彿被時間凝固，失去了往日的靈動。那隻曾經在畫布上揮灑自如的右手，如今面對筆紙與顏料，卻顯得拘謹而不再輕快。但沈平沒有氣餒，他開始嘗試用左手繪畫，像小孩一樣重新學習握筆。雖然線條顫抖、筆觸不若昔日那般自得，而畫上的簽名也是歪歪扭扭的，但在一次次練習中，他逐漸找回創作的節奏。而且每一幅作品都像是與病痛抗衡的宣言，也像是他與城市對話的心聲。看著「不太受控」的筆觸，筆者卻感受到更為自由、灑脫的力量。

沈平，《大澳船居》，塑膠彩，2025年

在疾病面前，大多人皆難倖免；唯有在病痛過後，才顯出如何接受、如何擁抱，並續寫餘下的人生與故事。沈平展現了一個畫家該有的多面性與迎難而上的人生態度，願他的畫與他的人生一樣，愈來愈自由奔放。

沈平，《穿梭維港》，塑膠彩，2025年

沈平，《引起懷舊的樓》，塑膠彩，2024年

沈平，《雷生春大廈》，塑膠彩，2025年