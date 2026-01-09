January Art Map：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》

一場展覽、一首音樂，或是一部劇場演出，總能為平凡日子注入靈感與溫度。編輯部定期為大家送上最新藝文活動資訊，讓我們一起探索那些不可錯過的角落，為生活添上一抹美好時光。

Vivian HO新展《You'll never walk alone》

Vivian HO 近年以獨特色彩描繪香港美景，深受本地及海外觀眾喜愛。她的作品不僅被 M+ 收藏，更吸引瑞士、日本、希臘等地美術館入藏。全新展覽《You'll never walk alone》，與英超球會利物浦的會歌同名，聽來熱血澎湃。然而在 Vivian 的藝術世界裡，陪伴你的不一定是人類，而是企鵝、駝鳥、長頸鹿等各式各樣的動物——這亦是她近年的創作心路。今次展覽更突破以往，不僅有動物登場，連 UFO 也加入其中；不止 walk，fly 也同樣不會 alone。

《You'll never walk alone》Solo exhibition by Vivian Ho



日期：2026年1月9日至2月8日

地點：中環荷里活道一號No idea gallery

門票：免費參觀

詳情：https://noideagallery.com/

香港街舞文化節劇場

《全民造星》的陳穎業（Yip），連古天樂也對他另眼相看。在決賽中，他獲得評判評分第二名，並憑全民投票最終以第六名完成賽事。若想真正見證 Yip Sir 的實力，本周末於「Flo Fest x Breakin’ Convention 香港街舞文化節劇場」，他將聯同另外七位街舞舞者，與英國舞蹈殿堂 Sadler’s Wells 旗下的街舞組織 Breakin’ Convention 同場獻技。

本周六及周日下午與晚上，「香港街舞文化節劇場」將於香港文化中心劇場呈獻節目一及節目二。Yip 將在節目一演出《痛流》，同場亦有 Breakin’ Convention 帶來的精彩表演——由荷蘭霹靂舞傳奇 The Ruggeds 演繹的《霹靂激素》。

Flo Fest x Breakin’ Convention 香港街舞文化節劇場

日期：2026年1月10及11日，2:30pm及7:30pm

地點：尖沙咀香港文化中心劇場

門票：$460、$380、$260

詳票及詳情：https://www.instagram.com/flo.streetdance



西九「西九單人表演藝術節」



西九 2026 年首個藝術節，以世界各地的話題 solo show 為主打。《W. T. F.》不僅是烏廷芳的縮寫，也是黃大徽的縮寫。香港劇場人兼舞蹈藝術家黃大徽，已屆耳順之年，將以一人之力包辦編、導、演，呈獻這場獨特的作品。

此外，看嘸舞蹈劇場藝術總監蘇品文，將帶來在台灣首演並大獲好評的《剩女經濟》，邀請香港「剩」或「不剩」的男男女女共同分享。該作品早前曾於澳洲 Liveworks 實驗藝術節及多倫多 PuSh 國際表演藝術節亮相，透過流行音樂與觀眾的即興互動，反思我們在擺脫市場標籤與分類之後，所面對的「剩餘價值」。

其他精彩節目包括：新加坡音樂家陳靈用預置鋼琴及玩具鋼琴演奏回憶錄《龍族女兒不流淚》，巴西導演Renata Carvalho帶我們走進拉丁美洲社會的《食跨宣言》，及印度舞蹈家Rakesh Sukesh《因為我喜歡多樣性（人皆有之的微觀態度）》等。

西九單人表演藝術節

日期：即日至2026年1月18日

地點：西九自由空間、戲曲中心

詳情及訂票：https://www.westk.hk/tc/event/solo-fest

港樂 Anne-Sophie Mutter Plays John Williams

久石讓的吉卜力動畫音樂向來是音樂會的熱賣之選，但除此之外，太平洋彼岸 John Williams 的電影音樂同樣深受樂迷喜愛。香港管弦樂團今個樂季特別邀請殿堂級小提琴家 Anne-Sophie Mutter，聯同哥倫比亞指揮 Lina González-Granados，演奏 John Williams 的經典電影樂曲，包括《哈利波特：神秘的魔法石》、《星球大戰：原力覺醒》、《奪寶奇兵之聖戰奇兵》及《第三類接觸》等選段。樂迷更期待在 encore 時能聽到《舒特拉的名單》。

Anne-Sophie Mutter Plays John Williams

日期：2026年1月29及30日，7:30pm

地點：尖沙咀香港文化中心音樂廳

門票：$1280, $980, $680, $380

詳情及訂票：https://www.hkphil.org/concert/anne-sophie-mutter-plays-john-williams