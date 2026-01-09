歡迎回來

易經看世界

【易經看世界】從九宮飛星看2026年凶星方位：如何化煞？哪方位不宜動土？

January Art Map：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》
Artcation
Movie & Drama

January Art Map：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》

TEXT:IdaPHOTO:網上圖片、主辦機構提供

　　一場展覽、一首音樂，或是一部劇場演出，總能為平凡日子注入靈感與溫度。編輯部定期為大家送上最新藝文活動資訊，讓我們一起探索那些不可錯過的角落，為生活添上一抹美好時光。

 

Vivian HO新展《You'll never walk alone》

 

　　Vivian HO 近年以獨特色彩描繪香港美景，深受本地及海外觀眾喜愛。她的作品不僅被 M+ 收藏，更吸引瑞士、日本、希臘等地美術館入藏。全新展覽《You'll never walk alone》，與英超球會利物浦的會歌同名，聽來熱血澎湃。然而在 Vivian 的藝術世界裡，陪伴你的不一定是人類，而是企鵝、駝鳥、長頸鹿等各式各樣的動物——這亦是她近年的創作心路。今次展覽更突破以往，不僅有動物登場，連 UFO 也加入其中；不止 walk，fly 也同樣不會 alone。

 

January Art Map：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》

《Lights will guide you home》

January Art Map：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》

《Need some space》

January Artcation：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》

 

《You'll never walk alone》Solo exhibition by Vivian Ho


日期：2026年1月9日至2月8日

地點：中環荷里活道一號No idea gallery

門票：免費參觀

詳情：https://noideagallery.com/

 

香港街舞文化節劇場

 

　　《全民造星》的陳穎業（Yip），連古天樂也對他另眼相看。在決賽中，他獲得評判評分第二名，並憑全民投票最終以第六名完成賽事。若想真正見證 Yip Sir 的實力，本周末於「Flo Fest x Breakin’ Convention 香港街舞文化節劇場」，他將聯同另外七位街舞舞者，與英國舞蹈殿堂 Sadler’s Wells 旗下的街舞組織 Breakin’ Convention 同場獻技。

 

　　本周六及周日下午與晚上，「香港街舞文化節劇場」將於香港文化中心劇場呈獻節目一及節目二。Yip 將在節目一演出《痛流》，同場亦有 Breakin’ Convention 帶來的精彩表演——由荷蘭霹靂舞傳奇 The Ruggeds 演繹的《霹靂激素》。

 

January Artcation：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》

香港Flo Fest與英國Breakin’ Convention聯乘

January Artcation：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》

Yip將於節目一表演《痛流》

January Artcation：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》

Breakin’ Convention舞碼會是荷蘭霹靂舞傳奇The Ruggeds的《霹靂激素》

 

Flo Fest x Breakin’  Convention 香港街舞文化節劇場

日期：2026年1月10及11日，2:30pm及7:30pm

地點：尖沙咀香港文化中心劇場

門票：$460、$380、$260

詳票及詳情：https://www.instagram.com/flo.streetdance


西九「西九單人表演藝術節」


　　西九 2026 年首個藝術節，以世界各地的話題 solo show 為主打。《W. T. F.》不僅是烏廷芳的縮寫，也是黃大徽的縮寫。香港劇場人兼舞蹈藝術家黃大徽，已屆耳順之年，將以一人之力包辦編、導、演，呈獻這場獨特的作品。

 

　　此外，看嘸舞蹈劇場藝術總監蘇品文，將帶來在台灣首演並大獲好評的《剩女經濟》，邀請香港「剩」或「不剩」的男男女女共同分享。該作品早前曾於澳洲 Liveworks 實驗藝術節及多倫多 PuSh 國際表演藝術節亮相，透過流行音樂與觀眾的即興互動，反思我們在擺脫市場標籤與分類之後，所面對的「剩餘價值」。

 

　　其他精彩節目包括：新加坡音樂家陳靈用預置鋼琴及玩具鋼琴演奏回憶錄《龍族女兒不流淚》，巴西導演Renata Carvalho帶我們走進拉丁美洲社會的《食跨宣言》，及印度舞蹈家Rakesh Sukesh《因為我喜歡多樣性（人皆有之的微觀態度）》等。

 

January Artcation：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》

黃大徽《W. T. F.》

January Artcation：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》

蘇品文《剩女經濟》

January Artcation：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》

 

西九單人表演藝術節

日期：即日至2026年1月18日

地點：西九自由空間、戲曲中心

詳情及訂票：https://www.westk.hk/tc/event/solo-fest

 

港樂 Anne-Sophie Mutter Plays John Williams

 

　　久石讓的吉卜力動畫音樂向來是音樂會的熱賣之選，但除此之外，太平洋彼岸 John Williams 的電影音樂同樣深受樂迷喜愛。香港管弦樂團今個樂季特別邀請殿堂級小提琴家 Anne-Sophie Mutter，聯同哥倫比亞指揮 Lina González-Granados，演奏 John Williams 的經典電影樂曲，包括《哈利波特：神秘的魔法石》、《星球大戰：原力覺醒》、《奪寶奇兵之聖戰奇兵》及《第三類接觸》等選段。樂迷更期待在 encore 時能聽到《舒特拉的名單》。

 

January Artcation：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》

Anne-Sophie Mutter與John Williams

January Artcation：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》

Mutter與指揮Lina González-Granados

 

Anne-Sophie Mutter Plays John Williams

日期：2026年1月29及30日，7:30pm

地點：尖沙咀香港文化中心音樂廳

門票：$1280, $980, $680, $380

詳情及訂票：https://www.hkphil.org/concert/anne-sophie-mutter-plays-john-williams

 

