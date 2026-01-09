歡迎回來

經典電影回顧:《8米厘感官謀殺》，暴力以外的人性反響
Art & Living 電影寓言

經典電影回顧:《8米厘感官謀殺》，暴力以外的人性反響
【陳永陸專訪】減息利港樓惟地產股難跑贏，通縮+內捲消費股勿太憧憬 （12月9日錄影， 繁體字幕）#陳永陸專訪 #政經專訪 #陳永陸 #陸叔 #港樓 #內房 #地產股 #通縮 #內捲 #2026
北上旅遊|中國新規例3月1日實施:「尿袋」除3C認證外，還要...
北上旅遊|中國新規例3月1日實施:「尿袋」除3C認證外，還要...
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
Movie & Drama

ChatENT
月巴氏
ChatENT

　　兩年多前，已經看過這齣傳說中的《再見UFO》，當時同自己講：一定要去一次華富邨看看。

 

　　結果？直至兩年多後再看一次《再見UFO》，仍未去過一次華富邨。

 

《再見UFO》是三個華富邨小朋友的成長故事，也記下了香港由80年代到千禧年的變遷。

網上圖片

 

　　遠嗎？的確有點遠，但其實在我住的地方，有架巴士可以直達華富邨，但偏偏那麼多年來，都沒有想過去一次。

 

　　屋邨就是屋邨，但有些屋邨，注定有象徵意義，例如華富邨，連我這個長年住新界的人都會知道該邨坐擁的那個海景，是多麼無敵，是別人隨時要付上好幾千萬樓才能擁有的美景。

 

　　這屋邨甚至獨特到，據聞有UFO曾經在1985年大駕光臨，而《再見UFO》的陳子健、何家謙、林可兒，就是有幸目睹UFO的人，他們當時仍是細路；細路識不識愁滋味？難講，但肯定不會了解1985年的香港正在甚麼樣的時代，更加不會體認到那段日日通邨走的時光，原來已經是他們人生中最無憂無慮的美好時光。

 

黃又南飾演何家謙，徐天佑飾演陳子健。

網上圖片

 

　　美好，是因為仍然容許幻想，幻想世界有著無限可能（例如存在外星人）；但當長大了，就不得不變得實際，就算你不想，身邊人（家人、長輩、女朋友、未婚夫）也會迫你去想，為自己著想，為別人著想，為前途著想。

 

　　幻想不累，但為前途著想？好攰。

 

　　攰到就算UFO再一次在天空出現，也不一定望見，因為陳子健掛住望電子屏幕上的股市升幅，林可兒為了考會計師牌而掛住望書本；何家謙呢？甚麼都不去望，一個先天的病令他望不見未來。

 

再見UFO，再見華富邨

陳子健不斷抓緊機遇，嘗試為自己創造豐盛未來。

網上圖片

阿Sa飾演林可兒，就像大部分香港人，努力上進，天天向上。

網上圖片

一個病症，令何家謙從不去想未來。

網上圖片

 

　　而時間一直向前走，走到90年代，這三個在華富邨成長的人，各有各的方向與目的，卻又是他也是你和我，同時在面對和經歷一個地方的喜怒哀樂與浮躁。

 

　　是三個人的成長故事，也是一個地方的某段歷史，成長故事與那段歷史重疊，當你以為自己全權操控成長命運，但原來，時代和歷史一直在默默地參與，影響每一個人。

 

 

衛詩雅飾演梁穎恩，陳子健中學同學，好清楚生活在香港，最想要甚麼。

網上圖片

 

　　陳子健、何家謙、林可兒都注定成為歷史裏的一粒塵，只是這三粒微塵，曾經日日聚在一起，在終將成為傳說的華富邨，共同度過一段最好的時光。

 

　　好好記住吧。

 

《再見UFO》2018年5月開拍，同年8月完成拍攝，翌年成為第16屆《香港亞洲電影節》開幕電影，但多年來一直沒有公開上映，是其中一齣都市傳說電影。

圖片來源：再見UFO Ciao UFO專頁

 

Tags:#華富邨#再見UFO#香港電影#Art#Movie#電影
恒星不忘五月天
恒星不忘五月天
