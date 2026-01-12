歡迎回來

23
一月
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》 香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
文化藝術 劇場
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
推介度：
23/01/2026 - 08/02/2026
20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹
爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹

先行入手
Onki Chan
　　近期日本戀綜《不良一族尋愛記》（ラヴ上等）話題度爆燈，不同於以往清新鄰家款戀綜，節目集結一群擁有「不良」背景、個性鮮明的男女，開播以來話題不斷，節目才剛完結就火速確認製作第二季。除了兩對成功配對的情侶動向備受關注，觀眾的目光也意外被三位女嘉賓——小綺、Baby、乙葉的辣妹（ギャル）穿搭牢牢吸引，帶動日本女生重新擁抱 Y2K 涉谷辣妹風。

 

　　要理解這股熱潮，必須先回溯90年代末至千禧年初的日本辣妹文化的黃金時代，當年涉谷辣妹（ガングロ）以黝黑肌膚、超濃假睫毛、長美甲、蓬鬆染髮，搭配迷你百褶裙、厚底鬆糕鞋、閃片上衣與浮誇飾品，打造出風靡一時的獨特次文化。然而隨著審美轉變，傳統辣妹風一度退場。如今藉著《不良一族尋愛記》的熱潮，正式回歸的「現代版辣妹」不再有堆疊誇張妝容與造型，反以千禧年性感、張揚的元素融入更具有實穿度的搭配：緊身線條、標誌性圖案仍在，但弱化過度誇張的裝飾，恰好回應現代人想要「有態度，也要舒服」的穿衣需求，讓全新的辣妹風成為潮流關鍵字。

 

爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹

正在製作第二季的日本人氣戀綜《不良一族尋愛記》，成功讓辣妹穿搭術盛大回歸。
Source/ Netflix

 

　　在《不良一族尋愛記》中Baby、小綺及乙葉等女主的穿搭，恰是這股新辣妹風的最佳詮釋。曾是傳奇辣妹雜誌《egg》模特兒的小綺成為最佳「人辦」，妝容保留了辣妹必備的濃密假睫毛及裸色唇膏，手上穿戴著浮誇至極長美甲，還有辣妹「本命」的野性豹紋服飾。向來被視為「高難度單品」是辣妹造型中最不可或缺的靈魂元素，大家可向小綺偷師：豹紋單品搭配鉚釘裝飾的帽子，又或以豹紋短外套搭配緊身牛仔褲或迷你裙，讓簡約單品中和豹紋的張揚，讓整體造型辣得高級。

 

爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹

過去曾是日本辣妹雜誌《egg》模特兒的小綺，最近再度成為該雜誌的封面人物。
Source/ IG@kyiiripu.friedegg

 

爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹

豹紋與窩釘向來是辣妹穿著的最佳搭配。
Source/ IG@kyiiripu.friedegg

 

　　除了野性的豹紋，辣妹們最愛的還有運動服！千禧年代紅極一時的 Juicy Couture 絲絨套裝，在現代版辣妹身上，換成了 Adidas tracksuit，或是短版上衣搭配顯臀長褲的組合，讓造型充滿層次感，既能修飾身材比例，勾勒修長線條，完美契合當下街頭時尚。深受男性成員喜愛的 Baby 非常擅長的毛毛元素營造甜辣風，最愛在不同穿搭造型上混入毛茸茸帽子、仿皮草外套及領口邊緣的毛毛裝飾作妝點，成功讓不良辣妹瞬間轉換成貓系女生，在性感與可愛之間拿捏得恰到好處。嚮往辣妹造型卻又擔心過於性感的女生，不妨大膽地向 Baby 偷師。

 

爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹

小綺很愛穿毛毛褸及帶上毛毛包以營造甜辣風格。 
Source/ IG@kyiiripu.friedegg

 

爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹

小綺辣妹造型百變，在中性的寬鬆潮牌 Hoodies 運動套裝内，搭上性感的Bodysuit，辣得有品味。 
Source/ IG@kyiiripu.friedegg

 

爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹

Baby常穿上Calvin Klein 緊身短身上衣示人。
Source/  IG@yuria_suzuki

 

爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹

ANNA SUI Leopard Hat $1,654
Source/ SSENSE

 

 

爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹

MAX MARA Figura Hat $2,392
Source/  SSENSE

 

 

爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹

Andersson Bell Leopard 
Duffle Jacket $3,968
Source/   SSENSE

 

爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹

GYDA 皮褲 ￥8,990、GYDA×GALFY eco far super Short Coat ￥22,990
Source/  GYDA

 

爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹

GYDA×GALFY bijou wing Parker ￥13,990
Source/  GYDA

 

爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹

Calvin Klein Icon Cotton T-Shirt Bralette HK$590
Source/ Calvin Klein

 

查詢: SSENSEGYDACalvin Klein

 

Tags:#Shopping Guide#Fashion#Trending Items#Y2K#掃貨#潮流趨勢#涉谷辣妹#ギャル#不良一族#尋愛記#日本辣妹#辣妹穿搭術#豹紋#運動服#短版上衣#迷你裙#Calvin Klein#GYDA
滑雪也要穿得時尚！冬季滑雪必備一覽：Jacquemus 、Dior、LV、Chanel 的雪地美學
滑雪也要穿得時尚！冬季滑雪必備一覽：Jacquemus 、Dior、LV、Chanel 的雪地美學
最新
人氣
