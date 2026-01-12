歡迎回來

當失去了性親密：沒有生理上的喜歡，是伴侶關係的一種缺陷？
Love Philosophy

當失去了性親密：沒有生理上的喜歡，是伴侶關係的一種缺陷？

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　有人認為只要有愛，性的重要度只屬其次；有些人卻覺得，缺乏了生理上的喜歡，是關係中的嚴重缺陷。

 

　　「你係咪唔想同我結婚？如果你唔鍾意我，不如分手。」有一晚她突然對同居男友說。

 

　　她跟男友同居了兩年半，三個月前她問他：「有無諗過結婚？」

 

　　「如果你想結，咪結囉！」他對她說。

 

　　雖然他回應時沒有很大雀躍和興奮，但既然他沒反對，她就開始籌備結婚安排。

 

　　短短三個月，她由準備結婚變成可能分手，究竟發生了甚麼事？

 

　　「我覺得佢唔同咗，好似唔想同我一齊。」她在輔導室內對我說。

 

　　「呢三個月，我哋只係有過兩次Sex，呢個月直情無做過，以前唔係咁嘅。有病唔舒服就話啫，身體正正常常但就係唔想掂我。」她繼續說：「我覺得Sex係對鍾意嘅人一種自然反應，無咗我覺得好難一齊行落去。」

 

　　伴侶關係中失去了性親密，可以令一個人內心產生動盪，強度超乎想像。性在伴侶間流失，即使表面裝作無事，內心卻躁動不已。一旦情緒積累，就開始用不同方式排解：挑剔、批評、指責、威嚇；「不如分手」，就是她給他的通牒。

 

　　對她來說，面對這局面，不是愛不愛，而是能不能。

 

　　「我仲係鍾意佢，不過呢兩個月嘅相處感覺有啲唔同咗。」有一天，她男友在輔導室內對我說：「呢排佢剩係叫我要準備啲乜、要做啲乜，都幾煩；又成日埋怨我對搞結婚嘅嘢唔上心，係未唔想結婚？」

 

　　他開始回想當日對她說「你想結，咪結囉！」時的心理狀況。 

 

　　所謂「同意」，原來只是他平時一貫對她遷就和討好的回應方式，至於說過甚麼，就像微風穿越竹林一般，過了就過沒在腦海留住。

 

　　「你想結，咪結囉！」他輕淡的說、她認真的聽，呈現了他倆的分別與分歧。

 

　　習慣討好遷就她，他當然不會將壓力、煩惱、鬱悶向她表達，情緒埋藏積累漸變成對她的迴避、抗拒、恐懼。這種張力和距離，口沒說出來，身體就幫他表達。

 

　　他漸漸明白為何自己仍然愛她，卻缺乏動機親近她？

 

　　性不能證明伴侶間愛的程度，卻能反映愛的溫度。

 

