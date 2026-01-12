金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

第83屆金球獎今天在美國加州落幕，今年各大獎項依舊競爭激烈，尤其是劇情類的最佳女主角，入圍名單雲集了 Julia Roberts、Jennifer Lawrence、Tessa Thompson等影壇重量級人物，星光熠熠！在恭賀各得獎電影與演員之際，不妨也一同回顧紅毯上的觸目造型，看看誰最得你歡心！

復古透視

Jennifer Lopez、Jennifer Lawrence

誰說性感一定要裸露？今年兩位Jennifer就以紅毯造型告訴大家，以透視與刺繡出的優雅同樣性感！昨晚Jennifer Lopez以一襲復古 Jean-Louis Scherrer Haute Couture 禮服驚豔紅毯，這件由 LILY et Cie 收藏的高訂作品，以立體剪裁勾勒曲線，約隱約現的材質完美展現J Lo的S形線條，復古摩登；至於Jennifer Lawrence 則選擇了 Givenchy by Sarah Burton 的花卉透視禮服，輕盈的薄紗上綴滿精緻刺繡，營造出浪漫而夢幻的氛圍，比J Lo更大膽性感，配搭簡約珠寶，整體造型更顯平衡，既有紅毯的華麗感，又保留了她自然不造作的氣質。

多巴鞍色彩

Emma Stone、Laufey

亮色系造型絕對是紅毯的鏡頭焦點，憑《暴蜂尼亞》獲提名最佳喜劇類女主角的Emma Stone這天身穿 Louis Vuitton 奶油黃色兩件式套裝現身頒獎禮，短身背心上衣搭配串珠長裙，配搭短髮造型高貴優雅；至於音樂才女 Laufey 則以 Balenciaga 橘色禮服登場，鮮明色彩與誇張剪裁形成強烈對比，造型大膽前衛，展現出新生代音樂家的獨特紅氣風格，十分亮眼。

閃爍造型

Elle Fanning、Tessa Thompson

充滿閃爍元素的禮服未必人人適合，但今年Elle Fanning和Tessa Thompson同樣讓人眼前一亮。本身已散發濃濃仙氣的Elle Fanning，昨晚以一身 Gucci 銀色花卉串珠深 V 禮服閃耀紅氣，宛如從白雪國度走出來的精靈仙子！深 V 設計展現性感，花卉串珠則增添浪漫氣息。搭配 Cartier 高級珠寶，與禮服的光澤相互輝映，整體造型嬴得不少掌聲。而Tessa Thompson 則身穿 Balenciaga by Pierpaolo Piccioli 訂製的綠色亮片禮服，魚鱗般的質感在燈光下閃耀，襯拖她黝黑的膚色，像美人魚般高貴，充滿低調華麗感。

午夜藍調

Priyanka Chopra Jonas、Kathy Bates

深邃的藍色總是散發出一種冷冽與成熟的氣質，低調卻最能展現氣場。昨晚選擇深藍色禮服的有Priyanka Chopra Jonas和Kathy Bates。前者穿上來自 Dior 的高訂午夜藍緞面禮服，深色調展現高貴與沉穩，禮服的流暢剪裁勾勒身形，搭配 Bulgari 的藍寶石珠寶，與鑽石交織出冷冽光芒，呼應禮服色調，整體氛圍優雅而莊重。至於Kathy Bates則穿上平領的花卉長裙，搭配鑽石珠寶，項鍊與耳環在燈光下輝映，自信的模樣讓人也忘了她已經年屆77歲！如此具力量感的造型，亦和應了她在影壇的地位。

經典全黑

Jenna Ortega、Jennifer Garner、Julia Roberts 、Ana de Armas

黑色永遠是紅毯安全牌，在今年眾多的全黑造型中，以下4位女星就最得我心。先有Jenna Ortega，一貫她的暗黑性感氛圍，她選擇了Dilara Findikoglu的黑色哥德風禮服，側身鏤空設計與流蘇肩飾別具特色，帶點叛逆感，又不失精緻。闊別金球獎紅毯13年的Jennifer Garner，以經典優雅的全黑閃爍造型亮相，貼身剪裁展現她一貫的知性美，以少量珠寶點綴造型，同樣低調奢華。

另一邊廂，Julia Roberts 則身穿黑色長袖禮服，簡約設計點出她的經典氣質。醒目的紅色項鍊是她的造型焦點，鮮明色彩與黑色禮服形成強烈對比，不需過多綴飾，已足以人感受到她的女王風範。最後有Ana de Armas，身穿一襲黑色珠飾蕾絲禮服，深V與開叉剪裁形造出健康性感的美態，簡約的珠寶使造型恰到好處，保留了她獨有的柔美氣質，優雅大方。





