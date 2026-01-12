歡迎回來

醫學通識 健康解「迷」

食物中毒|一家四口韓國旅遊腹瀉狂嘔，醫療費近萬元只因吃1種食...
Art & Living ChatENT

再見UFO，再見華富邨
金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝
Red Carpet

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

TEXT:Christy YiuPHOTO:Golden Globes

　　第83屆金球獎今天在美國加州落幕，今年各大獎項依舊競爭激烈，尤其是劇情類的最佳女主角，入圍名單雲集了 Julia Roberts、Jennifer Lawrence、Tessa Thompson等影壇重量級人物，星光熠熠！在恭賀各得獎電影與演員之際，不妨也一同回顧紅毯上的觸目造型，看看誰最得你歡心！

 

復古透視
Jennifer Lopez、Jennifer Lawrence

 

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

Jennifer Lopez

 

　　誰說性感一定要裸露？今年兩位Jennifer就以紅毯造型告訴大家，以透視與刺繡出的優雅同樣性感！昨晚Jennifer Lopez以一襲復古 Jean-Louis Scherrer Haute Couture 禮服驚豔紅毯，這件由 LILY et Cie 收藏的高訂作品，以立體剪裁勾勒曲線，約隱約現的材質完美展現J Lo的S形線條，復古摩登；至於Jennifer Lawrence 則選擇了 Givenchy by Sarah Burton 的花卉透視禮服，輕盈的薄紗上綴滿精緻刺繡，營造出浪漫而夢幻的氛圍，比J Lo更大膽性感，配搭簡約珠寶，整體造型更顯平衡，既有紅毯的華麗感，又保留了她自然不造作的氣質。  

 

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

Jennifer Lawrence

 

多巴鞍色彩
Emma Stone、Laufey

 

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

Emma Stone

 

　　亮色系造型絕對是紅毯的鏡頭焦點，憑《暴蜂尼亞》獲提名最佳喜劇類女主角的Emma Stone這天身穿 Louis Vuitton 奶油黃色兩件式套裝現身頒獎禮，短身背心上衣搭配串珠長裙，配搭短髮造型高貴優雅；至於音樂才女 Laufey 則以 Balenciaga 橘色禮服登場，鮮明色彩與誇張剪裁形成強烈對比，造型大膽前衛，展現出新生代音樂家的獨特紅氣風格，十分亮眼。

 

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

Laufey

 

閃爍造型
Elle Fanning、Tessa Thompson

 

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

Elle Fanning

 

　　充滿閃爍元素的禮服未必人人適合，但今年Elle Fanning和Tessa Thompson同樣讓人眼前一亮。本身已散發濃濃仙氣的Elle Fanning，昨晚以一身 Gucci 銀色花卉串珠深 V 禮服閃耀紅氣，宛如從白雪國度走出來的精靈仙子！深 V 設計展現性感，花卉串珠則增添浪漫氣息。搭配 Cartier 高級珠寶，與禮服的光澤相互輝映，整體造型嬴得不少掌聲。而Tessa Thompson 則身穿 Balenciaga by Pierpaolo Piccioli 訂製的綠色亮片禮服，魚鱗般的質感在燈光下閃耀，襯拖她黝黑的膚色，像美人魚般高貴，充滿低調華麗感。

 

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

Tessa Thompson

 

午夜藍調
Priyanka Chopra Jonas、Kathy Bates

 

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

Priyanka Chopra Jonas

 

　　深邃的藍色總是散發出一種冷冽與成熟的氣質，低調卻最能展現氣場。昨晚選擇深藍色禮服的有Priyanka Chopra Jonas和Kathy Bates。前者穿上來自 Dior 的高訂午夜藍緞面禮服，深色調展現高貴與沉穩，禮服的流暢剪裁勾勒身形，搭配 Bulgari 的藍寶石珠寶，與鑽石交織出冷冽光芒，呼應禮服色調，整體氛圍優雅而莊重。至於Kathy Bates則穿上平領的花卉長裙，搭配鑽石珠寶，項鍊與耳環在燈光下輝映，自信的模樣讓人也忘了她已經年屆77歲！如此具力量感的造型，亦和應了她在影壇的地位。

 

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

Kathy Bates

 

經典全黑
Jenna Ortega、Jennifer Garner、Julia Roberts 、Ana de Armas

 

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

Jenna Ortega

 

　　黑色永遠是紅毯安全牌，在今年眾多的全黑造型中，以下4位女星就最得我心。先有Jenna Ortega，一貫她的暗黑性感氛圍，她選擇了Dilara Findikoglu的黑色哥德風禮服，側身鏤空設計與流蘇肩飾別具特色，帶點叛逆感，又不失精緻。闊別金球獎紅毯13年的Jennifer Garner，以經典優雅的全黑閃爍造型亮相，貼身剪裁展現她一貫的知性美，以少量珠寶點綴造型，同樣低調奢華。

 

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

Jennifer Garner

 

　　另一邊廂，Julia Roberts 則身穿黑色長袖禮服，簡約設計點出她的經典氣質。醒目的紅色項鍊是她的造型焦點，鮮明色彩與黑色禮服形成強烈對比，不需過多綴飾，已足以人感受到她的女王風範。最後有Ana de Armas，身穿一襲黑色珠飾蕾絲禮服，深V與開叉剪裁形造出健康性感的美態，簡約的珠寶使造型恰到好處，保留了她獨有的柔美氣質，優雅大方。

 

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

Julia Roberts

 

金球獎2026紅毯造型12大Best Pick：兩大Jennifer復古透視超性感！Ana de Armas、Jennifer Garner經典全黑取勝

Ana de Armas



