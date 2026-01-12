東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學

在高中求學時期對印象派作品可算是十分著迷。至今仍記得初次在巴塞爾藝術展親眼凝視莫奈真跡的那一刻，心中悸動難以言喻。交錯的色彩與光影、對描繪的突破，皆令我心醉神迷。

轉眼間，歲月流轉，距離畢業已近十年。去年年末，終於有幸走進國立西洋美術館的印象派特展，心情既期待又興奮，仿佛重拾昔日的悸動。

展覽以巴黎奧賽美術館所藏約七十件印象派代表作為主軸，並增添日本國內收藏作品，總計約一百件作品。整個展區劃分為四大部分，作品在沉浸的氛圍中徐徐展開，讓人彷彿置身於19世紀六七十年代的法國。

首章：室內的肖像

踏進展覽首看到的是愛德華·馬奈 （Édouard Manet）的《埃米爾·左拉》（Portrait of Emile Zola）。在馬奈筆下，左拉的形象展現出年輕氣盛的精神風貌。他手中握著書卷，更突顯出對創作與知識的熱誠。畫面背景中，牆上掛著日本浮世繪畫家歌川國明的版畫，左側還陳列著一幅描繪雀鳥的日式屏風，這些元素共同展現了十九世紀日本文化在歐洲的流行與影響。值得注意的是，畫中還擺放著馬奈好友的作品，象徵著兩人之間深厚的友誼。

另最為矚目的是首次在日本展示的艾德嘉·德加（Edgar Degas）作品—《貝列里一家》（The Bellelli Family）。我對德加的印象一直停留在描繪芭蕾舞的一系列作品，而《貝》則讓我感受到他創作中另一面貌。

作品筆觸十分細膩，以柔和的色調營造出舒適而和諧的氛圍，但仔細凝視，人物的神態卻流露出一絲悲傷與冷淡。母親的眼神似乎游離於畫外，父親的姿態略顯拘謹，孩子們則安靜地坐著，彼此之間缺乏交流。人物的神情、動作與光影，呈現出如同相機快門瞬間捕捉的自然度，展現德加對環境細膩的觀察。

第二章：日常的情景

穿過大大小小的肖像畫來到第二展區，掛滿琳瑯滿目的女性畫像，捕捉了十九世紀女性的生活面貌，更展現出畫家的筆下被賦予永恆的美感。這裏的作品不再是嚴肅的家庭群像，而是更貼近日常生活的片段，彷彿走進十九世紀歐洲的客廳與午後時光。

在展區中奧古斯特·雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）筆下的《彈鋼琴的少女》（Young Girls at the Piano），捕捉了兩位少女專注於彈奏鋼琴的時刻。午後的陽光透過窗戶灑落，映照在她們的肌膚上，顯得雪白而通透。雷諾瓦以柔和的筆觸與溫暖的色彩，營造出一種親密而優雅的氛圍，這正是他一貫的創作風格：光影流動，色彩交融。

值得一提的是，展覽特別在畫作旁陳列了一個雙面樂譜架，與畫面中的鋼琴場景互相呼應。這不僅增添了展覽的臨場感，也讓觀者更能代入少女們在音樂聲中度過的午後時光。

第三章：室內的外光與自然

光的投射在印象派主義中站在很重要的地位。畫家們在不斷探索的過程中，逐漸意識到人物與物件的陰影並非單純的黑色，而是由多種色彩交織而成的「五彩斑斕的黑」。

在阿爾伯特·巴托洛梅（Albert Bartholomé）的《溫室裡的景象》（In the Conservatory）中，描繪出自己的妻子普洛斯佩里在溫室的肖像，室外的陽光顯得格外的照耀，妻子步入昏暗的溫室也變得美艷動人。不僅捕捉了妻子的形象，更展現了光線在空間中的戲劇效果。更令人動容的是，畫作完成後不久普洛斯佩里便離世，展覽特別在畫作旁擺放了她曾穿著的禮服，作為紀念。

除此之外，展區還陳列著多幅靜物畫作。仔細觀察，不難發現其中融入了許多日本文化元素：精緻的瓷器、浮世繪畫作、以及帶有東方風格的器物。這些細節不只是裝飾性的安排，更反映了十九世紀歐洲藝術界對日本文化的熱烈關注。

終章：印象派的裝飾



在第四章的展區中，我看到的藏品不僅僅是畫作，而是將整個印象派歷史的綜合呈現。展區中除了繪畫作品，也呈現當年的建築設計，讓人看見印象派如何影響空間美學。這些設計反映了裝飾畫與居住空間之間的緊密關係：牆面上的色彩、光影的流動、自然元素的融入，都使建築不再只是功能性的結構，而成為藝術與生活交織的場域。

「美存在於瞬間，而瞬間因光影而永恆。」

這正是印象派的精神所在——在短促的筆觸中捕捉流動的光影，在交錯的色彩裡凝聚生活的悸動。短促的筆觸在畫布上流動，每一筆都似輕柔的撫觸，引入靜謐的境界。

「奧賽美術館藏品 印象派—關於室內的故事」

日期：即日至2026年2月15日

時間：09:30-17:30（星期二至四）、09:30-20:00（星期五至日）、星期一休息

地點：〒110-0007 東京都台東區上野公園7-7

票價：2,300日元

查詢：https://www.orsay2025.jp/