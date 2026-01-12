歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學
Artcation
Culture

東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學

TEXT:Satyaver AngelPHOTO:官方圖片、Satyaver Angel

　　在高中求學時期對印象派作品可算是十分著迷。至今仍記得初次在巴塞爾藝術展親眼凝視莫奈真跡的那一刻，心中悸動難以言喻。交錯的色彩與光影、對描繪的突破，皆令我心醉神迷。

 

　　轉眼間，歲月流轉，距離畢業已近十年。去年年末，終於有幸走進國立西洋美術館的印象派特展，心情既期待又興奮，仿佛重拾昔日的悸動。

 

東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學

奧賽美術館藏品 《印象派—關於室內的故事》

 

　　展覽以巴黎奧賽美術館所藏約七十件印象派代表作為主軸，並增添日本國內收藏作品，總計約一百件作品。整個展區劃分為四大部分，作品在沉浸的氛圍中徐徐展開，讓人彷彿置身於19世紀六七十年代的法國。

 

首章：室內的肖像

 

　　踏進展覽首看到的是愛德華·馬奈 （Édouard Manet）的《埃米爾·左拉》（Portrait of  Emile Zola）。在馬奈筆下，左拉的形象展現出年輕氣盛的精神風貌。他手中握著書卷，更突顯出對創作與知識的熱誠。畫面背景中，牆上掛著日本浮世繪畫家歌川國明的版畫，左側還陳列著一幅描繪雀鳥的日式屏風，這些元素共同展現了十九世紀日本文化在歐洲的流行與影響。值得注意的是，畫中還擺放著馬奈好友的作品，象徵著兩人之間深厚的友誼。

 

東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學

愛德華·馬奈（Édouard Manet）

《埃米爾·左拉》（Portrait of Emile Zola），1868

油彩·畫布

146.5 × 114 厘米 (57.7 × 45 英寸)

 

　　另最為矚目的是首次在日本展示的艾德嘉·德加（Edgar Degas）作品—《貝列里一家》（The Bellelli Family）。我對德加的印象一直停留在描繪芭蕾舞的一系列作品，而《貝》則讓我感受到他創作中另一面貌。

 

東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學

艾德嘉·德加（Edgar Degas）

《貝列里一家》（The Bellelli Family），1858–1867

油彩·畫布

200 × 253 厘米 (79 × 100 英寸)

 

　　作品筆觸十分細膩，以柔和的色調營造出舒適而和諧的氛圍，但仔細凝視，人物的神態卻流露出一絲悲傷與冷淡。母親的眼神似乎游離於畫外，父親的姿態略顯拘謹，孩子們則安靜地坐著，彼此之間缺乏交流。人物的神情、動作與光影，呈現出如同相機快門瞬間捕捉的自然度，展現德加對環境細膩的觀察。

 

第二章：日常的情景

 

　　穿過大大小小的肖像畫來到第二展區，掛滿琳瑯滿目的女性畫像，捕捉了十九世紀女性的生活面貌，更展現出畫家的筆下被賦予永恆的美感。這裏的作品不再是嚴肅的家庭群像，而是更貼近日常生活的片段，彷彿走進十九世紀歐洲的客廳與午後時光。

 

東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學

奧古斯特·雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）

《彈鋼琴的少女》（Young Girls at the Piano），1892

油彩·畫布

116 × 90 厘米 (46 × 35 英寸)

 

　　在展區中奧古斯特·雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）筆下的《彈鋼琴的少女》（Young Girls at the Piano），捕捉了兩位少女專注於彈奏鋼琴的時刻。午後的陽光透過窗戶灑落，映照在她們的肌膚上，顯得雪白而通透。雷諾瓦以柔和的筆觸與溫暖的色彩，營造出一種親密而優雅的氛圍，這正是他一貫的創作風格：光影流動，色彩交融。

 

東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學

(X @TokyoArtBeat_JP)

 

　　值得一提的是，展覽特別在畫作旁陳列了一個雙面樂譜架，與畫面中的鋼琴場景互相呼應。這不僅增添了展覽的臨場感，也讓觀者更能代入少女們在音樂聲中度過的午後時光。

 

第三章：室內的外光與自然

 

　　光的投射在印象派主義中站在很重要的地位。畫家們在不斷探索的過程中，逐漸意識到人物與物件的陰影並非單純的黑色，而是由多種色彩交織而成的「五彩斑斕的黑」。

 

東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學

阿爾伯特·巴托洛梅（Albert Bartholomé）

《溫室裏的景象》（In the Conservatory），1881

油彩·畫布

 

　　在阿爾伯特·巴托洛梅（Albert Bartholomé）的《溫室裡的景象》（In  the Conservatory）中，描繪出自己的妻子普洛斯佩里在溫室的肖像，室外的陽光顯得格外的照耀，妻子步入昏暗的溫室也變得美艷動人。不僅捕捉了妻子的形象，更展現了光線在空間中的戲劇效果。更令人動容的是，畫作完成後不久普洛斯佩里便離世，展覽特別在畫作旁擺放了她曾穿著的禮服，作為紀念。

 

東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學

東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學

Dress of Madame Albert Bartholomé，1880

Cotton

 

東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學

(X @TokyoArtBeat_JP)

 

　　除此之外，展區還陳列著多幅靜物畫作。仔細觀察，不難發現其中融入了許多日本文化元素：精緻的瓷器、浮世繪畫作、以及帶有東方風格的器物。這些細節不只是裝飾性的安排，更反映了十九世紀歐洲藝術界對日本文化的熱烈關注。

 

東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學

 

終章：印象派的裝飾

    
　　在第四章的展區中，我看到的藏品不僅僅是畫作，而是將整個印象派歷史的綜合呈現。展區中除了繪畫作品，也呈現當年的建築設計，讓人看見印象派如何影響空間美學。這些設計反映了裝飾畫與居住空間之間的緊密關係：牆面上的色彩、光影的流動、自然元素的融入，都使建築不再只是功能性的結構，而成為藝術與生活交織的場域。

 

東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學

Claude Monet，《Les Dindons》，1877

油彩·畫布

174 × 172 厘米

 

「美存在於瞬間，而瞬間因光影而永恆。」

 

　　這正是印象派的精神所在——在短促的筆觸中捕捉流動的光影，在交錯的色彩裡凝聚生活的悸動。短促的筆觸在畫布上流動，每一筆都似輕柔的撫觸，引入靜謐的境界。

 

東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學

 

「奧賽美術館藏品 印象派—關於室內的故事」

日期：即日至2026年2月15日

時間：09:30-17:30（星期二至四）、09:30-20:00（星期五至日）、星期一休息

地點：〒110-0007 東京都台東區上野公園7-7

票價：2,300日元

查詢：https://www.orsay2025.jp/ 

 

Tags:#巴黎奧賽美術館#國立西洋美術館#印象派—關於室內的故事#印象派#Art & Culture#展覽
Add a comment ...Add a comment ...
更多Art & Living文章
Netflix電影《10DANCE》：每一步、每一口呼吸都是情慾的拉扯
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處