歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
從知性優雅到Y2K復刻！2026最新手袋推薦：Miu Miu 中性新作、Dior 蝴蝶結包包、Chloe經典再現
Trending Items

從知性優雅到Y2K復刻！2026最新手袋推薦：Miu Miu 中性新作、Dior 蝴蝶結包包、Chloe經典再現

TEXT:Tiffany ChanPHOTO:品牌照片

　　2026年手袋趨勢正走向更具性格質感與故事感的設計：實用袋型輪廓回歸、掀起懷舊復刻情懷，同時保留柔美線條與精緻工藝，令一眾時尚控更為愛不釋手。今年各大品牌不約而同把手袋系列設計焦點放在「貼近日常而具時尚感」，從工裝語彙、雕塑感線條到 Y2K經典復刻，都回應了現代女性「一包走天涯」的需求。

 

　　近年大受年輕女士歡迎的Miu Miu和Prada，帶來的柔軟卻具結構感輪廓的設計，經典又受上班族喜愛的Dior和Chloé，則以蝴蝶結與鎖頭細節設計喚起情感連結，令手袋不再只是配飾，更成為個性與心情的造型延伸。

 

從知性優雅到Y2K復刻！2026最新手袋推薦：Miu Miu 中性新作、Dior 蝴蝶結包包、Chloe經典再現

 

Miu Miu Prelude 系列：俏麗少女感與中性工裝協奏

 

　　踏入 2026 年，Miu Miu 以 Prelude 系列打開新年時尚序幕，從工裝與外套出發，把功能性與時尚感疊搭，變成整個系列的關鍵語言。手袋部分延續品牌標誌性的 Girl Crush 氣質：如經典款 Arcadie、新成員Beau Bowling 以及一系列以灰色及棕色為主調的背囊，以率性輪廓配合柔軟皮革與低調標誌設計，既能配搭學院風短裙造型，也能與中性工裝造型協調，成為 2026 現代都會女孩由上班到約會都離不開的實用手袋。

 

從知性優雅到Y2K復刻！2026最新手袋推薦：Miu Miu 中性新作、Dior 蝴蝶結包包、Chloe經典再現

Miu Miu Arcadie 皮革手袋 $24,800

 

從知性優雅到Y2K復刻！2026最新手袋推薦：Miu Miu 中性新作、Dior 蝴蝶結包包、Chloe經典再現

Miu Miu Beau Bowling 皮革手袋 $18,900

 

查詢：Miu Miu

 

Dior Bow Bag：把經典蝴蝶結變成嶄新雕塑

 

　　在 Jonathan Anderson 掌舵下，Dior 2026 春夏系列以蝴蝶結作為新時代的符號，而 最新Bow Bag 則更是將這個元素立體化的代表作，此標誌性設計盡顯Dior的經典美學，相信絕對會成為新一代IT Bag。

 

在 Instagram 查看這則貼文

@yunakim 分享的貼文

 

 

　　Bow Bag款式線條簡潔流暢，兼具柔美與實用功能，袋身前摺式信封輪廓，再以弧形上手柄與金屬環扣呼應 Lady Dior 的經典線條，正面則只留下一個精緻皮革蝴蝶結與一抹金屬點綴，低調卻極具辨識度。款式備有小號及中號兩種尺寸，既可以手提、肩揹，也能加上可拆卸肩帶斜揹，並有多種材質：光滑皮革、金屬質感皮革、褶皺皮革，或飾以精緻的「毛茛植物」和「Dior幸運草」刺繡圖案；色調上亦以黑色、夢幻粉色、碧璽藍色、毛茛黃色及拿鐵白色等演繹時尚宣言。Bow Bag既像一件小雕塑，也是一個能陪你走遍各種大小場合的高級日常包。

 

從知性優雅到Y2K復刻！2026最新手袋推薦：Miu Miu 中性新作、Dior 蝴蝶結包包、Chloe經典再現

 

Dior Bow 手袋小碼 $33,000

 

從知性優雅到Y2K復刻！2026最新手袋推薦：Miu Miu 中性新作、Dior 蝴蝶結包包、Chloe經典再現

 

Dior Bow 手袋中碼 $37,000

 

Prada Dada Bag：游走於優雅與實用的柔韌美學

 

在 Instagram 查看這則貼文

Prada（@prada）分享的貼文

 

　　Prada 在 2025 秋冬以「Raw Glamour」為題，重新思考女性力量與柔和嫵媚之間的張力。在2025年秋冬時裝秀中亮相的全新Dada手袋，以納帕軟皮打造、輪廓柔軟卻保留結構感，中段由一條細腰帶輕輕收束，形成自然褶皺，再延伸出兩條修長手柄，像是將 Prada 一再出現的「腰帶」語言轉化為一個可攜帶的身體線條。金屬帶扣縮小成更精緻的符號，令整體更顯內斂細緻，柔和高雅而低調奢華；輕盈結構與細密車線則平衡了高級感與實用性，無論配上乾淨襯衫、西裝長裙或寬鬆針織，都流露一種剛柔並存的 Raw Glamour，非常適合喜歡低調卻不願被忽視的現代女性。Prada Dada游走於優雅與實用之間，格調高雅而不失日常用手袋的輕鬆隨性自在氣質。

 

從知性優雅到Y2K復刻！2026最新手袋推薦：Miu Miu 中性新作、Dior 蝴蝶結包包、Chloe經典再現

從知性優雅到Y2K復刻！2026最新手袋推薦：Miu Miu 中性新作、Dior 蝴蝶結包包、Chloe經典再現

 

Prada Dada Bag 小號納帕軟皮袋

 

查詢：Prada

 

Chloe Paddington Bags：重新演繹經典

 

　　在 Y2K 風潮持續發酵下，曾經風靡一時的 Chloé Paddington Bag正式在 2025 秋冬迎來重生，並由創意總監 Chemena Kamali 重新演繹經典。延續原有圓潤托特輪廓與招牌超大鎖頭細節，新版 Paddington 在比例與皮革質感上更俐落，既保留 2000 年代的慵懶隨性，又更符合當代穿搭氛圍，成為新世代與「曾經擁有」的女生共同追捧的懷舊IT Bag。

 

在 Instagram 查看這則貼文

Chloé（@chloe）分享的貼文

 

　　Chloe Paddington Bags備有黑色、海軍藍、米色、深啡與杏駝色等多款配色，從牛仔褲配西裝外套，到長靴配連身裙，都能輕鬆駕馭各場場合造型。若然想投資一款帶有故事感、又能日常使用的經典包款來說，Paddington Bag無疑是一款韻味之選。

 

從知性優雅到Y2K復刻！2026最新手袋推薦：Miu Miu 中性新作、Dior 蝴蝶結包包、Chloe經典再現

從知性優雅到Y2K復刻！2026最新手袋推薦：Miu Miu 中性新作、Dior 蝴蝶結包包、Chloe經典再現

Chloe Paddington Bag $19,500 

 

查詢：Chloe

 

Tags:#時尚#手袋#Miu Miu#Dior#Chloé#Prada#2026手袋#名牌手袋#Fashion#Trending Items
Add a comment ...Add a comment ...
更多Fashion文章
Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處