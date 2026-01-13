Telephone Seat：上世紀的產物，變成今日古董市場熱搶的玄關櫈 ？

在歐洲逛古董市場，經常會遇上這種設有櫃桶的一人坐椅，從功能設計角度看明顯屬舊時代的產物，而因為歐洲人的住屋一般都會有玄關，這些古董坐椅便成為了熱門的Hallway Seat，其實它的真正身份是Telephone Seat，自1930年代電話開始普及於民間住所，就已經有這種特別用途的家俬出現了。

它又俗稱為Gossip Bench，可以想像到傾電話對當時的人有多重要。一般均備有櫃桶或揭櫃，用來存放雜誌，所以這張椅子原為消遣用途而設，現在則多被人在玄關穿鞋時坐著。在設計上，由早期發展到二戰時期的款式也偏向華麗裝飾性，歐洲出品的相比起美國的更帶流線型或雕刻，例如這張法國製造的，佈滿弧形曲線及金屬細節，意外的是用於承托、掛物卻相當實際方便，不知是否屬於設計原意一部分。

故事發展到1950-60年代亦非常有趣，因為Mid-century Modern美學浪潮來臨了，主導市場的英國廠商為Chippy Heath，所以該名字又變了這種椅子的另一稱號，結果今時今日這件貨品便有四個名稱，其實同樣指向這種Telephone Seat。

觀察二手市場，這時期的出品總是穩站於價格頂峰，大概是其美學風格能輕易融入現今都市人居所的緣故，Mid-century Modern的硬朗俐落輪廓令Telephone Seat變得時尚。相比之下較早期的雕花款式就跟現今的室內設計風格大相逕庭，由此可見古董家俬並非一定愈老愈貴。