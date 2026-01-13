歡迎回來

06
三月
香港體育館｜黃凱芹40年來香港演唱會2026
文化藝術 音樂會
香港體育館｜黃凱芹40年來香港演唱會2026
推介度：
06/03/2026 - 07/03/2026
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
Telephone Seat：上世紀的產物，變成今日古董市場熱搶的玄關櫈 ？
Insider
Trending Items

Telephone Seat：上世紀的產物，變成今日古董市場熱搶的玄關櫈 ？

The Dapper Style
汝勤
The Dapper Style

　　在歐洲逛古董市場，經常會遇上這種設有櫃桶的一人坐椅，從功能設計角度看明顯屬舊時代的產物，而因為歐洲人的住屋一般都會有玄關，這些古董坐椅便成為了熱門的Hallway Seat，其實它的真正身份是Telephone Seat，自1930年代電話開始普及於民間住所，就已經有這種特別用途的家俬出現了。

 

上世紀的Telephone Seat：變成今日古董市場熱搶的玄關櫈 ？

 

　　它又俗稱為Gossip Bench，可以想像到傾電話對當時的人有多重要。一般均備有櫃桶或揭櫃，用來存放雜誌，所以這張椅子原為消遣用途而設，現在則多被人在玄關穿鞋時坐著。在設計上，由早期發展到二戰時期的款式也偏向華麗裝飾性，歐洲出品的相比起美國的更帶流線型或雕刻，例如這張法國製造的，佈滿弧形曲線及金屬細節，意外的是用於承托、掛物卻相當實際方便，不知是否屬於設計原意一部分。

 

上世紀的Telephone Seat：變成今日古董市場熱搶的玄關櫈 ？

上世紀的Telephone Seat：變成今日古董市場熱搶的玄關櫈 ？

 

　　故事發展到1950-60年代亦非常有趣，因為Mid-century Modern美學浪潮來臨了，主導市場的英國廠商為Chippy Heath，所以該名字又變了這種椅子的另一稱號，結果今時今日這件貨品便有四個名稱，其實同樣指向這種Telephone Seat。

 

　　觀察二手市場，這時期的出品總是穩站於價格頂峰，大概是其美學風格能輕易融入現今都市人居所的緣故，Mid-century Modern的硬朗俐落輪廓令Telephone Seat變得時尚。相比之下較早期的雕花款式就跟現今的室內設計風格大相逕庭，由此可見古董家俬並非一定愈老愈貴。

 

上世紀的Telephone Seat：變成今日古董市場熱搶的玄關櫈 ？

上世紀的Telephone Seat：變成今日古董市場熱搶的玄關櫈 ？

 

見證戰後英國設計風格轉變！收藏家最愛G-Plan家具的復古魅力？
