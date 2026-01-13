開箱CHANEL Rouge Noir系列！限量四色眼影胭脂盒、玫瑰棕單色眼影、多用途光影棒，值得入手嗎？

市場上的高級美妝品比比皆是，有人追求奢侈品牌美妝副線，亦有人追求實際妝感與精緻度。當中CHANEL Beauty的確把兩者拿捏得恰到好處，色系多半安全、不容易炒車，加上近期的人氣兩用唇彩，再次讓品牌成為熱搜之最。來到2026年，CHANEL率先推出新作「限量ROUGE NOIR」，重新演繹秋冬深色系妝容，今期就和大家一起開箱這個最新的系列，一探這個紅黑新篇章。

ROUGE NOIR的誕生史，要數回1995年，這種近乎黑色的深邃石榴紅以 LE VERNIS 甲油系列在美容彩妝界登場，呼應經典CHANEL 2.55 手袋的內襯，當年有人認為如此誇張的色號也許只會是曇花一現，怎知來到今天，ROUGE NOIR已經成為了品牌的傳奇。

先開箱主角之一的Rouge Noir Confidence 四色眼影胭脂盒， 如手掌般大的粉盒甚有誠意，打開可見四色眼影與胭脂粉，分別有洋紅、粉紅炫光赭紅、珠光玫瑰炫光白色及淡紫粉色，色調看似濃烈，上手推開後意外的柔和，加上粉質細膩，妝感並不如想像般浮誇，當中粉紅炫光赭紅與淡紫粉色可調和或對比使用，適合不同適合的胭脂妝容，整體來說性價比算高，值得入手。

單色眼影方面，這次到手的是玫瑰棕色Brun Rose，眼影盒飾有Rouge Noir 雙 C 標誌，配方加入了鼠尾草油，因此在肌膚上十分容易推開，除了用作日常單色眼影，拿來做眼尾加深或眼褶陰影亦同樣實用，實試持妝度亦不錯，如正缺一枚單色眼影，是可考慮的選擇。

這次Rouge Noir系列中，最燒到我的應該是Baume Essentiel多用途亮肌光影霜。別看它像是死亡芭比粉色，實際塗在肌膚上十分透薄，淡淡的粉色適合用在顴骨和鼻樑等位置提亮，加上保濕的膏狀設計不顯乾紋，方便隨時隨地補妝使用，讓妝容精緻一整天！

來到最重要的唇妝，不得不說 Rouge Noir 系列的唇膏的色號確實大膽，從Rouge Allure Laque 的 #Rouge Noir，以及 Rouge Allure Velvet 的 #Rouge Noir和 #Effrontée，均屬深暗色調，比較適合派對或約會妝容。在此必須要讚持妝度，兩款唇妝產品均是著色力超群，就連使用卸妝產品也要花點力氣才能卸得乾淨。



