中環藍鰭吞拿魚專門店！傳統江戶前壽司手藝+直送豐洲鮮魚，親民高質奢華壽司體驗！

現場解體藍鰭吞拿魚曾經在香港成為鮨店熱話，現在，此「儀式」並非式微，而是成為稀有高級體驗。沒想到，在中環怡和大廈的高級food court內，竟可再次見識見識。一向主打籃鰭吞拿魚的鮨楽，早前進駐BaseHall2開設全新概念店鮨樂&Bar。餐廳沒有奢華裝潢，更加專注於口味，堅持自家採購藍鰭吞拿魚，每日由豐州直送香港，片片魚生甘鮮甜美，赤身至大拖羅也銷魂至極，還提供稀有部位如「中落」。若套餐冠以omakase之名，一餐可能動輒近千，甚至過千。然而，鮨樂&Bar的藍鰭吞拿魚手握壽司12貫卻只需二百多港元。其實，有時只想簡簡單單慰勞自己食餐壽司，高質是首要條件，也不是只有四位數字omakase選擇！

鮨樂的最大特色，在於擁有自家採購團隊，直接進入豐洲市場參與拍賣，繞過中間商，確保「第一手」新鮮。豐洲市場逾200家持牌海鮮批發商中，鮨樂採購人員於凌晨兩點進場，經嚴格篩選後清晨五點完成出貨，魚貨當日上午十一時即抵達香港。採購團隊成員曾在新加坡知名日式飲食集團任職八年，具備豐富專業知識，能以廚師視角即場判斷，選取最合時令、最優質的魚類，此直採模式保證每條魚在最鮮甜狀態下直達餐桌。

鮨樂所有吞拿魚均由豐洲市場著名金槍魚專門仲卸商山幸（Yamayuki）嚴選供應，並每日空運直送香港。山幸在業界被譽為「壽司世界的門檻」，憑藉嚴格品質把關與稀有魚腹資源，長期供應銀座頂尖壽司名店，如Sushi Saito、久兵衛（Kyubei）等殿堂級餐廳，僅向獲其認可的職人提供優質貨源。創辦人山口幸隆（Yukitaka Yamaguchi）被尊稱「豐洲之王」，多次奪得築地及豐洲新春冠軍鮪魚競標，其中2019年以超過3億日圓破紀錄價格標下冠軍鮪魚，成為傳奇。山幸藍鰭吞拿魚以魚脂豐厚、肉質細膩著稱，深受高端市場青睞，甚至有「不是出得起價錢就能買到」的業界說法。

為提升風味，鮨樂引進價值超過二十萬港元的專業濕式熟成櫃，精準控制濕度與溫度，使刺身風味更濃縮、口感更細膩滑順。店內每日以當天魚骨熬製魚骨味噌湯，鮮味濃郁醇厚。

餐廳主打傳統江戶前壽司手藝，堅持選用日本新潟產越光米，以特製比例調配赤醋壽司飯。飯粒飽滿Q彈，赤醋帶來獨特甘醇香氣與微紅色澤，與魚生風味相得益彰，提升整體層次與平衡。醬油同樣講究，採用日本老牌釀造廠テンヨ武田株式會社（自1872年創業，逾150年歷史，2000年成為日本東部首間獲ISO9001認證的醬油廠）特別為鮨樂研製的專用壽司醬油。該廠結合傳統發酵工藝與現代品質管理，團隊多次往返日本調配，確保香氣與甜度最契合香港人口味。

鮨樂沒有omakase，卻有多款壽司套餐和吞拿魚料理，可以自製omakase。鍾愛壽司的話，給你推介極上「山幸」藍鰭吞拿魚手握壽司12貫。當中有吞拿魚、吞拿魚腩、油甘魚、真鯛、深海池魚、三文魚子、海膽、碎拖羅、玉子壽司和加洲卷。試勻三款吞拿魚不同層次的甘甜和甘腴，還有魚油豐富的油甘魚、鮮美的真鯛，還有大海鮮味濃郁的池魚和海膽等。輕輕鬆鬆一餐，也可以極之滿足！

套餐還包括蕎麦麵和味噌湯，若怕12貫太飽，可以選擇御膳「山幸」藍鰭吞拿魚手握壽司10貫。壽司包括油脂分佈 均勻的中拖羅、赤身鮪魚、入口即化的海膽、晶瑩剔透的三文魚籽、鮮香細膩的白身魚、炙燒銀魚和招牌厚燒玉子等。配以新潟越光米赤醋飯，酸香提鮮恰到，治療工作的煩躁心情。

味嚐「山幸」藍鰭吞拿魚手握壽司5貫，由細膩鮮甜的赤身壽司開始，逐漸過渡到鮮嫩柔滑的魚腩，最終以入口即化、 油脂豐富的大拖羅作為完美收尾，簡直為吞拿魚迷而設！

除了壽司，鮨樂還設計出吞拿魚料理。月見‧藍鰭吞拿魚他他以手切藍鰭吞拿魚蓉為主角，混合少許醬油與香油調味，入口鮮香滑嫩，細膩而不失層次感。 中央覆上一顆橙黃飽滿的日本蛋黃，拌勻後更添濃郁圓潤的口感，鹹香之中帶著蛋黃的溫潤。佐以蔥花點綴，為這道前菜增添一抹清新。

喜歡稀有部位的，不要錯過吞拿魚中落，這塊藍鰭吞拿魚脊骨部位，蘊藏著極為稀有的魚肉 中落，被譽為「無筋的上乘赤身肉」，肉質柔嫩、油香細膩。食客可親自用匙羹從骨縫中刮出鮮嫩魚肉，享受即席現 刮的樂趣，兩面骨架皆藏驚喜。搭配紫菜、山葵與鹽等佐料，自製手卷或拌飯，各有風味。

最受中環上班族歡迎的，還有丼飯。特選三色丼融合了三種極品海鮮，包括新鮮的碎拖羅，口感滑嫩，提供了豐富的鮮味，配搭嫩滑的海膽帶來海洋的甘甜風味，以及香甜的三文魚籽，為整道菜增添了一絲脆清爽口的質感。「山幸」吞拿魚碎拖羅月見丼專為吞拿魚愛好者而設，角切本鮪赤身、中拖羅與手切吞拿魚蓉 (Negitoro)依 次排開，紅潤光澤、脂香馥郁，在赤醋飯上交織出濃郁海水味。搭配上日本蛋黃，瞬間增添了香濃和滑順的口感。

BaseHall限定料理還有BaseHall 角切刺身丼，十分豐富，丼中包含新鮮的角切吞拿魚、三文魚、油甘魚和白身魚，口感層次豐富，每一口都能感受到海洋的鮮美。我喜歡炙燒左口魚背雜錦刺身丼，三文魚、油甘魚、白身魚和左口魚背炙燒後，魚油更加香腴，加上赤蝦、玉子和三文魚子，層次豐富。喜歡炸物的話， 還可選擇虎蝦‧野菜天婦羅飯。

上班族，除了午餐可以鬆一鬆，一下工便想慰勞自己，也不要錯過這裡的Happy hour。鮨樂&Bar有酒吧元素，歡樂時光推出十分吸引的選擇——任選三款精緻和風小食，搭配自選一杯清酒，低至 HK$99 起。推介激安「山幸」藍鰭吞拿魚手握壽司3貫配 自選清酒 (半合) ，三款來自「山幸」的藍鰭吞拿魚手握壽司，配上甜美型或清爽型清酒，放鬆放鬆，努力是值得的！

鮨楽BaseHall

地址：中環康楽廣場1號怡和大廈LG樓及BF樓LG5 & 7, LG15, B3號舖

營業時間：星期一至日 11am-10pm