日本威士忌深度遊：在廣島細嚐落櫻之味，初探富士本土風味的櫻尾蒸餾所
Culture
Wine

日本威士忌深度遊：在廣島細嚐落櫻之味，初探富士本土風味的櫻尾蒸餾所

玩味誌
蕭國仁 Henry SIU
玩味誌

日本威士忌深度遊：在廣島細嚐落櫻之味，初探富士本土風味的櫻尾蒸餾所

Photo from SAKURAO DISTILLERY

 

日本威士忌深度遊：在廣島細嚐落櫻之味，初探富士本土風味的櫻尾蒸餾所

Photo from SAKURAO DISTILLERY


　　隨著日本威士忌熱潮席捲全球，酒造於2017年成立櫻尾蒸餾所，並於2021年推出首款100%自家釀造的單一麥芽威士忌，成為少數真正「地產地釀」的酒廠之一。除了威士忌，櫻尾亦推出多款 Gin，市場反應熱烈。酒廠地理位置得天獨厚，三段峽山脈冷風與海洋暖流交匯，形成極端溫差，加速熟成。首年「天使分享」甚至高達11%，因此酒質能媲美蘇格蘭高年份威士忌。

 

日本威士忌深度遊：在廣島細嚐落櫻之味，初探富士本土風味的櫻尾蒸餾所

 

　　櫻尾的單一麥芽以自家日本麥芽為基礎，主要採用波本桶與雪莉桶熟成，酒體厚實。而「戶河內」系列則融合自家原酒與蘇格蘭、加拿大等地的原酒，在全長387米的廢棄火車隧道中陳熟。隧道低溫高濕，釋放木桶香氣更為細膩，造就優雅風格與淺色酒體，與櫻尾酒窖截然不同。雖然投產時間不長，但櫻尾與戶河內已推出十多款酒，包括無年份 NAS 至最高 15 年，並嘗試多種創新桶陳，如啤酒桶、清酒桶、泥煤桶等，展現靈活創意。

 

日本威士忌深度遊：在廣島細嚐落櫻之味，初探富士本土風味的櫻尾蒸餾所

Photo from SAKURAO DISTILLERY

 

日本威士忌深度遊：在廣島細嚐落櫻之味，初探富士本土風味的櫻尾蒸餾所

Photo from SAKURAO DISTILLERY

 

　　戶河內的調和威士忌除進口原酒外，也加入自家日本麥芽；櫻尾的單一麥芽則以傳統桶陳為主，並曾與漫畫合作推出聯乘酒款。這些多元嘗試，讓品牌在短時間內建立鮮明特色。

 

日本威士忌深度遊：在廣島細嚐落櫻之味，初探富士本土風味的櫻尾蒸餾所

 

　　走訪酒廠時，公關加藤小姐親切接送，並由出口部副部長趙倩女士接待。導遊以流利英日語帶領參觀蒸餾細節，回到訪客中心後，眾人一邊品飲 Gin 與威士忌，一邊聽趙女士娓娓道來品牌故事與未來規劃。她坦言，悠長歷史既是資產也是束縛，如何在傳統中突破框架是持續課題。從燒酎起步，逐步擴展至 Gin 與威士忌，正好成為慶祝百年歷史的重要里程碑。

 

日本威士忌深度遊：在廣島細嚐落櫻之味，初探富士本土風味的櫻尾蒸餾所

日本威士忌深度遊：在廣島細嚐落櫻之味，初探富士本土風味的櫻尾蒸餾所

日本威士忌深度遊：在廣島細嚐落櫻之味，初探富士本土風味的櫻尾蒸餾所

 

　　廿日市氣候酷熱，溫差大，首年 Angel’s Share 可達一成，熟成速度快。酒廠因此靈活調整，將部分批次搬至隧道陳釀，並嘗試不同桶種，充分利用集團廣泛業務資源。這種快速熟成雖是挑戰，也成為創新的契機。

 

　　談到未來，品牌即將開幕全新的威士忌體驗中心，設計現代感十足，成為日本南部的亮點。我們一邊看全新剪輯的宣傳片，一邊聽趙女士分享，「這對我們來說，就是展示對行業充滿信心的一步。這個興建計劃主要由集團內部策劃，儘管當地政府有若干程度上的支持，但奈何審批的過程略嫌煩瑣而且費時，不過相關的道路基建配套我們還是很需要他們的通力合作，畢竟這所美侖美奐的體驗中心也不是能全年開放，冬天一旦下大雪的話要通車也是相對困難的。」

 

日本威士忌深度遊：在廣島細嚐落櫻之味，初探富士本土風味的櫻尾蒸餾所

 

筆者推介

 

「宮ノ鹿」酒廠限定版威士忌

50% abv ｜ 700ml

參考價格：9,900 Yen

 

日本威士忌深度遊：在廣島細嚐落櫻之味，初探富士本土風味的櫻尾蒸餾所

 

　　「嚴島神社」是著名日本三景，酒廠竟然座落其旁邊，因此也順理成章以著名景點打造一款酒廠限定版的「宮ノ鹿」（50% abv）。這款酒調和了櫻尾酒窖的無泥煤威士忌與重泥煤，還有戶河內酒窖的無泥煤威士忌，全程使用波本桶陳釀，限量3,000瓶。櫻尾威士忌現在使用最高的泥煤麥芽規格是55ppm，經過蒸餾、熟成後，再調整一定比例，品飲泥煤煙燻味卻是淡然。

 

櫻尾 日本單一麥芽威士忌

43% abv ｜ 700ml

參考價格：HKD 800

 

日本威士忌深度遊：在廣島細嚐落櫻之味，初探富士本土風味的櫻尾蒸餾所

 

　　作為櫻尾蒸溜所2018年落成後，第一款推出在瀨戶內海廣島地區蒸餾、熟成和調配的單一麥芽威士忌。櫻尾日本單一麥芽威士忌由酒廠首席釀酒師山本太平調製，展示了這家年輕酒廠未來瓶裝酒的特點。 由波本酒桶、美國橡木桶和雪莉酒桶調配而成，熟成超過三年，原酒在日本水楢木桶中進行了最後幾個月的熟成。

 

Tags:#酒#威士忌#日本威士忌#櫻尾蒸餾所#Wine
