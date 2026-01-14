從曖昧、搭上到公開，前度一直否認第三者介入！與其執著分手真相，不如慶幸已脫離錯戀

J與男友原是大學同學，畢業後她成了品牌公關，男友則任職地產銷售代理。雖說兩人都有固定上班時間，但J經常加班，而男友則要遷就客戶時間陪看樓盤，電話無人接聽是常事，所以兩人多半會以短訊溝通，待男友空檔時便會立即回覆。

有個晚上，J約了朋友飯聚，約會地點剛巧就在男友公司附近，她路過時特意看看男友在不在，打算給他一個驚喜。當J看向舖面時，她見到男友與鄰座一位女同事邊說邊笑，靠得很近，眉梢眼角好像還有點調情的意味。J走近，兩人的對話給打住了，男友𣊬間調整了微表情，而女方則有種不知所措的尷尬；直覺告訴J，這兩個人有點不尋常。

「某晚與男友吃飯時，我藉故問了他一些工作上的東西，順道提起那位女同事，他突然就想扯開話題。我忍不了，直接跟他說我不喜歡那個女人，並禁止他們私下聯絡。男友當然否認他們之間有曖昧，只解釋女同事剛入職，經理要求他帶對方熟悉店舖運作，還說工作以外全無交流...... 當時的我，只好暫且相信他。」J說。

除夕晚上，他們約好了跟幾位朋友一起到酒吧倒數慶祝，但男友卻說有熟客要看租盤，完成工作便會立即趕過來。結果倒數完了，男友接近凌晨1時才到達。J當然很生氣，但男友卻說自己剛才忙得連飯也沒空吃，J擔心男友捱壞，一下子便消氣了。

過了沒多久，男友突然向J提出分手，理由不外乎是「性格不合」。男友甚至已租了新屋準備遷出，說明了兩人之間完全沒挽救餘地。

可笑的是，不出一個月，這位前男友的社交帳戶發布了新帖文，照片中的他正吻向新歡，從標注名字按進對方的帳號，J一眼便認出那位正是與前男友曖昧的女同事。

J傳短訊質問前男友是不是「一腳踏兩船」，對方回覆：「沒有，和你分手了才開始，請不要再打擾」。

「我崩潰了，找來我們的共同朋友傾訴，對方好像早就知情，還說『這種人分了也不可惜』，雖然並沒透露太多，但我猜大概前男友有向他們暗示過另有新歡，只是沒有人願意道出真相……」J說。

真的有必要知道自己在哪一步被淘汰出局嗎？

我想，J自己心裡已經重組了案發經過，他們在公司結識、試探、曖昧、確定、公開，就算女方早知道J的存在，兩人只需要把J這個障礙物清除，便能一往無前。

前度和新歡之間有沒有重疊？你怎麼問，他也不會承認，那些他訛稱忙著回覆客人的短訊、那次他錯過了的倒數，或許早已給了提示；即使肉體上還未，但精神上肯定已經出了軌，其他細節何須深究。

要不是J曾經撞破兩人「眼神拉絲」的瞬間，大概她不知道會知道第三者的來歷，而男人本來也可以把新戀情藏得更好，但他不在乎了，他只想取悅他想取悅的人。也許該要感激他的狠，不容許你有半分留戀，想想許多人被那些包裝過的虛情假意所蒙蔽，被撇下了，卻仍然走不起那人的圈套。

真相是甚麼，並非最重要，我們只要相信，上天會讓我們知道那些合該知道的部份。