歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
從曖昧、搭上到公開，前度一直否認第三者介入！與其執著分手真相，不如慶幸已脫離錯戀
Love Philosophy

從曖昧、搭上到公開，前度一直否認第三者介入！與其執著分手真相，不如慶幸已脫離錯戀

我單身但我快樂
Ayu 阿愚
我單身但我快樂

　　J與男友原是大學同學，畢業後她成了品牌公關，男友則任職地產銷售代理。雖說兩人都有固定上班時間，但J經常加班，而男友則要遷就客戶時間陪看樓盤，電話無人接聽是常事，所以兩人多半會以短訊溝通，待男友空檔時便會立即回覆。

 

　　有個晚上，J約了朋友飯聚，約會地點剛巧就在男友公司附近，她路過時特意看看男友在不在，打算給他一個驚喜。當J看向舖面時，她見到男友與鄰座一位女同事邊說邊笑，靠得很近，眉梢眼角好像還有點調情的意味。J走近，兩人的對話給打住了，男友𣊬間調整了微表情，而女方則有種不知所措的尷尬；直覺告訴J，這兩個人有點不尋常。

 

　　「某晚與男友吃飯時，我藉故問了他一些工作上的東西，順道提起那位女同事，他突然就想扯開話題。我忍不了，直接跟他說我不喜歡那個女人，並禁止他們私下聯絡。男友當然否認他們之間有曖昧，只解釋女同事剛入職，經理要求他帶對方熟悉店舖運作，還說工作以外全無交流...... 當時的我，只好暫且相信他。」J說。

 

　　除夕晚上，他們約好了跟幾位朋友一起到酒吧倒數慶祝，但男友卻說有熟客要看租盤，完成工作便會立即趕過來。結果倒數完了，男友接近凌晨1時才到達。J當然很生氣，但男友卻說自己剛才忙得連飯也沒空吃，J擔心男友捱壞，一下子便消氣了。

 

　　過了沒多久，男友突然向J提出分手，理由不外乎是「性格不合」。男友甚至已租了新屋準備遷出，說明了兩人之間完全沒挽救餘地。

 

　　可笑的是，不出一個月，這位前男友的社交帳戶發布了新帖文，照片中的他正吻向新歡，從標注名字按進對方的帳號，J一眼便認出那位正是與前男友曖昧的女同事。

 

　　J傳短訊質問前男友是不是「一腳踏兩船」，對方回覆：「沒有，和你分手了才開始，請不要再打擾」。

 

　　「我崩潰了，找來我們的共同朋友傾訴，對方好像早就知情，還說『這種人分了也不可惜』，雖然並沒透露太多，但我猜大概前男友有向他們暗示過另有新歡，只是沒有人願意道出真相……」J說。

 

　　真的有必要知道自己在哪一步被淘汰出局嗎？

 

　　我想，J自己心裡已經重組了案發經過，他們在公司結識、試探、曖昧、確定、公開，就算女方早知道J的存在，兩人只需要把J這個障礙物清除，便能一往無前。

 

　　前度和新歡之間有沒有重疊？你怎麼問，他也不會承認，那些他訛稱忙著回覆客人的短訊、那次他錯過了的倒數，或許早已給了提示；即使肉體上還未，但精神上肯定已經出了軌，其他細節何須深究。

 

　　要不是J曾經撞破兩人「眼神拉絲」的瞬間，大概她不知道會知道第三者的來歷，而男人本來也可以把新戀情藏得更好，但他不在乎了，他只想取悅他想取悅的人。也許該要感激他的狠，不容許你有半分留戀，想想許多人被那些包裝過的虛情假意所蒙蔽，被撇下了，卻仍然走不起那人的圈套。

 

　　真相是甚麼，並非最重要，我們只要相信，上天會讓我們知道那些合該知道的部份。

 

Tags:#出軌#兩性#情感關係#三角戀#兩性關係#愛情#分手#拍拖
Add a comment ...Add a comment ...
聖誕荒唐事：出軌、偷情、派對上作亂！是酒精惹的禍，還是浪漫氣氛誘發人類的作惡基因？
更多我單身但我快樂文章
聖誕荒唐事：出軌、偷情、派對上作亂！是酒精惹的禍，還是浪漫氣氛誘發人類的作惡基因？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處