2026金球獎紅毯珠寶：Lisa戴全新Bvlgari高級珠寶、Miley Cyrus搶眼Tiffany & Co祖母綠項鍊、Selena Gomez閃耀Chanel耳環

一年一度的「第83屆金球獎」完美落幕！紅毯上群星雲集，名流盛裝亮相。除了華麗的禮服與高訂造型，每位名人所配戴的珠寶更是光芒四射，成為鏡頭下最奪目的焦點。今次為大家精選女歌手的珠寶造型系列，帶你細細回看她們如何以珠寶點亮紅毯，展現獨特風格！

#1 Lisa@Blackpink

在《白蓮花》飾演泰國度假村經理Mook的BLACKPINK成員Lisa，受邀擔任金球獎頒獎嘉賓，她身穿Jacquemus黑色長裙，襯托著代言品牌Bvlgari首公開的Eternal系列——Vimini 高級珠寶項鏈。設計靈感融合了品牌提倡的黃金的溫暖色調與黑鑽般碳素 (DLC) 的強烈質感，交織出古典美學語言，展現了神秘又典雅的氣質！Lisa 同時佩戴了 Vimini 五環黃金戒指，五個黃金環以雙扣交錯相連，造型精緻俐落。戒指的簡潔設計與項鏈的華麗互相呼應，讓整體造型在高貴與簡約之間取得完美平衡。

在 Instagram 查看這則貼文 BVLGARI Official（@bvlgari）分享的貼文

#2 EJAE

動畫電影《Kpop獵魔女團》不止榮獲最佳動畫，更奪得最佳原創歌曲獎。身兼詞曲作者和主唱的EJAE，以一身DIOR黑色Tube Dress亮相，並配戴 Bvlgari 高級珠寶鑽石耳環與鑽石戒指，精緻工藝與細膩光澤為整體造型增添層次。珠寶的低調設計不喧賓奪主，反而襯托出禮服的俐落線條，展現高雅又閃耀氛圍！

#3 Miley Cyrus

身兼《阿凡達3》主題曲主唱與頒獎嘉賓的 Miley Cyrus，是小編最喜愛的女歌手之一！她穿上由 Anthony Vaccarello 設計的 Saint Laurent 黑色亮片禮服，手上配戴枕形切割鑽石訂婚戒指，而最令人矚目的則是她頸間的Tiffany & Co高級珠寶鉑金吊墜。吊墜鑲嵌了一顆超過 15 克拉的祖母綠，並以總重超過 24 克拉的鑽石環繞，綻放極致奢華光芒。祖母綠的深邃色澤與黑色亮片禮服相互呼應，而 Miley 更以時尚感十足的太陽眼鏡點綴造型，再現她一貫的反叛風格！

在 Instagram 查看這則貼文 MILEY CYRUS LATAM | P E R U 🇵🇪（@mileysouthamerica）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 Morras en Conciertos（@morrasenconciertos）分享的貼文

#4 Ariana Grande

身為 Swarovski 全球品牌大使的 Ariana Grande 再次於金球獎亮相，同時憑藉《魔法壞女巫：第二部》獲得電影類最佳女配角提名。她所佩戴的 Constella 項鍊成為全場焦點——鑲嵌大小不一的圓形切割水晶，結合包鑲和爪鑲的方式，展現 Swarovski 的精緻工藝！鎂光燈下水晶光影閃爍，更突顯出 Ariana 的華麗氣質。

在 Instagram 查看這則貼文 SWAROVSKI（@swarovski）分享的貼文

#5 Charli XCX

今年金球獎紅毯上，Charli XCX 以頒獎嘉賓身份盛裝亮相，造型令人耳目一新。她告別了以往流行樂壇最火熱的明星形象，轉而以好萊塢年輕女明星的姿態示人。在珠寶搭配上，她佩戴 De Beers 總重 22 克拉的 Arpeggia 三線鑽石項鍊，層層交錯的設計閃耀光芒，如同音符般流動。耳間的 Drops of Light 梨形艷彩黃鑽耳環同樣奢華，鮮明的色彩與獨特切割，令整體造型在低調與奢華之間取得完美平衡。

#6 Selena Gomez

憑藉《Only Murders in the Building》入圍的Selena Gomez，由設計師 Matthieu Blazy 親自操刀的 Chanel 黑色絲絨長禮服亮相紅毯。禮服展現出工匠的細膩手工與質感，並與 Chanel 高級珠寶互相呼應，凸顯優雅與奢華氛圍。璀璨的光芒在深色禮服間閃耀，勾勒出強烈的光影對比，令整體造型更顯高貴迷人！