電影《若問世界誰無傷》：每一個人處理悲痛的方式都不一樣
Movie & Drama

電影《若問世界誰無傷》：每一個人處理悲痛的方式都不一樣

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

電影《若問世界誰無傷》：每一個人處理悲痛的方式都不一樣

 

　　《若問世界誰無傷》選用了巴哈（J.S. Bach）的清唱劇曲目〈善牧羊群〉（Schafe können sicher weiden）穿插於情節之中，也許寄託著對無憂無慮與平靜生活的期許。被咬了一口的羊群，只想安靜地在草原上吃草，在無助的時候彼此成為對方的牧羊人。小女孩妮莉對院長說的一句話：「痛就要說痛，說謊只會更痛。」總結了電影對性暴力受害者議題的探討——不僅是在洗車場裏宣洩壓力，更要在任何時候自由展現自己的情緒。

 

電影《若問世界誰無傷》：每一個人處理悲痛的方式都不一樣

 

　　主角李主仁的跆拳道師姐美都，曾在童年時被父親性侵，卻在法庭上被律師質問：「為甚麼在被侵犯之後，隔天還可以快樂地在比賽上接受獎牌？」這樣的提問，彷彿是在控訴她說謊，認為她不應該擁有任何正面的情緒，因而讓人懷疑她是否真的經歷過那些事情。美都只是回答：「那是兩回事。」最後亦因此父親未能成功被入罪，因為法庭並不相信她所說的話。

 

　　同樣的情況也發生在主角李主仁身上。因為與男同學吵架並發生打鬥，她不得已說出自己亦曾經被性侵的真相。消息傳開之後，她身邊所有同學都改變了態度，即使開玩笑也變得如履薄冰。主仁的摯友孔宥蘿也開始逐漸疏遠她，並說著：「妳怎麼會沒事？」然而，每一個人處理悲痛的方式都不一樣。經歷創傷之後，並不只會出現一種悲傷的情緒；如果不斷逃避、不承認那些悲傷曾經發生過，它們便會被壓抑著，而無法真正被釋放。

 

電影《若問世界誰無傷》：每一個人處理悲痛的方式都不一樣

 

　　「因為我還活著。」美都這樣對主仁說。人們在面對他人的痛苦時，總會嚷著對方不要再記起，盡快把一切忘掉。但我們又怎能讓一個正在淌血的傷口停止流血？即使把紗布塞進去，血仍然會滲出來；我們只能等待它慢慢凝結，成為一道痂。即使最後留下疤痕，也仍然如常地展露在那個位置，讓自己明白：即使受過傷，也依然有繼續前行的動力。

 

若問世界誰無傷

上映日期：2026年1月29日

 

Tags:#電影#影評#Movie & Drama#若問世界誰無傷#徐粹彬#張惠珍#The World of Love
電影《旅行的意義》：你正百無聊賴我正美麗
更多夢囈之上文章
電影《旅行的意義》：你正百無聊賴我正美麗
