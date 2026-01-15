實試Threads人氣日本ReFa心型梳+離子護理梳！除了外型滿分，性價比高嗎？

見微知著，從一個人對待自己的小細節，就能看出他是一個怎樣的人。而作為一位注重精緻感的Lazy Girl，就要用最方便的工具照顧好每一根髮絲，梳理整齊，看起來順滑貼服，所以挑選一把好用的梳子就十分重要。今次會和大家簡單介紹不同梳子的特性，也會分享最近在Threads上很受歡迎的日本ReFa兩款梳子的真實用後感，讓大家可以選擇最適合自己的梳子，就能減少斷髮、掉髮，精緻感UP！

首先，挑選一把適合自己的梳子時，可以依照頭髮類型來選擇，最簡單就是分為軟、硬髮質，長、短、曲、直等髮型，使用時是濕還是乾的頭髮。而用於日常梳理的簡單分為以下幾款：

大板梳/氣墊梳：適合大面積梳理，解開打結，按摩頭皮，促進循環

寬齒梳：梳齒間距寬，適合濕髮、易打結的細軟髮，減少拉扯

排骨梳：梳齒呈排狀，增加髮流線條感，蓬鬆但不易壓塌髮根，適合曲髮、細軟髮

尖尾梳：尾端尖細，用於分界、造型細節

木梳：例如檀木梳、牛角梳不易導電，能減少靜電

至於筆者，近年開始留長直髮，比較常用大板梳，近幾個月就試用了日本品牌ReFa的兩款在網絡上討論度很高的梳子。

首先是ReFa HEART COMB Aira 心型梳子，先要讚的是它外型十分可愛，折疊後只有半隻手掌的大小，方便放在小手袋外出使用。它的梳齒經特殊曲線與鍍鉻處理，有助減少靜電與拉扯，特別針對劉海、臉側碎髮，讓飛翹的長髮瞬間服貼。

個人覺得心型梳的減靜電效果還算不錯，梳完長髮後十分貼服，看起來也有輕微光澤感，但不太能解開打結，特別是長髮髮尾較乾的位置，容易斷髮，所以只會外出時使用，簡單地梳理整齊。

另一款是ReFa ION CARE離子護理梳，主要是洗頭時使用，以濃密觸感的梳齒清潔頭皮的毛孔污垢，能深入手指難以觸及的髮根與頭皮縫隙，輕鬆去除頑固污垢、油脂與殘留物，讓頭皮更清爽、健康，髮根不再扁塌，特別適合長髮或油頭髮質。

筆者最喜歡在濕髮時使用這把離子護理梳，很容易就能梳開打結；乾髮時梳理也不錯，梳子中間有一小塊離子板，在梳理時釋放負離子，有助中和靜電、撫平毛躁。梳子尺寸也比較大，品牌附送底座存放，十分貼心。唯一缺點是清潔梳子時需使用其他小刷子，把梳齒上的灰塵、髮絲清理。

很可惜的是以上兩款的ReFa梳子並沒有在香港的代理發售，有興趣可以看看代購店或到日本旅行時選購。