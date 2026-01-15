歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
實試Threads人氣日本ReFa心型梳+離子護理梳！除了外型滿分，性價比高嗎？
Body Care & Hair

實試Threads人氣日本ReFa心型梳+離子護理梳！除了外型滿分，性價比高嗎？

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　見微知著，從一個人對待自己的小細節，就能看出他是一個怎樣的人。而作為一位注重精緻感的Lazy Girl，就要用最方便的工具照顧好每一根髮絲，梳理整齊，看起來順滑貼服，所以挑選一把好用的梳子就十分重要。今次會和大家簡單介紹不同梳子的特性，也會分享最近在Threads上很受歡迎的日本ReFa兩款梳子的真實用後感，讓大家可以選擇最適合自己的梳子，就能減少斷髮、掉髮，精緻感UP！

 

實試Threads人氣日本ReFa心型梳+離子護理梳！除了外型滿分，性價比高嗎？

 

　　首先，挑選一把適合自己的梳子時，可以依照頭髮類型來選擇，最簡單就是分為軟、硬髮質，長、短、曲、直等髮型，使用時是濕還是乾的頭髮。而用於日常梳理的簡單分為以下幾款：

 

大板梳/氣墊梳：適合大面積梳理，解開打結，按摩頭皮，促進循環

寬齒梳：梳齒間距寬，適合濕髮、易打結的細軟髮，減少拉扯

排骨梳：梳齒呈排狀，增加髮流線條感，蓬鬆但不易壓塌髮根，適合曲髮、細軟髮

尖尾梳：尾端尖細，用於分界、造型細節

木梳：例如檀木梳、牛角梳不易導電，能減少靜電

 

　　至於筆者，近年開始留長直髮，比較常用大板梳，近幾個月就試用了日本品牌ReFa的兩款在網絡上討論度很高的梳子。

 

實試Threads人氣日本ReFa心型梳+離子護理梳！除了外型滿分，性價比高嗎？

 

　　首先是ReFa HEART COMB Aira 心型梳子，先要讚的是它外型十分可愛，折疊後只有半隻手掌的大小，方便放在小手袋外出使用。它的梳齒經特殊曲線與鍍鉻處理，有助減少靜電與拉扯，特別針對劉海、臉側碎髮，讓飛翹的長髮瞬間服貼。

 

實試Threads人氣日本ReFa心型梳+離子護理梳！除了外型滿分，性價比高嗎？

 

　　個人覺得心型梳的減靜電效果還算不錯，梳完長髮後十分貼服，看起來也有輕微光澤感，但不太能解開打結，特別是長髮髮尾較乾的位置，容易斷髮，所以只會外出時使用，簡單地梳理整齊。

 

實試Threads人氣日本ReFa心型梳+離子護理梳！除了外型滿分，性價比高嗎？

 

　　另一款是ReFa ION CARE離子護理梳，主要是洗頭時使用，以濃密觸感的梳齒清潔頭皮的毛孔污垢，能深入手指難以觸及的髮根與頭皮縫隙，輕鬆去除頑固污垢、油脂與殘留物，讓頭皮更清爽、健康，髮根不再扁塌，特別適合長髮或油頭髮質。

 

實試Threads人氣日本ReFa心型梳+離子護理梳！除了外型滿分，性價比高嗎？

 

　　筆者最喜歡在濕髮時使用這把離子護理梳，很容易就能梳開打結；乾髮時梳理也不錯，梳子中間有一小塊離子板，在梳理時釋放負離子，有助中和靜電、撫平毛躁。梳子尺寸也比較大，品牌附送底座存放，十分貼心。唯一缺點是清潔梳子時需使用其他小刷子，把梳齒上的灰塵、髮絲清理。

 

實試Threads人氣日本ReFa心型梳+離子護理梳！除了外型滿分，性價比高嗎？

實試Threads人氣日本ReFa心型梳+離子護理梳！除了外型滿分，性價比高嗎？

實試Threads人氣日本ReFa心型梳+離子護理梳！除了外型滿分，性價比高嗎？

 

　　很可惜的是以上兩款的ReFa梳子並沒有在香港的代理發售，有興趣可以看看代購店或到日本旅行時選購。

Tags:#Body Care & Hair#ReFa#梳#ReFa梳#Threads#日本美妝
Add a comment ...Add a comment ...
新年新髮型！短髮女星圖鑑：《Emily in Paris》Lily Collins意式短髮、孫藝珍減齡層次感、新垣結衣俐落金髮！
更多Lazy Girl Beauty Hacks文章
新年新髮型！短髮女星圖鑑：《Emily in Paris》Lily Collins意式短髮、孫藝珍減齡層次感、新垣結衣俐落金髮！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處