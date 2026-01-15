韓國大熱STAND OIL銅鑼灣店開幕！盤點5大功能與美感並重的秋冬手袋，千元即可入手！

繼去年於尖沙咀K11的Pop-Up店，大熱的人氣韓牌STAND OIL今年再選址銅鑼灣，開設期間限定店！這次STAND OIL回歸不僅帶來全新 2025 秋冬系列，更打造出韓系氛圍濃厚的購物空間，讓大家不用飛到韓國，也能入手人氣包包單品。

位於銅鑼灣波斯富街的STAND OIL限定店延續品牌標誌性的簡約美學，以純白空間搭配深酒紅色展示台，營造俐落而具現代感的空間。入口設有銀色亮面愛心裝置打卡位，精緻中帶點玩味。

STAND OIL 的手袋一向以「簡約設計＋實用功能」見稱。2025 秋冬系列就以「HAPPY TOGETHER」為主題，詮釋多種風格共存的時尚態度。系列在韓國推出後更是迅速售罄，所以若在香港限定店看到心水款式，就絕不要猶豫了！

Breezy Bag是今季大熱，以柔軟材質配合側邊褶皺線條，超大的容量更足以收納 14 吋手提電腦，放入電腦後亦不顯累贅，十分適合都市女性，實用性滿分；同樣主打大容量的有Velow Bag，方形包身搭配自然垂墜線條，黑色皮面款型格，栗色仿麂皮款則帶復古氣息，加上柔軟可折疊的設計，讓手袋更顯隨性自然，適合日常Casual look。至於相對小一點的Tickle Bag則可放納迷你平板電腦，半月形的流線輪廓設計，以皮帶細節增添層次感，加上可調節肩帶，用家能隨意轉換揹法，同樣是上班必備。

小包方面，搶手Item有Square Bowling Bag和Melly Bag，前者以復古托特包的結構混合現代比例，可調節提把設計方便手提或肩背。除了主打的酒紅色，今季更推出煙霧棕仿麂皮觸感款，更具秋冬氣息。Melly Bag則以柔和線條搭配雙肩帶設計，掛飾環方便配搭個性配件，加上附有可拆式拉鏈小袋，細節滿滿，適合喜歡在造型中加入小巧心思的大家。

值得一提的是，為迎接新年，STAND OIL 推出「心願刮刮卡」活動，即日至 2026 年 2 月 13 日，凡於店內消費即可獲得刮刮卡，更是100% 中獎！獎品包括免單驚喜、隨機手袋、購物折扣等，人人有獎永不落空！

STAND OIL香港期間限定店

地址：銅鑼灣波斯富街69號

營業時間：中午12時 至 下午9時