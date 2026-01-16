阿里山鹿林神木：與千年紅檜林對話，感受安定力量

2025年12月24日平安夜，黃昏中抵達阿里山神禾民宿。原住民小哥兩手各提一個大行李箱，舉重若輕，健步如飛地送上二樓房間。有一首歌裡頭唱道：「阿里山的姑娘美如水，阿里山的少年壯如山」，經營神禾民宿的兩位年輕人十分符合這樣的描述。

還沒有來得及細心欣賞群山環抱的美景，下午5時47分，手提電話發出極不尋常的驟響。我在疑惑中拿出手機，赫然顯現一條來自政府最高級別的地震警告，隨即感覺到大約十秒，相當於「地牛搔癢」級別的輕微震動。在網上很快就能查到這是2025年第155號，發生在台東縣卑南鄉（距離阿里山175公里），規模6.1級，深度為11.9公里的淺層地震。好吧，該來的還是來了，終於初次體驗到了台灣地震的滋味，豈料四天後再有第二次，容後再表。環顧四週，「阿里山的姑娘」正在若無其事地忙前忙後，「阿里山的少年」則只是輕描淡寫地安撫了一下不知所措的筆者後，繼續泰然自若地一起商量等下晚餐吃甚麼........彷彿一切都沒有發生過。

佔盡天時地利的「神禾民宿」，房間與阿里山的壯美景色只有一幅窗簾的距離。民宿大院內朝向群山搭建的巨型觀景平台，猶如漂浮在雲海與山間的魔毯，搭載著你觀賞層巒疊嶂的山峰，美得實在太不像話。

廣闊的阿里山及與之相連的玉山地區，是鄒族部落的聚居地。傳說天神降臨玉山搖動楓樹，楓葉和果實落地後化成了鄒族的祖先；天神在山林帶領鄒人踩踏留下腳印，族人就在此建立部落。

在阿里山，日出和雲海是可遇不可求的美景，需要運氣的配合，還有時間和耐心去等待。唯有千百年來傲然聳立的巨型檜木山林紮根在阿里山的深處，這些參天巨木需具有幾百年以上樹齡的才有「資格」參與古木的編號，它們組成令人驚嘆的世界級奇觀，搭上一小段紅色的小火車到達山林步道，就可以與這些巨木作面對面的交流。

每當部落有重要祭典，鄒族人會歌頌阿里山的檜木，這些巨木是他們的心靈故鄉和精神依托。而一株樹齡已達2700年的「鹿林神木」更令人嘆為觀止。這株樹種為紅檜的神木，其「前世」是指未被人類發現之前。它生長在海拔高度2,350公尺，阿里山公路旁約40公尺的懸崖下方。以往路過的人們僅能見到神木頂端茂盛的樹葉，與周邊林相並無差異而被忽略，直到近年有人利用繩索垂降至懸崖下，鹿林神木才被發現，從此開啟了它的「今生」。由於它位在山腰絕佳位置，故得以成長為樹高54公尺，樹圍20公尺，直徑達6.4公尺的壯闊大樹。加上神木位處地勢險峻、不易接近的懸崖底，得以完整保存它的原生態自然風貌：神木樹冠層共記錄到31種維管束植物，其中多達十種屬珍貴的偶發性地生植物；有些喬木已經能在神木樹冠層開花繁殖，顯示此巨木樹冠層之寬闊空間，而其化育時間悠久並累積深厚之腐植土，更孕育穩定之樹冠層生態系；樹幹下層也附生許多常見的高海拔植物，其中台灣石松則是較為稀有的附生蕨類。

鹿林神木無疑已經成為活化石級別的寶物，令人驚嘆造物主的神奇。作為巨木林的靈魂之樹，它蒼勁古拙卻仍生機勃勃，與一代又一代的鄒族山民相互守望，共同度過阿里山的美好歲月。

最後，請務必踏著雲霧上到山頂，品全世界最好的高山茶，您會得到絕對不一般的驚喜。





