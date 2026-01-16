金球獎2026紅地毯手錶亮點：Jennifer Lawrence、Michael B. Jordan同戴古董錶！Vintage手錶將會是下一個潮流？

在最近的第83屆金球獎紅地毯上，Jennifer Lawrence 身穿 Givenchy 的透明花卉刺繡長裙，吸睛無數。但其實她當晚配戴的手錶也值得細看——一枚可追溯至 1916 年的 Longines 鉑金鑲鑽古董腕錶。錶面非常細小，搭配竹節設計的錶帶，錶圈鑲嵌一圈鑽石，並以兩行密密的珠邊點綴。這種鑲珠邊工藝在首飾中常見，但在現代手錶中相對罕有，卻正是古董女裝腕錶的一大特色。

同場眾多男星手上佩戴的品牌各異，特別版琳琅滿目，但 Michael B. Jordan 卻劍走偏鋒，選戴了一枚中世紀的 Patek Philippe Ref.1593「Hour Glass」古董手錶。它並非以大錶面或鮮明色彩搶鏡，而是憑藉收腰的沙漏造型與全銀色外觀，令這枚 PP 成為焦點話題。

在運動大錶盛行的年代，已經多次提過細錶的潮流會漸漸回歸，44mm其實已經比較少見，反而Cartier的Tank成為不少人的新竉。Jennifer Lawrence及Michael B. Jordan的選擇，或許正預示古董／復古腕錶重新受到欣賞。大家可能覺得古董手錶很難找，旅行時走進一般古董錶店也擔心遇上不誠實商人。其實找古董手錶最穩妥的方法是去拍賣會，Christie’s 與 Sotheby’s 都定期舉行手錶拍賣。別被「拍賣」二字嚇到，很多時候都有機會以合理價錢買到好東西。

「二手」這個詞或許不太好聽，相信「中古」大家會比較容易接受。其實中古錶在外地十分普遍，不過如果大家還是介意，但又想試試古董潮流，我覺得選擇全隻銀色的手錶是一個好選擇，例如Rolex的Oyster Perpetual Date。全銀色錶身及錶帶，錶面略帶偏黃，散發強烈的復古氣息，男女都合適。

今時今日，手錶絕對是一件配飾，如果要實用，Apple Watch絕對勝任。但潮流講求的是一眼認得的獨特感。對我已言，古董／復古手錶反而有一種不同的味道，不是走在時間的尖端，但那經歴過時間的味道，值得慢慢細味。