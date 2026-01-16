歡迎回來

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味
Dining

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味

「世」界味覺之旅
Saii Lee
「世」界味覺之旅

　　最近到訪了榮獲2025《世界50最佳酒店》排名第一位的香港瑰麗酒店中菜廳「彤福軒」享用午餐，品嘗行政總廚李志偉師傅炮製的時令菜式，當中更包括兩年多前一試難忘，加入新會陳皮炮製的佳餚美饌，要知道陳皮除了美味更加有藥膳功效，李師傅是新會人，能夠入手家鄉最優質的陳皮，新會陳皮的核心產區大致分作五大區 – 東甲、天馬、西甲、梅江和茶坑，不同柑橘和不同產地的陳皮各俱特色，李師傅分別選用十年、廿年，甚至五十年的陳皮，就著其味道和特性，於不同菜餚中展現其獨特的風味，實在是一切來得太期待。

 

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味

 

　　先來兩款餐前小吃 香蔥子薑涼拌鮮鮑魚 和 沙松尖溫拌鮮桃仁，前者用上酸甜清嫩的子薑來突出鮑魚的鮮味，鮑魚口感嫩滑，配上子薑構成了一道清新開胃的菜式；後者用上坊間少有食到的沙松尖入饌，沙松尖擁有獨特的清香氣味，口感清爽，跟爽脆鮮甜的鮮合桃拌在一起，簡單地討人歡心。

 

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味

 

　　香煎臘味本地有機蘿蔔糕 – 只見李師傅特別捧出了早上才於農場採摘的蘿蔔登場，原來是用來製作有機蘿蔔糕，貪其水份充足，味道清甜，配合炒香的臘味、蝦米和菇菌粒製成的蘿蔔糕，入口外微脆內鬆軟，能吃到蘿蔔的清甜和臘味的油香。

 

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味

 

　　黑椒龍蝦脆春卷 – 漲卜卜的春卷裡面餡料是黑椒龍蝦，一啖咬開，春卷皮脆到一個點，黑椒醬汁的味道來得恰到好處，惹味之餘又沒有蓋過龍蝦的鮮味。

 

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味

 

　　百花椒鹽羊肚菌 – 先把蝦滑釀入羊肚菌裡面，再放入滾油裡炸，之後跟椒鹽快炒，吃時能嘗到羊肚菌的幽香和蝦滑鮮味，椒鹽豐富了整道菜式的味道層次。

 

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味

 

　　五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹 – 隨之而來是期待而久的陳皮菜式，李師傅巧妙地以花膠羊頭蹄羹來取代冬天的滋補佳品蛇羹，加入花膠絲增加口感，羊頭和羊蹄炮製的湯羹原來已經美味非常，再加入五十年老陳皮的陳香滋味，當真是另一個層次的美味，吃完，暖身又暖心。

 

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味

 

　　金湯意瓜花魚腐燴琵琶燕 – 之前在澳門的四手晚宴中品嘗過的驚艷菜式再次登場，李師傅用上燕窩、蟹肉、蛋白做成了華麗版本的琵琶豆腐，配上釀入魚腐蝦滑的意大利青瓜花，再加入鮮味滿載的金湯一同享用，是百吃不厭的美味。

 

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味

 

　　九年東甲冬后大紅皮黑醋脆皮和牛臉肉 – 輪到另一道陳皮菜式登場，李師傅用上九年東甲陳皮入饌，先把上等和牛臉肉滷煮至軟嫩，再沾粉放入油鍋裡炸至皮脆肉香，配上酸甜開胃的黑醋醬汁，吃時能品嘗到陣陣的陳皮芳香。

 

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味

 

　　櫻花蝦老菜甫鮮蟹肉焗飯 – 主食來了一道燴飯，櫻花蝦和蟹肉本身已經鮮味十足，亮點是李師傅加入了新鮮蘿蔔和用蘿蔔醃漬而成的老菜甫，兩款雖則同樣是蘿蔔食材，但帶出的口感和香氣截然不同，卻又跟海鮮燴飯完美融合，新鮮蘿蔔讓飯粒添上濕潤感，老菜甫則豐富了菜式的口感層次，成就了一道結合鹹香、鮮甜、清爽又帶有老菜脯獨特陳香氣的燴飯。

 

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味

 

　　黑糖香芋糯米糍 – 甜品時間來了一款加入黑糖、香芋炮製的糯米糍，一口吃下，甜蜜得來又帶有清新感覺，為當天午餐劃上完美句號。

 

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味

 

彤福軒

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓

電話：3891 8732

 

Tags:#香港瑰麗酒店#彤福軒#中菜#陳皮#新會陳皮
Add a comment ...Add a comment ...
