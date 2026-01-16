再見李綺虹，應該很高興

1994年應該很高興。

那一年，在日後被喻為有大量好電影上映的一年。有哪些？太多，不贅了。

不入場看電影？大可以安坐家中睇電視，睇劇集，睇香港小姐，事實上1994年香港小姐絕對是令人睇得很快樂很高興的一屆。

因為有李綺虹。

寫這一篇前，上網重溫她當晚的問答環節，以及最後五強那場對答遊戲，實在好難忍住不笑，看著自小和家人移民加拿大的李綺虹用不熟練的廣東話作答，過程中，沒有任何刻意計算，全部笑位渾然天成，基本上，她一開口，台下一班衣冠楚楚的嘉賓就會自動笑——不是交貨式微笑，而是發自內心的爆笑。

最後結果：冠軍譚小環，亞軍活麗明，李綺虹季軍。

季軍更好，方便編入劇組，先讓她客串話題劇《再見亦是老婆》，中途加入處境劇《開心華之里》，並主演《阿Sir早晨》，演一個學校社工，和黎明合演情侶。

時裝劇不成問題，古裝也難不倒她，她在《神鵰俠侶》的郭襄，被喻為最美的郭襄。

不只電視，還有電影。

在過去，有所謂「電視樣」，不是任何電視藝員都有資格拍電影——衰一點講，有些電視藝員，原因不明，總之觀眾就是不會肯俾錢入場去看他們，反正開著部電視就見到。

李綺虹從來沒有這問題，在《衝鋒隊：怒火街頭》和《金枝玉葉2》，她作為配角，卻完全沒有陪襯意味，反而為部戲Add Value——《衝鋒隊：怒火街頭》的女警Apple，有勇氣又有熱誠；《金枝玉葉2》的O，女同志。不論是Apple抑或O，都算是穩陣討好的角色，不像1998年《超時空要愛》，和劉以達演一對為有錢佬賣命的情侶，再配合極度Crazy的穿越劇情，成為那個世紀末極奇怪又極有趣的一齣香港電影。

李綺虹的幕前演出集中在上世紀90年代後半；由參選港姐到拍劇拍戲，她給世間的感覺一直開心快樂高興——總之，只要望見她，立即自自然然愉快起來，恍如本能反應，卻沒有人會預料到，她會患上情緒病。

時代變，世界變，人的外貌也會變，有一些變得反自然，亦有一些，很自然，因為順應自然——當李綺虹再現世人眼前，很多人都對她的外貌感到惋惜，但她沒有，反而安於這種自然。

所以應該戥現在的她高興。同時，好好記住上世紀90年代香港有過她，為我們留下一個快樂的瞬間。