2026 最新啡棕調美甲：低調短指甲款、黑朱古力貓眼、琥珀暈染，盡顯知性溫柔魅力！
Editor’s Pick
Body Care & Hair

2026 最新啡棕調美甲：低調短指甲款、黑朱古力貓眼、琥珀暈染，盡顯知性溫柔魅力！

TEXT:Tiffany Chan

　　踏入2026新年，相信各位美甲控在聖誕佳節過後又開始尋覓最新美甲款式。今年最新美甲潮流無論在色調及甲型款式上，都更偏向低調不張揚，又同時散發精緻質感的感覺，而一年四季都百搭的啡棕調，則默默成為主角，呈現低調卻難以忽視的知性魅力。以下三款不同風格的啡棕美甲，更是本季不可錯過的質感美甲之選。

 

 

#1 深棕知性！黑朱古力貓眼 

 

　　黑朱古力色調配上貓眼款式，簡單卻能體現低調奢華的知性氣質，絕對是上班族不能錯過的一款。偏冷調的深朱古力色為底色，在指尖配上若隱若現的貓眼弧光，收斂低調卻十分耐看，近距離欣賞時可看到細緻金屬微光在不同角度下的層次感，配合稍帶透亮感的深啡棕底色，既不會顯得厚重，又能修飾手部線條，顯白又更顯氣質。想增強時代感，則可在局部加上極細微的鏡面粉點綴，或以不同深淺啡色做同色系層疊，營造出猶如法式朱古力拼盤般的高級色差，讓每一根手指都有自己的小細節。在造型配搭上，穿上毛衣、西裝外套或皮革手袋時，這款黑朱古力貓眼不會喧賓奪主，卻能在你拿起咖啡杯、整理袖口的瞬間，悄悄釋放知性而成熟的都市女性魅力。

 

 

在 Instagram 查看這則貼文

𝐆𝐥𝐚𝐳𝐞.（@glaze.___）分享的貼文

 

 

在 Instagram 查看這則貼文

𝐆𝐥𝐚𝐳𝐞.（@glaze.___）分享的貼文

 

#2 簡潔實色短指甲

 

　　介紹一款啡棕色控今年最值得收藏的一款日常用美甲。將略帶牛奶感的摩卡、榛子啡或焦糖棕色塗滿短型圓甲面，線條俐落、邊緣乾淨，視覺上讓指尖顯得更圓潤精緻，特別適合需要打字、做手作或長時間用手工作的都市女生。啡棕色本身帶有親和感，配上簡潔短甲型，更有一種不經意的法式隨性感。若想令效果更具時尚質感，可以選擇帶細膩奶油光澤的啞光甲油，或是微微帶果凍透感的亮面啡調，透過光澤質感去強調手部線條，讓手指看起來更纖細。無論是配上白襯衫與西裝褲的上班服，還是周末穿上針織開衫、牛仔褲出門喝咖啡去約會，這種實色啡棕短甲都能自然融入穿搭之中，靜靜為整體造型加上隨性高級感。

 

 

在 Instagram 查看這則貼文

yui（@manon____nail_yui）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

yui（@manon____nail_yui）分享的貼文

 

 

 

 

#3 琥珀玳瑁暈染

 

　　向來大受歡迎的琥珀暈染是一款同時呈現光影、色澤與高級質感的啡棕美甲，今年當然繼續成為不少美甲控的首選。琥珀暈染像把一整塊被陽光照透的琥珀戴在指尖上，以半透明的蜜糖棕與焦糖啡作為底色，加入深棕不規則暈染，再以金黃棕色層疊，營造出疑幻似真的玳瑁紋理，近看像玻璃裡流動的煙霧瀰漫，遠看則是一片柔和而高級的光澤畫作，十分適合喜歡有設計感、又怕過於誇張的女士。若想增加時代感，可以在其中一兩隻指甲加入細金箔、極幼線條或小珍珠作點綴，令琥珀質感更顯精緻，只需要簡單配上金屬首飾或啡調皮革手袋，則能散發帶有復古氣息的高雅格調。

 

在 Instagram 查看這則貼文

Kanako Tamura（@knktmr___xx）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

Kanako Tamura（@knktmr___xx）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

Kanako Tamura（@knktmr___xx）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

Kanako Tamura（@knktmr___xx）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

Kanako Tamura（@knktmr___xx）分享的貼文

 

在 Instagram 查看這則貼文

yui（@manon____nail_yui）分享的貼文

Tags:#2026美甲#美甲款式#啡棕調#短甲款美甲#貓眼美甲#暈染美甲#2026#美甲#Body Care & Hair#Editor’s Pick
