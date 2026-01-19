日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美

過去女星們只負責站台掛名代言，近年正式告別花瓶代言時代，親自下場參與設計、製作到宣傳的每一環。來到 2026 春夏，日本大物女優山田優、田中美奈實、新木優子紛紛推出親自設計、監修的聯乘系列，一開賣便引發搶購熱潮。這班日本帶貨女王究竟憑什麼，讓日本女生一次又一次心甘情願臣服於她們的時尚觸覺？

其中最受矚目的，莫過於山田優。這位模特兒出身、同時也是小栗旬太太與四子之母的時尚 icon，憑藉敏銳的時尚直覺與生活美學，長年深受品牌青睞。她於 2026 春夏與日本永續時尚品牌 WRINN，推出 「YU × WRINN」聯乘系列。日本品牌WRINN 以「少而精」聞名，每月僅推出約 2–3 款單品，堅持不囤貨、低浪費的生產模式，並優先選用環境友善素材，從源頭減輕對自然的負擔。正是這樣的永續理念，打動了山田優親自監修整個系列。她在直播帶貨中提整個系列以「希望設計出能跨越季節、真正長久穿著的服飾」為概念，極度克制地只推出 3 件單品：不對稱單肩上衣、雙件式針織衫與牛仔褲。針織單品用再生纖維製作，而牛仔褲上將孩子的手繪訊息化為精緻刺繡，同一尺寸更貼心提供兩種褲長選擇，照顧不同身型。加上定價僅千多港幣，耐看又不傷荷包，絕對是為精打細算、講究質感的媽媽們量身打造。

提到極受歡迎的日本大物女優帶貨女王就不得不提田中美奈實，由主播華麗轉身為藝人， 不僅與龜梨和也之間撲朔迷離的戀情始終備受大眾矚目，更憑藉敏銳過人的時尚觸覺，成為日本女生追捧的穿搭典範，與好友松本惠奈主理品牌CLANE 推出「CLANE X Minami Tanaka」 聯乘系列已邁入第4彈。作為細節控的田中美奈實在這個系列貫徹CLANE的簡潔剪裁及線條比例調節，復刻當年一上架即秒空的夏季連身褲，為了呈現最佳穿著效果，她親自下場反覆微調版型，精準優化出極致顯瘦、拉長腿部線條的長褲款式；面料上亦親自挑選適配春夏的花柄圖案布料，在帶貨SNS上親自落場示範，極有誠意，上班族可放心入手。另外身為 DIOR 日本大使、獲得「Best Jeanist」 殊榮的新木優子，與眾多人氣品牌合作推出聯名系列大多一開賣即秒殺，剛剛與 SNIDEL HOME 的第三度合作 「SNIDEL HOME meets YUKO ARAKI」 正式登場，今次這個系列更以她的愛犬為主角，貫徹新木優子帶點少女味的可愛風格。

查詢：WRINN、Clane、newnow、SNIDEL