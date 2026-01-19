歡迎回來

食道癌警示|80年代女星罹癌切除24cm食道，3個月暴瘦33...
醫學通識 健康解「迷」

食道癌警示|80年代女星罹癌切除24cm食道，3個月暴瘦33...
Hermès 2026春夏手袋搶先看！8大新作亮相:Kell...
Fashion

Hermès 2026春夏手袋搶先看！8大新作亮相:Kell...
3分鐘熱炒股點評

【3分鐘熱炒股點評】中移動(0941)表現反覆 值得低撈？中資電訊股仍係明年收息之選？
diva
日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美
Fashion News
Celebrity Style

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　過去女星們只負責站台掛名代言，近年正式告別花瓶代言時代，親自下場參與設計、製作到宣傳的每一環。來到 2026 春夏，日本大物女優山田優、田中美奈實、新木優子紛紛推出親自設計、監修的聯乘系列，一開賣便引發搶購熱潮。這班日本帶貨女王究竟憑什麼，讓日本女生一次又一次心甘情願臣服於她們的時尚觸覺？

 

　　其中最受矚目的，莫過於山田優。這位模特兒出身、同時也是小栗旬太太與四子之母的時尚 icon，憑藉敏銳的時尚直覺與生活美學，長年深受品牌青睞。她於 2026 春夏與日本永續時尚品牌 WRINN，推出 「YU × WRINN」聯乘系列。日本品牌WRINN 以「少而精」聞名，每月僅推出約 2–3 款單品，堅持不囤貨、低浪費的生產模式，並優先選用環境友善素材，從源頭減輕對自然的負擔。正是這樣的永續理念，打動了山田優親自監修整個系列。她在直播帶貨中提整個系列以「希望設計出能跨越季節、真正長久穿著的服飾」為概念，極度克制地只推出 3 件單品：不對稱單肩上衣、雙件式針織衫與牛仔褲。針織單品用再生纖維製作，而牛仔褲上將孩子的手繪訊息化為精緻刺繡，同一尺寸更貼心提供兩種褲長選擇，照顧不同身型。加上定價僅千多港幣，耐看又不傷荷包，絕對是為精打細算、講究質感的媽媽們量身打造。

 

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美

YU × WRINN雙件式針織衫
¥24,200 
Source/  IG@wrinn_

 

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美

YU × WRINN牛仔褲¥22,000
Source/  IG@wrinn_    

 

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美

YU × WRINN不對稱單肩上衣¥23,100
Source/  IG@wrinn_

 

　　提到極受歡迎的日本大物女優帶貨女王就不得不提田中美奈實，由主播華麗轉身為藝人， 不僅與龜梨和也之間撲朔迷離的戀情始終備受大眾矚目，更憑藉敏銳過人的時尚觸覺，成為日本女生追捧的穿搭典範，與好友松本惠奈主理品牌CLANE 推出「CLANE X Minami Tanaka」 聯乘系列已邁入第4彈。作為細節控的田中美奈實在這個系列貫徹CLANE的簡潔剪裁及線條比例調節，復刻當年一上架即秒空的夏季連身褲，為了呈現最佳穿著效果，她親自下場反覆微調版型，精準優化出極致顯瘦、拉長腿部線條的長褲款式；面料上亦親自挑選適配春夏的花柄圖案布料，在帶貨SNS上親自落場示範，極有誠意，上班族可放心入手。另外身為 DIOR 日本大使、獲得「Best Jeanist」 殊榮的新木優子，與眾多人氣品牌合作推出聯名系列大多一開賣即秒殺，剛剛與 SNIDEL HOME 的第三度合作 「SNIDEL HOME meets YUKO ARAKI」 正式登場，今次這個系列更以她的愛犬為主角，貫徹新木優子帶點少女味的可愛風格。

 

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美

For DIVA ONLYCLANE×Minami Tanaka 26 SS
W FACE FLOWER JACQUARD SHIRRING TOPS
Source/ IG@ena1123

 

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美

CLANE×Minami Tanaka 26 SS
SQUARE SLEEVE ALL IN ONE
Source/  IG@ena1123

 

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美

田中美奈實不枉有帶貨女王之稱，大受歡迎的CLANE×Minami Tanaka 聯乘系列已推出到第4季。 
Source/ Clane

 

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美

SNIDEL HOME meets YUKO ARAKI  Homewear Set  ￥11,550 
Source/ SNIDEL    

 

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美

SNIDEL HOME meets YUKO ARAKI  Homewear Set  ￥11,550 
Source/ SNIDEL    

 

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美

SNIDEL HOME meets YUKO ARAKI Knitted Pullover￥8,580
Source/  SNIDEL

 

查詢：WRINNClanenewnowSNIDEL

Tags:#Shopping Guide#Fashion#Trending Items#掃貨#潮流趨勢#日本直播帶貨#女優聯乘#山田優#田中美奈實#新木優子#WRINN#Clane#SNIDEL#日本品牌#日系女生穿著#OL上班服
爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹
爆紅日本戀綜《不良一族尋愛記》： 辣妹穿搭回歸！千禧性感豹紋、緊身運動服，穿出現代版辣妹
