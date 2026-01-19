對方出軌卻仍說愛你，這樣的婚姻，是愛還是自欺？ 

對方曾經說永遠愛你，現在他正拖著誰？對方曾經說你很重要，現在他正對誰說？在婚姻世界，甜言蜜語的說愛，不能支撐關係一世。

「個第三者係我老公嘅同事，一年前同老公離婚。老公話嗰陣見佢返工時情緒低落，所以多咗同佢傾偈，安慰下佢，點知傾下傾下就出咗軌。」她繼續說：「老公話佢唔係有心傷害我，只不過控制唔到。」

出軌是意料之外，並非存心傷害，只是控制不了，你相信嗎？

他們由起初曖昧到經常聊天，偶爾傾談到緊密見面、在公司見面到床上相會，每一次接觸和互動都是容許感情繼續膨漲，強化進一步進展。每一次見面、每一次傳情、每一次暗示、每一次身體接觸、都在不停將慾望點燃。這是控制不了，還是選擇不去控制？

兩個人相遇或許是緣分，但感情會否發展，怎樣發展，從來都是一個選擇，豈只是意外那麼純粹！

「老公話知道對我唔住，又話仲對我有感情，你覺得佢講嘅嘢係咪真？」她問我。

對於出軌，丈夫向她致歉，強調對她有感情，令她感到很迷茫：因為出軌破壞了婚姻所以應該離開，抑或因為雙方仍有感情所以應該珍惜？

但他丈夫從沒說過會放棄婚外情，言下之意是：我承認自己對不起你，卻仍希望你能接受並忍受這份傷害。這樣的說法，是否其實是一種以退為進的策略？

愛，是一種很主觀的感覺，我無法分辨她丈夫對她的感情是真是假，我只能陪她思考兩件事：

1）當初結婚時雙方都確認對方是自己的唯一，但此刻專一已不復存在，即使他對你仍有感情，性質已再不一樣，你是否願意接受一段已經變了質的感情？

2）不是所有人倫關係都需要專一，但失卻了專一，婚姻就難以成就；對於伴侶關係，當考慮愛不愛之外，還要考慮甚麼？

婚姻，從來都不是靠「仍然對你有感情、仍然愛你」的宣言去支撐，更多時是對一個人的底線、人品、操守、堅持和責任的考量。

或許，她要問的不是「他是否仍然對我有感情」，而是她願不願意、能不能夠相信這段已經變了質的關係？