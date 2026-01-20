歡迎回來

劇集《夜班經理》：倫敦間諜劇的回歸，還是荷里活大片的改寫？
Movie & Drama

劇集《夜班經理》：倫敦間諜劇的回歸，還是荷里活大片的改寫？

The Dapper Style
汝勤
The Dapper Style

　　倫敦是間碟之都，現今所見的荷里活碟戰系列都可算是受六十年代英國小說啟發，冷戰、陰謀論、恐襲末日等等題材一直沿用至今。Gary Oldman主演的《翻盤特工隊》（Slow Horses）第五季才完結沒多久，Michael Fassbender的第二季《傳奇辦公室》（The agency）又準備要來了，現在倫敦大熱上映的劇場是《冷戰諜魂》（The Spy Who Came in from the Cold），其小說原作者 John le Carré的另一名作《夜班經理》（The Night Manager）才是最矚目，因為改編劇集第二季相隔十年終於上映，繼續由Tom Hiddleston主演，延續倫敦人的間碟戲劇夢。

 

【 上世紀的實用電話櫈，變成今日古董市場熱搶的玄關櫈 】

 

　　萬眾期待，今季首集的故事舞台依然以倫敦為背景，交待主角的現況跟上一季結局帶來的心理變化。值得留意的是今季屬於原著故事，創作來自編劇David Farr而非原作者John le Carré，感覺上是跳出了某些框架，畢竟這部小說是1993年出版，撰寫之時很多想法可能來自八十年代，還繼承了一點冷戰時期的思維想法。現在Tom Hiddleston的全新演繹可算帶來了新鮮感，加上Camila Morrone、Diego Calva這些新一代演員，營造出2026年版本的《夜班經理》，更添時尚味道與異國風情。

 

【 上世紀的實用電話櫈，變成今日古董市場熱搶的玄關櫈 】

 

　　可是問題來了，這個原創劇本令故事走向荷里活大片的套路，連場動作爆破似乎令John le Carré小說裡的深沉氣氛蕩然無存。比方說原著小說、第一季劇裡的軍火商主腦以權力制霸、不發一槍，但原創劇本、第二季劇裡的軍火商主腦會自己明刀明槍，在爆炸畫面前面「擺pose」，真實感徹底流失了。Tom Hiddleston身上又散發一種不死身的氣息，就是大搖大擺在敵人身邊走過也不會被發現，叫觀眾很難投入這麼一部’spy thriller’。

 

【 上世紀的實用電話櫈，變成今日古董市場熱搶的玄關櫈 】

 

　　反而即將播出的亞洲版《夜班經理》更叫人期待，由劉青雲與彭于晏主演，以東南亞地區作背景。不過吸引的原因最主要是導演陳健朗，從他執導的《手捲煙》可見一斑，映畫美學與電影氣氛皆有信心保證。

 

《夜班經理》 (The Night Manager)

串流平台：https://www.primevideo.com/

 

Tags:#The Night Manager#夜班經理#John le Carré#Tom Hiddleston#Camila Morrone#影評#Movie & Drama
