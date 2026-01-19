Hermès 2026春夏手袋搶先看！8大新作亮相：Kelly 變奏版 Hobo 斜揹袋、小巧可愛皮箱掛飾

雖然正值冬季，但時尚圈已搶先換季。Hermès 愛馬仕就於上周舉辦了2026春夏配飾系列預覽會，釋出多款新手袋與配飾，在寒冬中綻放春意，為新一季潮流定下基調！

一如以往，預覽會的亮點當然是新手袋。今季焦點作有Petit Bel-il，靈感源自水手袋，分別有大號與小號兩種設計。大號比例勻稱、線條鮮明，散發冒險精神；小號則更顯小巧，洋溢運動風。採用 H 帆布與 Swift 小牛皮縫製，加上配備了經典掛鎖與皮革束帶，展現了愛馬仕獨有的活力格調。

Bride De Jour 同樣是重點之作。手袋以袋口形如馬項圈的設計，向 Hermès 馬術傳統致敬。馬鞅化作扁平肩帶，手袋圍邊勾勒出平整廓形，隱藏縫線則營造圓潤細緻的美感。袋扣由兩個 D 形環組成，造型恍如馬銜，中央懸掛帶「H」字的彈簧扣件，細節呼應品牌標誌。同樣備有大小兩款尺寸，兼具功能與美學。

今季Kelly的變奏款分別有 Double Tour Box 以及 Hobo Chéri。前者飾有Kelly Double Tour手鐲，袋扣與經典 Kelly 手袋如出一轍，錯視效果令人驚喜，低調優雅，輕易成為晚宴造型焦點；後者則承襲 So-Kelly 的設計語言，備有兩種尺寸，大號款式更附插袋，既保留 Kelly 的優雅格調，又融入了現代感，這種Casual款式比傳統 Kelly 更容易融入穿搭，有望成為今年大熱。

男裝大手袋方面，有Porte-Habits Long Courrier，以帆布與 Barénia Faubourg 小牛皮製作，設計優雅富巧思。中央間隔可收納兩套西裝，呈現一體化美感。內部配備木構衣架與旋轉掛鉤，方便懸掛於任何支架。頂部皮革卡片插袋增添細節，完美演繹 Hermès 的旅行哲學。Haut À Courroies Fast Poudre 同樣是全場焦點。手袋上的Fast Poudré 印花捕捉躍馬奔騰、人馬合一的瞬間，展現馬術的流暢動態，融合 Plume H 帆布、Togo 小牛皮與 Swift 小牛皮材質，保留結構美學同時添藝術感，向其作為騎師袋的原有功能致意。

最後，Petit Coffre是編者的best pick，小皮箱設計借鑒行李箱製作工藝，小號掛飾則可置放AirPods耳機及飾物，加上附可拆式掛繩，可掛在手袋上，迎合近年的掛飾潮流，可愛度滿分！