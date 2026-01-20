歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
一場紅色的史詩：Valentino Garavani 辭世，最後的時尚皇帝
Fashion News

一場紅色的史詩：Valentino Garavani 辭世，最後的時尚皇帝

TEXT:DIVA編輯部

　　在時尚的長河裏，有些名字如流星般短暫閃耀，有些則如恆星般恆久照耀。Valentino Garavani，被譽為「最後的時尚皇帝」的他，絕對是屬於後者。Valentino Garavani於昨日辭世，享年 93 歲，這位傳奇設計師的一生，宛如一場紅色的史詩。

 

 

　　1932年，Valentino Clemente Ludovico Garavani 出生於意大利北部小鎮 Voghera。小時候的他，便對色彩與形體有著異常敏銳的感知。巴黎成為他夢想的起點，他在 École des Beaux-Arts 與 Chambre Syndicale de la Couture 學習，沉浸於高級訂製的世界。這段歲月，為他日後的設計語言奠定了基礎：精緻、浪漫、永恆。  

 

 

　　1960年，Valentino Garavani 在羅馬創立了個人同名品牌，他的設計迅速吸引了國際名流：Elizabeth Taylor 穿著他的禮服出席晚宴，Jacqueline Kennedy 在喪夫後選擇穿上他的黑色套裝，把悲傷化成莊重的美。最後，他成為了首位登上巴黎高訂時裝週的意大利設計師。

 

一場紅色的史詩：Valentino Garavani 辭世，最後的時尚皇帝

Elizabeth Taylor in Valentino Garavani

 

一場紅色的史詩：Valentino Garavani 辭世，最後的時尚皇帝

Jacqueline Kennedy in Valentino Garavani

 

　　在 Valentino 的眾多設計符號中，最具代表性的莫過於「Valentino Red」。它既是激情，也是尊嚴；既是女性的柔美，亦是力量與情感的展現。Valentino 的剪裁精準而流暢，擅長勾勒女性的肩部與腰線，讓身形在優雅與力量之間取得平衡。這種剪裁語言，使他的作品不僅只是服裝，更是一種雕塑般的存在。

 

 

 

　　2008年，Valentino 在巴黎舉辦最後一場高級訂製秀，正式宣告退休。那場秀宛如一場告別式，紅色禮服在舞台上綻放，看得觀眾落淚。此後，他將大部分時間投入藝術基金會，繼續支持時尚文化與創意發展。  

 

　　在時尚的殿堂裏，Valentino Garavani 或許已經退場，但他留下的優雅美學，將會以另一種方式，繼續承傳下去。

 

 

Tags:#Valentino Garavani#Fashion News#時尚#Fashion#Valentino#Valentino Garavani逝世#華倫天奴
Add a comment ...Add a comment ...
更多Fashion文章
金馬獎2025紅毯一次看：林嘉欣西裝造型率性浪漫、氣質女神桂綸鎂回歸！ 林依晨化身「夢幻美人魚」
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處