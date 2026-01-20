一場紅色的史詩：Valentino Garavani 辭世，最後的時尚皇帝

在時尚的長河裏，有些名字如流星般短暫閃耀，有些則如恆星般恆久照耀。Valentino Garavani，被譽為「最後的時尚皇帝」的他，絕對是屬於後者。Valentino Garavani於昨日辭世，享年 93 歲，這位傳奇設計師的一生，宛如一場紅色的史詩。

1932年，Valentino Clemente Ludovico Garavani 出生於意大利北部小鎮 Voghera。小時候的他，便對色彩與形體有著異常敏銳的感知。巴黎成為他夢想的起點，他在 École des Beaux-Arts 與 Chambre Syndicale de la Couture 學習，沉浸於高級訂製的世界。這段歲月，為他日後的設計語言奠定了基礎：精緻、浪漫、永恆。

1960年，Valentino Garavani 在羅馬創立了個人同名品牌，他的設計迅速吸引了國際名流：Elizabeth Taylor 穿著他的禮服出席晚宴，Jacqueline Kennedy 在喪夫後選擇穿上他的黑色套裝，把悲傷化成莊重的美。最後，他成為了首位登上巴黎高訂時裝週的意大利設計師。

在 Valentino 的眾多設計符號中，最具代表性的莫過於「Valentino Red」。它既是激情，也是尊嚴；既是女性的柔美，亦是力量與情感的展現。Valentino 的剪裁精準而流暢，擅長勾勒女性的肩部與腰線，讓身形在優雅與力量之間取得平衡。這種剪裁語言，使他的作品不僅只是服裝，更是一種雕塑般的存在。

2008年，Valentino 在巴黎舉辦最後一場高級訂製秀，正式宣告退休。那場秀宛如一場告別式，紅色禮服在舞台上綻放，看得觀眾落淚。此後，他將大部分時間投入藝術基金會，繼續支持時尚文化與創意發展。

在時尚的殿堂裏，Valentino Garavani 或許已經退場，但他留下的優雅美學，將會以另一種方式，繼續承傳下去。