Jennie駕臨ComplexCon！5個關於金珍妮的冷知識：典型細節控的摩羯座？原來是玉桂狗粉絲！

來自韓國女團 BLACKPINK的Jennie，不僅在舞台上光芒四射，她的首張專輯《Ruby》更獲得《滾石》評選為2025最佳專輯之一！今年Complex Live更譤請到Jennie來港領銜表演，小編們真的十分期待！在她的音樂與時尚之外，仍有許多細節未必為人熟知。趁演出前夕，讓我們一同細看關於Jennie的五個冷知識！

#1 未出道已嶄露頭角？

Jennie 在正式加入 BLACKPINK 前，年僅 15 歲便已受到矚目。她在師兄權志龍（G-Dragon） 首張迷你專輯的歌曲《THAT XX》，擔任MV中的女主角，以清新卻帶點成熟的氣質亮相！隨後更在〈Black〉一起合唱，讓當時還是練習生的Jennie備受關注！

#2 來自富裕家庭？

Jennie家世顯赫，更被稱為「富二代偶像」！據傳父親為醫療機構的大股東或經營者，母親曾任職於娛樂公司高層（CJ E&M），而爺爺則是知名企業的理事。她自幼接受良好教育，9 歲便前往紐西蘭就讀貴族學校，因而精通英語。

#3 滿滿的細節控？

據傳Jennie向來十分注重生活細節，尤其在身體健康方面更是格外謹慎。她會隨身攜帶濾水蓮蓬頭，以確保外出時用水的品質，展現出對自身狀態的細心照顧！除了日常的細心呵護，Jennie 在表演後亦會透過冷水浴來恢復體力，讓她在高強度的工作節奏中依然保持清醒與活力！這些細節，正是她能在舞台上持續散發耀眼魅力的背後秘密。

#4 想當熊貓飼養員？

Jennie 向來以熱愛動物聞名，她不止一次在公開場合表示，若非成為藝人，她最大的夢想便是成為一名熊貓飼養員。這份真摯的喜愛不僅限於熊貓，她對其他動物亦充滿關懷。Jennie 的真性情讓人看見她更貼近生活的一面，也進一步拉近了與粉絲之間的距離！

#5 原來是玉桂狗粉絲？

「我是玉桂狗！」Jennie曾這樣說過，表明自己是 Sanrio 角色「玉桂狗（Cinnamoroll）」的忠實粉絲。數日前在她 30 歲生日時，更特意戴上玉桂狗頭飾，並以玉桂狗造型蛋糕慶生，充分展現她童心未泯的一面！讓粉絲看見 Jennie 與舞台形象截然不同的可愛日常，也進一步拉近了彼此的距離！

MANIFESTO Magazine（@manifestomedia）分享的貼文

隨著她即將在Complex Live香港舞台領銜演出，相信Jennie將再次以全能實力與獨特魅力，為粉絲帶來難忘的回憶！

2026 Complex Live

日期：3月21-22日（星期六至日）

門票：2 月 3 日起於 Trip.com 同 Klook 公開發售

詳情：https://www.complexconhk.com/