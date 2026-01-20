歡迎回來

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！
Dining

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

Yan Can Taste
Yan Chung
Yan Can Taste

　　還記得中環歌賦街上，與九記牛腩只隔數步之遙的那間生活家居設計店Homeless嗎？它曾與九記牛腩、勝香園一同被視為這條街的長青「老舖」，見證歌賦街從舊式印刷街轉型為潮流設計地標的過程。Homeless多年前悄然結業後，原址如今已變身為由得獎調酒師Shelley Tai主理的Mius雞尾酒吧，晚上經常出現人龍，成為新晉熱點。真正想介紹的，是位於同一大廈下層的DIECI。這間意大利小館就藏在樓梯旁邊，以往路過總是忽略，說不出那裡開了什麼店。DIECI定位為鄰里式Osteria Futura（未來的餐館），走簡約而精緻路線。從現在開始，經過歌賦街時記得留意樓梯旁這間隱世意大利餐廳！

 

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

DIECI實踐「Osteria Futura (未來的餐館)」的概念。

 

　　DIECI最近正式開業，瞬間為這條設計與老舖交織的街道添上意式小鎮風情。店名「DIECI」在意大利文中就是「十」，主廚Paolo Olivieri以此為核心，每月只精選並更新十道季節菜式，奉行「少即是多」的哲學——每道菜都像一則小故事，重新演繹意大利不同省份的家常風味，讓人吃著吃著，就彷彿被邀進了某個鄉間家庭的餐桌，溫馨、樸實，又帶點現代的精緻。

 

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

空間設計旨在營造一種熟悉感，邀請客人如同回到社區中最喜愛的角落般自在入座。

 

　　DIECI的室內設計由米蘭與香港兩地均設有事務所的dix design+architecture（Sean Dix主理）操刀，以1970年代拉齊奧（Lazio）地區的經典小餐館為靈感藍本，主廚Paolo Olivieri希望藉此重塑那份純粹的意大利溫馨氛圍，直接帶進香港。整個空間刻意營造出「熟悉如歸」的感覺，一進門就像回到社區裡最心愛的那個角落，輕鬆入座。裝潢上巧妙融合復古意大利魅力與現代簡約：柔和的照明勾勒出溫暖用餐角落，線條乾淨的黑色層架，每一處細節都透著心思與克制。餐廳的核心亮點是中央的主廚中島舞台——Paolo和團隊在此現場烹調、擺盤，邊做邊與客人分享每道菜背後的故事；圍坐在旁邊的圓形餐桌，彷彿置身意大利家庭聚會，溫馨，且毫無冰冷距離感。

 

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

餐廳的核心是主廚的中島舞台

 

　　主廚Paolo Olivieri來自意大利的Tuscia鄉村，那裡的土地、季節與家人餐桌，塑造了他的烹飪靈魂。2019年他來到香港，先是主理星級主廚Enrico Bartolini的首間本地餐廳SPIGA，之後與人合開備受好評的FIAMMA，後來又在美利酒店的Popinjays擔任主廚，一路磨練出以食材為本、誠摯而精準的手法。早年他更在杜拜Armani Ristorante、倫敦The Shard的Ting等米芝蓮級殿堂歷練，如今這些環球經驗，全都匯聚在DIECI這十道每月更新的風味裡。

 

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

Paolo Olivieri

 

　　Paolo將意大利的地區飲食文化及個人的成長故事融合，他分享道：「DIECI是我對童年餐廳小館的致敬，小館 廚師是為大家作客的主人，每每在席間讓人感覺賓至如歸。在DIECI，我們不只呈獻意大利美食， 更分享各地方省份的靈魂與文化。」DIECI的菜譜處處可見主廚Paolo家鄉的味道軌跡，其家鄉位於意大利中部拉齊奧地區 (Lazio) 圖西亞 (Tuscia ) 的聖喬瓦尼小鎮 (Villa San Giovanni) ，座落於連綿山丘與農田間的小鎮，那裡的生活緊扣自然節奏：季節收成、狩獵傳統、鄉村社區的深厚情誼，都化作一道道菜的底蘊。

 

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

DIECI團隊

 

　　最簡單的一例，就是用來蘸麵包的橄欖油——直接來自家鄉聖喬瓦尼小鎮的有機橄欖園，新鮮壓榨，帶著獨特的馥郁香氣與草本餘韻，一入口就喚起那片土地的記憶。用來蘸麵包的，還有豬油脂而非牛油。豬油脂細滑如忌廉，口感也如忌廉creamy不膩，入口即化作淡雅香氣，配合橄欖油，更帶出意大利的鄉土真樸風味。簡單的麵包，讓人更認識意大利，也知道自己以往對當地的認識太片面。

 

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

Pane：Julien Sourdough $48

 

　　To start，來些經典，又有些驚喜的24 months Tanara ham and Carasau bread。Tanara的24個月帕爾馬火腿，是正宗的王者級貨色，由Tanara Giancarlo這家老字號出品，嚴格遵守Parma DOP規範。薄切的火腿，色澤粉嫩帶點金邊，油花細膩分布，入口瞬間融化，甜中帶鹹，餘韻是淡淡的堅果香與微微的熟成深度。配搭的Carasau bread是撒丁島的經典「音樂紙」麵包，薄如蟬翼、脆到喀啦作響。配上火腿後，脆與軟、鹹與香瞬間碰撞，簡單卻極致滿足。

 

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

24 months Tanara ham and Carasau bread $98

 

　　Puntarelle這道沙律令人印象深刻，因為用上了羅馬的冬季之寶——Puntarelle。師傅處理細心，內芯嫩芽切成細長條，入口爽脆多汁，像生脆的蘆筍。微微的天然甘苦不刺口，加上鹹鮮的鯷魚、酸爽恰到的蒜香醋，咬下有脆、涼、鮮、鹹、酸、苦，是Paolo家鄉對五味雜陳的演繹。

 

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

Puntarelle：Roman puntarelle salad, anchovies, garlic vinaigrette $148

 

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

羅馬的冬季之寶——Puntarelle

 

　　DIECI的Bruschetta又再一次打破對意大利傳統食物的印象，這不是傳統的番茄口味，而是Paolo主廚用托斯卡納風味重新演繹的版本。底層的麵包烤得脆口，重點是融化的Pecorino Toscano，鹹鮮的層次與微微的羊奶酸香，配搭時令的南瓜，加上一片香草，令整體更圓潤。拒絕繁複，卻層次豐富。

 

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

Bruschetta：melt pecorino, Toscano cheese and roasted pumpkin $88

 

　　DIECI每天也有自家製手造意粉，也有意大利運來的乾意粉，各有千秋。這天嚐了Tortellini，DIECI沒有做成傳統的肚臍形狀，而做得像我們的餃子。最重要是皮薄，軟硬度仍保留al dente，一咬下去是豬肉的鮮香，鮮忌廉的奶香，輕盈卻濃郁，有種家常的溫暖。

 

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

Tortellini：Traditional pork filling ravioli, fresh cream, 24 months Parmigiano Reggiano $208

 

　　最深印象也最喜歡還是Pasta Mista，這種混合意粉是Paolo家鄉每逢周日家庭聚會日，也會出現在餐桌上。當地媽媽將一星期之內做過的意粉混合，讓周日才回家的子女一 同享用。所以碟子上會有不同形狀的意粉，像是管狀、螺旋和貝殼粉。醬汁以小巧甜美的datterino番茄，加入本地市場新鮮蝦製成，濃香鮮味。意粉十分掛汁，每一口也有農場和大海的鮮美！

 

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

Pasta Mista：Pasta mista Gentile, local market prawn, datterino tomato sauce $238

 

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

Tagliatelle $198現在還可品嚐到意大利冬季黑松露

 

　　香煎麵包屑羊排Agnello來自Paolo祖母的家庭食譜，羊排表面裹上細膩麵包屑，香煎至金黃脆殼，喀滋一聲咬開，羊肉軟嫩，肉香馬上於舌上綻放。那層麵包屑，不像吉列般粗糙，而是厚度剛好，麵包屑鬆化細緻，完全不𠝹口，卻有實在的酥脆感，實在出色。加上羊肉香而不羶，香口美味，是讓孫仔孫女期待看見祖母的理由！

 

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

Agnello：Crispy lamb chops, cime di rapa greens, mentuccia jus $298

 

　　甜品選擇了Sbrisolona和Cantucci，自家烘焙的Sbrisolona crumble，來自Mantova的傳統碎餅，用杏仁與玉米粉烤成金黃粗糙的脆塊。再點綴Emanuele的手工巧克力gelato與肉桂燉梨，甜香中充滿暖意。至於Cantucci，有豐富榛子果仁香的脆餅乾脆極致，單吃已滿口烤香與堅果甜。配上Vin Santo酒忌廉，微微酒香帶出歌賦街的愜意無限！

 

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

Sbrisolona：Sbrisolona crumble,buffalo ricotta,Emanuele’s chocolategelato cinnamon pear $98

 

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

Cantucci：homemade hazelnut cantucci biscuits,Vin Santo wine $88

 

中環歌賦街全新隱世意大利餐廳！秘傳香煎麵包屑羊排、自家手造意粉，來自Tuscia的鄉土風味！

 

DIECI 

地址：中環歌賦街29-31號地庫

電話：9077 2629／WhatsApp

營業時間：星期二至六 12pm – 3pm、6pm – 11pm；星期一休息 

Tags:#DIECI#中環#歌賦街#意大利菜#Dining#美食地圖
