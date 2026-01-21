歡迎回來

03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
25
一月
沙田馬場｜年度盛事「時尚賽馬日」1月25日沙田馬場盛大舉行 馮允謙獲邀成為開幕表演嘉賓 首度在馬匹亮相圈表演
大型盛事 文化藝術
沙田馬場｜年度盛事「時尚賽馬日」1月25日沙田馬場盛大舉行 馮允謙獲邀成為開幕表演嘉賓 首度在馬匹...
推介度：
25/01/2026
「何時跟女友分手，才不算浪費她的青春？」被逼婚的男人計劃逃離，但仍想把人留到最後一刻
Love Philosophy

「何時跟女友分手，才不算浪費她的青春？」被逼婚的男人計劃逃離，但仍想把人留到最後一刻

我單身但我快樂
Ayu 阿愚
我單身但我快樂

　　在網絡討論區看到一位男士的提問：「女人到哪個歲數開始難以找到新戀情？」

 

　　問題頗奇怪，對嗎？繼續看下去，便發現這個問題背後的意思其實是「何時跟女友分手，才不會妨礙她找新戀情，不算浪費她的青春？」

 

　　男人解釋，兩人交往不足一年，但現年29歲的女友卻急於結婚生子。男人比她年長5歲，仍然未有成家的心理準備，也覺得女友其實還很年輕，不知道她為何那麼著急。他自己的計劃，就是拖拉到女友忍無可忍，提出分手；或如他的提問所說，拖多幾年，趁她尚能找新對象的界限前結束戀情。

 

　　網友們都傻眼了，既然有分手的念頭，何必再拖？

 

　　他再解釋，他們之間除了對結婚和生育這兩個議題有分歧外，其餘喜好和興趣都很搭調，所以他打算跟女友快快樂樂相處到那個「限期」才分手。只要不耽誤她找歸宿，自己便毋須背負浪費女方青春的罪名。

 

　　該感激你那可笑的同理心嗎？

 

　　這個年頭，女人懂得保養，外表比實際年齡少十歲以上的，比比皆是。就算老了、成熟了，一樣有喜歡女人味的受眾。

 

　　硬說一個限期，那大概就是身體機能的衰退吧！這不單止是指生育能力，還包含了體力上能否應付照顧孩子，說的不單是養育初生嬰兒，還有追趕著不停奔跑的人兒、接送孩子上下課、每晚跟進功課和測考、管理孩子的身心健康等等。過來人會跟你說，生育愈早愈好，但年長了一點就不行嗎？當然不至於吧！那時候一樣有前人作例子，教你如何把高齡產婦的角色做好做滿。

 

　　放諸這個出生育率其低的年代，假如對方很渴望生小孩，而你自問沒這個打算的話，倒不如早點溝通，看看雙方是否願意妥協，否則大家往後還是會為著相同問題不斷角力。不能退讓嗎？那就及早放生，不管在哪個歲數也好，你走了，她便能找到同頻的人。

 

　　男人啊！與其向外查問女人的限期，不如回去了解你的女友，聆聽她的意願，如果她重視生育比你多，她自然會放棄跟你消磨，正如你其實也沒愛到願意為她改變的程度，沒動搖過對結婚生育的想法。

 

　　對於有人聯想出「女性能夠找新戀情的限期」這條問題，我是頗驚訝的；然而，這種男人沒有成家的念頭，我卻一點也不意外。說到底，他似乎還未搞得懂甚麼是愛情，大概以為合眼緣、溝通得來、沒踩中雷點，便可以輕鬆交往。當女友拋出結婚生育這個話題，他已經想逃了；他壓根兒只把女友充當成排解寂寞的夥伴，假如貓狗懂得說話，他大概已不需要人類女友了。

 

Tags:#感情關係#分手#婚姻壓力#生育觀念#出軌#兩性#愛情
最新
人氣
