歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

名人離世|58歲韓國最帥廚師不敵胸腺癌逝世，生前最後帖文透露...
醫學通識 健康解「迷」

名人離世|58歲韓國最帥廚師不敵胸腺癌逝世，生前最後帖文透露...
Jennie駕臨ComplexCon！5個關於金珍妮的冷知識...
Fitness & Wellness

Jennie駕臨ComplexCon！5個關於金珍妮的冷知識...
開市Good Morning

北水勁撐港股 令港股走出方向？
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
電影《法無赦》：揭示出邏輯與直覺之間的差異
Movie & Drama

電影《法無赦》：揭示出邏輯與直覺之間的差異

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

電影《法無赦》：揭示出邏輯與直覺之間的差異

 

　　《法無赦》（Mercy）講述未來世界中，由人工智能法官負責審判案件的各種弱點，揭示出邏輯與直覺之間的差異。本來被系統高度裁定為有罪的警官基斯（Chris Pratt 飾）曾說：「事實總是黑白分明，但真相卻存在於灰色地帶。」人工智能都會依循邏輯與計算作出決定，任何未經輸入或指示的數據都不會被納入考慮。它們所擁有的邏輯，就如同人類的直覺一般；一旦鎖定路徑就會不斷跟隨，而忽略所有疑惑與可能性。

 

電影《法無赦》：揭示出邏輯與直覺之間的差異

 

　　即使是瑪多斯法官（Rebecca Ferguson 飾）也坦白承認：「我的設計不包括感知。」然而感知正是一個人是否有罪的關鍵所在，因此現代社會才會將法官與陪審團的職責分開，因為道德中涵蓋情感，而一個人犯罪的原因，不只是來自行為，亦源自於內在的情緒。

 

　　若未來的人工智能成為了法官，理論上只要整個社會以理性為主導，而證據亦如實呈現本來就不會沒有任何問題。然而許多時候證據仍然需要由人類提供，同時摻雜了偏頗與私心。就如故事中因私心而忽略關鍵證物，導致整個判決結果被扭曲。若可以完全撇除情感，以理性處理有罪的人，就會讓懲罰迅速實行。但是如果無辜的人因為表面證供而被誤判，他們所承受的懲罰就成為不必要的傷害，而這種仇恨也會蔓延至身邊的人。

 

電影《法無赦》：揭示出邏輯與直覺之間的差異

 

　　瑪多斯法官在故事開首曾說：「人人都會說謊。」因為人類擁有情感，所以才能從語氣與微妙的反應中，分辨對方所說的是事實還是真相。即使是一個謊言，也可能在述說著事實，只是取決於人們如何運用。現在所寫的這段文字，語氣只是透過標點與詞語構成情感，而真正的思想與感受，總是難以完整地呈現於文字之中。一個人是否真誠，取決於言語之間的停頓與呼吸。

 

法無赦

上映日期：2026年1月22日

 

Tags:#法無赦#Mercy#Chris Pratt#Rebecca Ferguson#電影#影評#Movie & Drama
Add a comment ...Add a comment ...
鋼琴家 Alice Sara Ott 音樂會「John Field Nocturnes」：沉浸在夜色之中的孤獨
更多夢囈之上文章
鋼琴家 Alice Sara Ott 音樂會「John Field Nocturnes」：沉浸在夜色之中的孤獨
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處