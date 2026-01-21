電影《法無赦》：揭示出邏輯與直覺之間的差異

《法無赦》（Mercy）講述未來世界中，由人工智能法官負責審判案件的各種弱點，揭示出邏輯與直覺之間的差異。本來被系統高度裁定為有罪的警官基斯（Chris Pratt 飾）曾說：「事實總是黑白分明，但真相卻存在於灰色地帶。」人工智能都會依循邏輯與計算作出決定，任何未經輸入或指示的數據都不會被納入考慮。它們所擁有的邏輯，就如同人類的直覺一般；一旦鎖定路徑就會不斷跟隨，而忽略所有疑惑與可能性。

即使是瑪多斯法官（Rebecca Ferguson 飾）也坦白承認：「我的設計不包括感知。」然而感知正是一個人是否有罪的關鍵所在，因此現代社會才會將法官與陪審團的職責分開，因為道德中涵蓋情感，而一個人犯罪的原因，不只是來自行為，亦源自於內在的情緒。

若未來的人工智能成為了法官，理論上只要整個社會以理性為主導，而證據亦如實呈現本來就不會沒有任何問題。然而許多時候證據仍然需要由人類提供，同時摻雜了偏頗與私心。就如故事中因私心而忽略關鍵證物，導致整個判決結果被扭曲。若可以完全撇除情感，以理性處理有罪的人，就會讓懲罰迅速實行。但是如果無辜的人因為表面證供而被誤判，他們所承受的懲罰就成為不必要的傷害，而這種仇恨也會蔓延至身邊的人。

瑪多斯法官在故事開首曾說：「人人都會說謊。」因為人類擁有情感，所以才能從語氣與微妙的反應中，分辨對方所說的是事實還是真相。即使是一個謊言，也可能在述說著事實，只是取決於人們如何運用。現在所寫的這段文字，語氣只是透過標點與詞語構成情感，而真正的思想與感受，總是難以完整地呈現於文字之中。一個人是否真誠，取決於言語之間的停頓與呼吸。

上映日期：2026年1月22日