小怪物大文化：Labubu如何從潮玩變成文化符號，折射屬於時代的縮影？

年輕情侶早前從海外回港度假，順道帶來一批限量版 Labubu 交收，賺得盆滿砵滿，也因此引起了我對這個由香港藝術家 Kasing Lung 創作的精靈角色產生了興趣。自 2015 年誕生以來，Labubu 已從單純的潮玩蛻變為全球性的文化符號。它的故事背景設定在神秘森林，尖牙大眼的外表下隱藏著「調皮而非邪惡」的性格，這種反差萌恰好契合當代年輕人對不完美、具層次角色的偏好。剛於亞洲協會舉辦的「MONSTERS BY MONSTERS: NOW AND THEN」展覽，不僅梳理了其藝術脈絡，更揭示這隻小怪物如何從樹脂玩具成長為跨越藝術、潮流與商業的文化現象。

Labubu 的流行軌跡充滿當代文化的張力。一方面，BLACKPINK 成員 Lisa 公開展示收藏，引爆粉絲經濟；另一方面，Katy Perry 在舞台上意外碰落粉絲手中的 Labubu，引發誤會與熱議，折射出世代價值的衝突。這種兩極化的評價，恰恰凸顯了 Labubu 的多義性：既是藝術的表達，也是商業的產物。

泡泡瑪特（Popmart）的市場策略無疑成為Labubu現象的催化劑。透過盲盒銷售模式，結合限量發行與隱藏款設計，成功將「收藏」轉化為「博弈遊戲」。這種模式巧妙刺激消費心理，同時也催生出二級市場的瘋狂炒賣——原價僅數百元的熱門款，曾被炒至上萬元，進而引發「泡沫化」的憂慮。

從社會心理的角度來看，Labubu現象折射出數位時代的多重需求。在「群體性孤獨」蔓延的當下，潮玩逐漸成為重要的「社交貨幣」——收藏不僅是個人喜好，更是社群認同和交流資本。年輕人透過分享抽盒影片、交換重複款式，在虛擬與現實之間建立連結。然而，「人有我有」的從眾心理也推動了非理性消費，使原本單純的藝術欣賞逐步異化成為身份競爭。

值得深思的是，Labubu文化是否會如許多評論所憂慮般「泡沫爆破」？關鍵或許在於，它能否持續為收藏者賦予超越物質的價值。唯有當潮玩從追逐熱款回歸藝術本心，從社交炫耀轉向情感寄託，才能避免為短暫的消費主義註腳。

Labubu 的奇幻森林，實則映照著當代社會：其中既可見創意產業的活力、資本運作的邏輯，也折射出社群時代的渴望與物質文化中的精神追尋。這隻小怪物的旅程，仍在持續書寫屬於這個時代的文化寓言。