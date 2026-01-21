歡迎回來

跨界創意X腕錶設計：4款最新Crossover腕錶，展現黑的美學、經典玩味
Watch

跨界創意X腕錶設計：4款最新Crossover腕錶，展現黑的美學、經典玩味

玩味誌
蕭國仁 Henry SIU
玩味誌

　　品牌聯乘早已不再是腕錶界的「獨門秘技」。當不同領域的品牌 DNA 互相碰撞，往往能擦出精彩的火花。Crossover的魅力就在於打破框架，把腕錶玩出新花樣。這次就和大家一齊看看近期的四款新搞作，從動漫、時裝、航空業甚至遊戲機出發，看看它們如何把創意玩到極致，讓人忍不住驚呼「原來還可以這樣！」。

 

Breitling x Astro Boy
Avenger B01 Chronograph 44

 

跨界創意X腕錶設計：4款最新Crossover腕錶，展現黑的美學、經典玩味

 

　　日本動漫的軟實力毋庸置疑。手塚治虫筆下的經典角色小飛俠阿童木（Astro Boy），自1952年誕生以來至今仍擁有龐大粉絲群。Breitling與這位動漫英雄合作推出Avenger B01 Chronograph 44，設計細節充滿致敬意味。腕錶以品牌標誌性的黃色錶盤搭配三個黑膠唱片紋副盤，小飛俠的紅色火箭靴彷彿要隨時準備起飛。3:00位置的30分鐘累計盤以紅色虛線修飾，呼應角色元素。錶面展現小飛俠英勇姿態，錶底則印上他純真探頭的頭像，前後形成對比，既有力量感亦不失童真。

 

跨界創意X腕錶設計：4款最新Crossover腕錶，展現黑的美學、經典玩味

跨界創意X腕錶設計：4款最新Crossover腕錶，展現黑的美學、經典玩味

 

查詢： Breitling

 

Hublot x Yohji Yamamoto
Classic Fusion All Black Camo

 

跨界創意X腕錶設計：4款最新Crossover腕錶，展現黑的美學、經典玩味

 

　　山本耀司的黑色美學與顛覆結構的時裝理念，早已成為時代符號。Hublot與他自2020年起合作至今已四度攜手，最新推出的Classic Fusion All Black Camo腕錶更將黑色昇華至全新境界。限量300枚的設計以42毫米啞光黑色陶瓷錶殼打造，光影之間呈現層次感。單色迷彩圖案賦予設計韻律與動感，搭配織物與橡膠材質錶帶，成就渾然一體的視覺美學，展現黑色的多重可能。

 

跨界創意X腕錶設計：4款最新Crossover腕錶，展現黑的美學、經典玩味

 

查詢：Hublot

 

Casio x ANA
G-Shock DW-5600（ANA別注版）

 

跨界創意X腕錶設計：4款最新Crossover腕錶，展現黑的美學、經典玩味

 

　　聯乘腕錶的焦點往往在創意而非價格。ANA全日空航空繼與精工合作推出「SEIKO for ANA 777 Design」後，再度攜手Casio G-Shock，重新演繹經典款式DW-5600。腕錶以白藍色為主調，呼應ANA的品牌色彩。錶盤上方印有CASIO與ANA logo，白色錶帶則印上「ISG」、「KIX」、「SYO」、「WKJ」等機場代碼，底蓋刻有ANA標誌。更具巧思的是LED背光設計，開啟後錶盤會顯示紅色飛機輪廓，將航空元素融入日常佩戴。

 

跨界創意X腕錶設計：4款最新Crossover腕錶，展現黑的美學、經典玩味

跨界創意X腕錶設計：4款最新Crossover腕錶，展現黑的美學、經典玩味

 

 

Anicorn x PlayStation
The First PlayStation

 

跨界創意X腕錶設計：4款最新Crossover腕錶，展現黑的美學、經典玩味

 

　　香港腕錶品牌Anicorn以驚喜創意著稱。為慶祝PlayStation面世30周年，品牌推出「When Play Meets Time」聯名系列，帶領玩家回到1994年的集體回憶。系列中最矚目的「The First PlayStation」全球限量300枚，設計靈感源自初代主機。腕錶採用經典灰色調，錶盤細節融入「△○×□」符號作為立體刻度，中央復刻光碟蓋，指針則取材自手掣上的Start與Select鍵，錶冠更刻有「Power」字樣與開機按鈕圖案。這枚腕錶豈止是一枚計時工具，它根本是一幕遊戲文化的縮影。

 

跨界創意X腕錶設計：4款最新Crossover腕錶，展現黑的美學、經典玩味

跨界創意X腕錶設計：4款最新Crossover腕錶，展現黑的美學、經典玩味

 

查詢：Anicorn

Tags:#腕錶#Crossover腕錶#Watch#Anicorn#Casio#Hublot#Yohji Yamamoto#Breitling#Astro Boy
