歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

劇集《夜班經理》:倫敦間諜劇的回歸，還是荷里活大片的改寫？
Fashion The Dapper Style

劇集《夜班經理》:倫敦間諜劇的回歸，還是荷里活大片的改寫？
照顧者必學理財貼士，從「講錢傷感情」到「講金有智慧」
輕鬆護老 照顧者手記

照顧者必學理財貼士，從「講錢傷感情」到「講金有智慧」
前TVB藝人何嘉麗|歷兩位家人癌病離世，童年缺父愛由喬宏陪伴...
影視娛樂 娛樂

前TVB藝人何嘉麗|歷兩位家人癌病離世，童年缺父愛由喬宏陪伴...
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
Netflix《愛情怎麼翻譯？》高允貞妝容大解構！清淡眉妝+水潤雙唇，美到犯規的清透空靈感
Makeup

Netflix《愛情怎麼翻譯？》高允貞妝容大解構！清淡眉妝+水潤雙唇，美到犯規的清透空靈感

Lazy Girl Beauty Hacks
Jessica CC
Lazy Girl Beauty Hacks

　　由韓國演員金宣虎與高允貞主演的Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》（Can This Love Be Translated?），講述一段跨越語言障礙與內心防線的浪漫故事。攝製團隊更遠赴日本、韓國、加拿大及意大利取景，靚人配靚景，對於劇迷來說真的很享受！

 

　　雖然網民對劇情褒貶不一，但對於男女主角的顏值及超強CP感，卻幾乎一面倒狂讚！雖然筆者本身是金宣虎的粉絲，作為「金太太」仍然被高允貞飾演的車茂熙所吸引，她在劇中的妝容簡直美到犯規，無論是甜美的笑容，還是脆弱落淚的樣子都讓人移不開眼睛，今次就和大家談談車茂熙的妝容吧！

 

 

 

　　高允貞本身就擁有被譽為「韓國最美整形範本」的精緻五官，但這次她飾演的車茂熙是一個一夕爆紅的女演員，甜美笑容的背後其實藏著很多不安和恐懼，所以劇中的妝容風格偏向清透空靈感。

 

 

　　一般的妝容會比較著重眉妝，但高允貞在劇中的眉毛明顯較她平日出席活動時清淡，眉型也比較平整，沒有明顯眉峰，線條簡潔柔和，感覺平易近人，帶出清新、自然的感覺，十分貼合高允貞在劇中親切開朗的性格。

 

 

　　要化出這樣的眉妝其實很簡單，先用淺色眉筆或眉粉畫出平整的眉毛輪廓，再用眉刷輕輕刷開，做出霧面柔和感，留意眉尾可稍微拉長並與眼尾對齊，不要過度向上或向下。 建議眉毛顏色比頭髮淺1至2度，有需要也可以使用染眉膏把顏色染淺色。這種空靈感的眉妝重點是留白，讓妝容重點落在眼神和雙唇上。

 

 

　　車茂熙妝容的另一重點是那水光肌底妝搭配粉嫩水潤的雙唇，特別當鏡頭特寫時，整體妝容清透發光，讓人一看就心動。劇中雖然沒有提及車茂熙的年齡，但她的唇色通常都是淡淡的玫瑰粉、櫻花裸粉或水潤豆沙色，減齡又有少女感，令人好奇究竟是哪支唇膏哪個色號？

 

　　翻查後，終於在高允貞的化妝師IG上找到答案了！

 

在 Instagram 查看這則貼文

시헌（@o2l4_h）分享的貼文

 

　　原來劇中車茂熙的胭脂和唇膏都來自Dasique，胭脂是 Souffle Color Pot 唇頰兩用膏02號色 Pomelo Pudding，心型包裝十分可愛，霧面質地，可以打造出自然的粉嫩感。

 

 

　　而唇妝則是Fruity Lip Jam 果醬唇蜜08號色 Cherry Jam，質地有光澤但不黏膩，含甜扁桃油，有助保持嘴唇柔軟嬌嫩。

 

 

 

　　仔細看車茂熙的唇妝，應該是先用霧面唇膏打底，然後再塗上唇蜜，打造出豐潤的雙唇，讓人忍不到一親芳澤。

 

Tags:#愛情怎麼翻譯#Netflix
Add a comment ...Add a comment ...
Secret Santa聖誕禮物提案：從護手霜到小腿按摩器，300-500元的交換禮物清單！
更多Lazy Girl Beauty Hacks文章
Secret Santa聖誕禮物提案：從護手霜到小腿按摩器，300-500元的交換禮物清單！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處