Netflix《愛情怎麼翻譯？》高允貞妝容大解構！清淡眉妝+水潤雙唇，美到犯規的清透空靈感

由韓國演員金宣虎與高允貞主演的Netflix新劇《愛情怎麼翻譯？》（Can This Love Be Translated?），講述一段跨越語言障礙與內心防線的浪漫故事。攝製團隊更遠赴日本、韓國、加拿大及意大利取景，靚人配靚景，對於劇迷來說真的很享受！

雖然網民對劇情褒貶不一，但對於男女主角的顏值及超強CP感，卻幾乎一面倒狂讚！雖然筆者本身是金宣虎的粉絲，作為「金太太」仍然被高允貞飾演的車茂熙所吸引，她在劇中的妝容簡直美到犯規，無論是甜美的笑容，還是脆弱落淚的樣子都讓人移不開眼睛，今次就和大家談談車茂熙的妝容吧！

高允貞本身就擁有被譽為「韓國最美整形範本」的精緻五官，但這次她飾演的車茂熙是一個一夕爆紅的女演員，甜美笑容的背後其實藏著很多不安和恐懼，所以劇中的妝容風格偏向清透空靈感。

一般的妝容會比較著重眉妝，但高允貞在劇中的眉毛明顯較她平日出席活動時清淡，眉型也比較平整，沒有明顯眉峰，線條簡潔柔和，感覺平易近人，帶出清新、自然的感覺，十分貼合高允貞在劇中親切開朗的性格。

要化出這樣的眉妝其實很簡單，先用淺色眉筆或眉粉畫出平整的眉毛輪廓，再用眉刷輕輕刷開，做出霧面柔和感，留意眉尾可稍微拉長並與眼尾對齊，不要過度向上或向下。 建議眉毛顏色比頭髮淺1至2度，有需要也可以使用染眉膏把顏色染淺色。這種空靈感的眉妝重點是留白，讓妝容重點落在眼神和雙唇上。

車茂熙妝容的另一重點是那水光肌底妝搭配粉嫩水潤的雙唇，特別當鏡頭特寫時，整體妝容清透發光，讓人一看就心動。劇中雖然沒有提及車茂熙的年齡，但她的唇色通常都是淡淡的玫瑰粉、櫻花裸粉或水潤豆沙色，減齡又有少女感，令人好奇究竟是哪支唇膏哪個色號？

翻查後，終於在高允貞的化妝師IG上找到答案了！

原來劇中車茂熙的胭脂和唇膏都來自Dasique，胭脂是 Souffle Color Pot 唇頰兩用膏02號色 Pomelo Pudding，心型包裝十分可愛，霧面質地，可以打造出自然的粉嫩感。

而唇妝則是Fruity Lip Jam 果醬唇蜜08號色 Cherry Jam，質地有光澤但不黏膩，含甜扁桃油，有助保持嘴唇柔軟嬌嫩。

仔細看車茂熙的唇妝，應該是先用霧面唇膏打底，然後再塗上唇蜜，打造出豐潤的雙唇，讓人忍不到一親芳澤。