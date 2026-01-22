歡迎回來

新版美國倒金字塔飲食指南：蛋白質當紅，為何豆類缺席？
Eat Well

新版美國倒金字塔飲食指南：蛋白質當紅，為何豆類缺席？

識食Hea住瘦
曾欣欣
識食Hea住瘦

　　最新的 2026 年版《美國膳食指南》重新採用了飲食金字塔，推翻了 15 年前推出的 MyPlate 健康餐盤。不過，這次的金字塔是倒置的——頂端放置的是蛋白質，蔬菜同樣位於頂層，而全穀類則置於最底層。官方傳遞的訊息簡潔而直接：選擇真正的食物。

 

蛋白質受重視，豆類卻缺席？新版美國倒金字塔飲食指南

 

　　作為註冊營養師，我認同這次更新當中的部分方向。過去多年，營養指引對蛋白質的重要性著墨不足，特別是對長者、運動量較高的人，以及需要管理代謝健康的人士而言。不過，這個新金字塔所呈現的內容、食物如何被分類，以及哪些食物被忽略，仍然值得仔細審視，尤其是對一個生活方式和文化背景多元的讀者群。

 

蛋白質被放到核心位置

 

　　新金字塔最明顯的轉變，是明確提高了對蛋白質的重視。指引建議每日蛋白質攝取量約為每公斤體重 1.2 至 1.6 克，明顯高於過去以防止缺乏為目標的 0.8 克基準。我同意提高建議，事實上，在我著作中及過往的專欄也多次提過， 0.8克標準並不足夠現代生活，要達到增肌減脂，最少每公斤體重需要1.2克蛋白質攝取量。

 

　　這個調整與近年的研究方向一致。足夠的蛋白質攝取有助於延緩隨年齡增長而出現的肌肉流失，支持長期病患或手術後的恢復，維持免疫功能，亦有助於控制食慾。某些人士的確進食過多肉，但亦有大比數人士實際攝取量未達到理想水平，以澱粉類為主食，只有飯多麵多零食多。

 

　　有營養師表示關注，過分著重推廣蛋白質，會鼓勵所有人進食過多肉類，導致攝取過多飽和脂肪，惡化心血管健康；我對此觀點不完全同意。大前提是，過多飽和脂肪的確會惡化心血管健康。不過，惡化心血管健康，並非來自過多肉類。

 

　　我們的飲食質素，最差的是來自加工食品及添加糖。

 

　　今次最新美國膳食指南，則明確呼籲減少高度加工食品和添加糖的攝取，這一點與大量研究結果一致，因為加工飲食與心血管疾病及代謝問題的風險增加有關。這些方向，絕對有助於提升整體飲食質素。

 

新的分類方式結合蛋白質及健康脂肪 模糊了重要差異

 

　　然而，這次金字塔其中一個最具爭議的設計，是將蛋白質、全脂乳製品、和健康脂肪合併為同一類，放在金字塔頂左面。這與以往美國膳食指南將這些食物分開三個類別處理的做法不同。

 

　　從視覺上看，這樣的分類容易讓人誤以為這些食物在營養上是等同的。蛋白質有明確的攝取目標，與體重和健康結果直接相關。相反，脂肪的健康影響則因種類而異，建議份量有每天建議攝取量、也有以上限為標準。將蛋白質及脂肪合為一組合，例如牛扒、芝士及橄欖油屬於同一組，對想改善飲食人士來說，不容易參考金字塔圖像而去實行。

 

豆類食物缺席也欠代表性

 

　　在整個金字塔圖像中，最引我注意的，是豆類食物的缺席。長期被視為重要蛋白質來源的豆類食物，例如扁豆、鷹嘴豆、豆腐、枝豆，以及其他黃豆類製品，例如豆奶等，均未出現。金字塔在蔬果類有出現冷凍綠豆，而多款果仁雖然也有出現，但份量就只有一粒。
比較撲朔迷離的，在蛋白質組別最底靠近穀類，出現了一個小碗，好像裝著豆類，但並不清晰。爭辯了數天後，美國農業部長終於在1月8日表示這碗是米及豆；至於為何白米會在蛋白質及健康脂肪類別，則沒有再表示。

 

新飲食建議向前踏了一步 更多蛋白質不等於更多肉

 

　　新的倒金字塔成功提升了蛋白質的重要性，也擺脫了以穀類為核心、符合我一直提倡的蛋白質飲食法。這個飲食建議亦強調原形食物的重要性，減少高度加工食品，符合EatClean理念。

 

　　不過，新金字塔的視覺層次上，動物性蛋白質清晰可見，亦佔據主導位置。例如牛肉就有兩個圖像（一片牛扒及一盒免治牛肉），也有一隻雞置頂，但花生就只有一粒，相對缺乏植物性蛋白質數量及代表性，未能傳遞平衡飲食的健康核心元素。新金字塔是有進步的，在建議攝取更多蛋白質的同時，並不等如建議進食更多肉；希望下一版能夠更均勻。

 

Tags:#蛋白質攝取#健康飲食#植物性蛋白質#EatClean#餐飲建議#減肥#倒金字塔飲食法#原型食物
