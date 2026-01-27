歡迎回來

高第的聖家堂：跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響  

寫設計
陳丞軒 Keith Chan
寫設計
PHOTO:Sagrada Família

　　在設計師的名單上，總有些名字是無法迴避的，而安東尼．高第（Antoni Gaudí）必然位列前茅。若要問我 2026 年設計界最重要的大事，我會毫不猶豫地回答：這一年既是高第逝世一百周年，也是那座耗時逾 140 年、被戲稱為「永不完工」的聖家堂（Sagrada Família），終於迎來主要結構落成的時刻。

 

高第的聖家堂：跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響

高第的聖家堂：跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響

高第的聖家堂：跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響

 

　　雖然我曾經到訪過巴塞隆拿，但看著新聞上的最新進度，我知道 2026 年我必須再去一次聖家堂。這不僅是為了見證建築的完工，更像是一場回溯自我設計初心的旅程。這讓我想起童年時光：坐在父親的車裏，隔著車窗望著流動的街景，那是我對「空間」與「移動」最初的感知。當時，我還不懂甚麼是建築美學，只知道那是父親為我營造的一個小世界；而如今，身為室內設計師，我更渴望親眼看看，一位前輩如何用一生的時間，甚至留下百年伏筆，去完成一個獻給大自然的承諾。

 

高第的聖家堂：跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響

高第的聖家堂：跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響

 

從生活觀察者出發：大自然是最好的編輯

 

　　很多人看聖家堂，著眼於它的宏偉，但我更喜歡從「生活」的角度去理解高第。我始終相信，好的設計靈感不該高高在上，而是源自對萬物的細微觀察。當年決定在大學修讀設計，是因為中學老師的一份啟發——他送了我一本神級設計雜誌《Wallpaper*》，為我開啟了探索之旅。而在那些紙頁之間，高第的名字總是與「自然」緊緊相連。

 

　　高第曾說：「大自然是我的老師。」細看聖家堂的結構，你會發現他並非在建造一個冰冷的宗教容器，而是在創造一片森林。那些直衝雲霄的石柱，其實是樹幹；柱頭的節點，正是枝幹的分叉。作為生活風格的紀錄者，我最著迷的是這種「仿生」的直覺。他捨棄了尺規的死板，改以重力垂吊模型計算受力，這種對本質的尊重，與我在《Casa Brutus》裏看到那些強調素材溫度的設計如出一轍。他不是在炫技，而是在用石頭書寫他眼中的世界。

 

高第的聖家堂：跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響

高第的聖家堂：跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響

 

室內設計師的視角：光線是空間的靈魂

 

　　作為室內設計師，我最期待的，是聖家堂內的「採光設計」。在我們的日常工作裏，燈光往往只是裝修的最後一環，但在高第眼中，光線本身就是建築的一部分，甚至是它的靈魂。

 

高第的聖家堂：跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響

 

　　傳統教堂多半肅穆而幽暗，聖家堂卻是一場色彩的交響樂。高第精準地將東面（誕生之面）設計為冷色調的藍綠彩色玻璃，象徵清晨的希望；而西面（受難之面）則以暖紅色的火光。我常在腦海中想像，當 2026 年主塔「耶穌之塔」封頂，光線自 172.5 米的高處傾瀉而下時，那份「色彩的重量」將如何震撼人心。

 

高第的聖家堂：跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響

高第的聖家堂：跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響

高第的聖家堂：跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響

高第的聖家堂：跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響

 

　　這讓我想起自己對實體雜誌質感的執著——有些美，是網上 4K 影片永遠無法傳遞的。唯有親身置身其中，才能感受溫度的落差、空氣裏塵埃的浮動。這種對空間節奏的掌控，正是我們在規劃室內設計時最極致的追求：不只是照亮，而是要讓光線為空間注入情緒。

 

傳承者的心態：設計是一場跨越世代的對話

 

　　聖家堂最令我動容的，是它的延續性。高第在 1926 年辭世時，教堂僅完成不到四分之一；此後的百年，無數建築師與工匠接力，甚至借助現代 3D 列印技術來解構他留下的石膏模型。

 

高第的聖家堂：跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響

 

　　這給了我很大的啟發。設計師的使命，有時並非要在自己手中完成所有事，而是要種下一顆「種子」，讓後人有養分去延續與發展。就像我一直珍視那些陪伴我成長的設計雜誌與書店，它們正是前人留下的養分。站在 2026 年即將落成的聖堂下，我彷彿看見了一場跨越世紀的跨學科對話——由高第開篇，而我們這一代則是讀者，也是見證者。

 

高第的聖家堂：跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響

 

2026 朝聖筆記：給熱愛生活的你

 

　　如果你也打算在 2026 年這個特別的年份出發，我有幾點「質感旅行」的小建議：

 

　　捕捉魔法時刻：建議選擇下午三點後的入場時段。此時陽光會穿透西面的橙紅玻璃，與東面的藍光在中庭交匯。那種色彩的漸層，是任何印刷術都無法複製的震撼。

 

　　感受手感的溫度：除了仰望建築，不妨留意高第設計的門柄與地磚。那些符合人體工學的曲線，在百年前就已經定義了甚麼叫「User-friendly」。

 

　　見證百年的圓滿：2026 年主塔封頂，聖家堂將正式成為歐洲最高的建築。若選擇登頂，你將迎來一個無天秤遮擋、真正完整的巴塞隆拿全景。

 

高第的聖家堂：跨越百年的設計長跑，光與色彩的交響曲終將奏響

 

　　離開巴塞隆拿之前，我打算在當地的舊書店尋一冊精裝圖集。雖然如今網上資訊唾手可得，但我依然迷戀那種捧在手裏、嗅著紙張香氣的重量。設計靈感往往源於生活，而高第，則用了一整個世紀，將生活與自然凝固成一座永恆的建築。或許這正是為甚麼，即便身處資訊氾濫的年代，我們仍要堅持閱讀、堅持親身感受、堅持去追尋那份「純粹」。

 

查詢：https://sagradafamilia.org/en/

 

Tags:#安東尼．高第#聖家堂#西班牙#巴塞隆納#高第#Antoni Gaudi#聖家堂歷史#建築大師高第#Sagrada Familia#Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família#上帝的建築師
暫無回應

