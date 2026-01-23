曼谷米芝蓮二星泰式印度菜！招牌凍雞肝配泰國龍眼、夏日藍蟹咖喱，冷熱甜辣的交融

最近一次的曼谷美食之旅行程十分豐富，其中最令人難忘的餐廳之一，必定是米芝蓮二星的 Gaa。這間餐廳由主廚 Garima Arora 掌舵，名字亦源自她的名字。Garima 出生並成長於印度孟買，之後前往巴黎展開廚師之路，並加入哥本哈根享譽全球的 NOMA 餐廳，在那裡將廚藝磨鍊至新高峰。原本她計劃回到印度發展，卻在曼谷這個原本只是中途停留的城市，意外萌生深厚情感，於是 Gaa 應運而生。

Garima 致力探索印度與泰國飲食文化之間的隱密聯繫，並以此創作出融合傳統與現代、充滿創意的料理。在她的努力下，Gaa 於 2018 年首度摘下米芝蓮一星，並於 2024 年榮獲二星殊榮，至今持續保持。這也讓 Garima Arora 成為首位獲得此榮譽的印度女性主廚，寫下美食界的重要篇章。

Gaa 坐落於一棟擁有六十年歷史的傳統泰式房屋之中，餐廳空間劃分為三個區域：樓上的 The Baan Ruen Thai Dining Room 與 Gaa Lounge，以及樓下的 The Garden Room。其中，The Baan Ruen Thai Dining Room 以灰褐色為主色調，高聳的弧形天花板營造出舒適而和諧的氛圍。當天我們選擇在樓下的 The Garden Room 入座，每一張餐桌皆以金色帷幔環繞，不僅提供私密的用餐空間，同時也能與廚房保持近距離互動，一切來得太美妙。

安坐好後，先來一口法國氣泡酒打開味蕾，為之後的美食做好準備。

Gillardeau No. 2 – 當天的午餐由這道生蠔料理揭開序幕。鮮美飽滿的生蠔，搭配香脆的魚松與微辣的脆米，層次分明。亮點在於加入了傳統印度辣湯 Rasam，使生蠔的鮮味瞬間倍增。再配上旁邊金黃酥脆的薯絲酥一同享用，滋味更顯豐富而難忘。

Chaknas – 緊接而來的是三款小吃，包括螯蝦，中拖羅和冰涼爽口的corn puchka。螯蝦賣相精美，搭配清新的配菜和印度薄脆餅，滋味滿載；肥美的中拖羅融入了一點辛辣的印度風味，同樣搭配印度薄脆餅；而corn puchka則是傳統的印度小吃，但Garima的版本來得更加精緻，一口吃下，冰爽可口，濃濃的粟米甜香充滿口腔。

Frozen Chicken Liver & Longan – 凍雞肝配龍眼是 Gaa 的招牌菜式。Garima 巧妙地將雞肝先行冰凍處理，再切片搭配清甜的泰國龍眼。濃郁厚重的雞肝與香甜多汁的龍眼形成鮮明對比，卻意外地相得益彰，簡單卻令人一試傾心。

Gobi Paratha – 接下來是一道隱藏菜式——餐廳自家炮製的麵包球。一口吃下，麵包球外脆內軟，配上特製的牛油，好吃得讓人忍不住想多食幾個。

Pork Belly – 以肥美的五花腩入饌，佐以酸爽的羅望子與清新的石榴籽，層次鮮明。亮點在於加入散發堅果香氣的焦糖乳清，令整道菜的風味更加豐富而立體。

Summer Curry – 這道「夏日咖哩」絕非尋常。Garima 精選優質藍蟹入饌，肉質鮮甜細嫩，搭配椰子青咖哩醬汁、青蘋果沙冰、烤過的蕉葉與香脆牛蒡絲。入口之際，冷與熱交融，甜與辣交織，帶來奇妙而和諧的體驗，達至完美平衡，令人回味不已。

Forest Feast – 來到主菜時間，餐廳為我們準備了肉質軟嫩的泰國和牛與風味十足的蘇格蘭蛋，配上泰式香米一同享用，實在沒有不喜歡的理由。

Malai Toast – 甜點是一道造型可愛的Malai Toast，繽紛色彩的多士，搭配慢煮濃縮煉奶與印度龍鬚糖，一口咬下，甜蜜溫馨的滋味瞬間在口中綻放。

Chai Mousse – 另一道甜品是充滿傳統印度情懷的 Chai Mousse。甜度恰到好處，搭配一旁的茶餅同享，簡單卻極具魅力，令人一試便喜愛。

不得不提餐廳的酒單十分豐富，酒窖藏酒超過150種，當天我們的Wine Pairing真心精彩。

當天菜單人均消費約TBH6000+，配酒另加TBH2800+。

Gaa

地址 : 46, 1 Sukhumvit 53 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Thailand

電話 : +66 63 987 4747