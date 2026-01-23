February Art Map：M+坂本龍一《觀音・聽時》、東九壓軸《宇宙到處的聲音》、香港芭蕾舞團《華麗搖滾》

一場展覽、一首音樂，或是一部劇場演出，總能為平凡日子注入靈感與溫度。編輯部定期為大家送上最新藝文活動資訊，讓我們一起探索那些不可錯過的角落，為生活添上一抹美好時光。

坂本龍一｜觀音・聽時

去年在東京都現代美術館舉行的紀念坂本龍一展覽「Ryuichi Sakamoto | seeing sound, hearing time」，一票難求。今年，M+將展覽帶來香港，名為「坂本龍一｜觀音・聽時」，二月十四日開展，展期長達五個月，還要免費入場。官方消息聚焦在教授和高谷史郎聯手創作的大型作品《async-immersion》。未知311地震倖存的鋼琴，以及二人和現年92歲的藝術家中谷芙二子一起創作的《霧》會否來港。詳情留意M+公布。展覽期間M+戲院還策劃了一系列與坂本龍一相關的放映節目。

《坂本龍一｜觀音・聽時》

日期：2026年2月14日至7月5日

地點：西九M+ B2層展演空間、G層大台階、B1 M+戲院

門票：免費入場

詳情：https://www.mplus.org.hk/tc/exhibitions/ryuichi-sakamoto-seeing-sound-hearing-time/

東九開幕壓軸《宇宙到處的聲音》

東九開幕季壓軸劇目《宇宙到處的聲音》，由柏林戲劇節劇本市集獎得主、德國曼海姆國家劇院駐院作家甄拔濤編劇兼導演，是他的「後人類旅程」三部曲的終章。

人類的未來會怎樣？這是甄拔濤一直思考的課題。《宇宙到處的聲音》讓人類的情感連結，在宇宙、在一個以OO命名的行星上馳騁。T為了重遇愛妻Aries，不惜進入黑洞展開尋人之旅，希望能找到被扯進黑洞的OO行星，她就在那裡。

有說：「東西掉進黑洞，只會轉化，不會消失。」T在二百年後找到行星QQ，那是曾經的OO嗎？

《宇宙到處的聲音》演員陣容超強，不少是甄拔濤的多年合作伙伴：趙伊褘、陳秄沁、黎玉清、黃呈欣、梁浩邦、宋本浩、陳港虹……每場都有演後談，密切留言講者名單。

《宇宙到處的聲音》

日期：2026年2月6及7日，8pm；2026年2月7及8日，3pm

地點：九龍灣東九龍文化中心劇場

門票：$380、$280

詳情及訂票：https://www.ekcc.hk/zh-hk/events/2026/sound-everywhere-in-the-universe.html

Beyond芭蕾《華麗搖滾》

香港芭蕾舞團一向緊貼香港脈搏，最新作品《華麗搖滾》的海報人物，意想不到與香港神級搖滾樂隊Beyond四子非常相似。

《華麗搖滾》集合三位著名編舞作品於一個晚上，各自各以搖滾精神與芭蕾藝術撼動舞台，包括：希臘編舞Andonis Foniadakis運用Depeche Mode音樂的《Strangelove》 ，美國編舞Trey McIntyre融會Freddie Mercury and Queen音樂的《 Mercury Half-Life》，以及香港編舞胡頌威向Beyond致敬的全新舞作，據悉會用上《海闊天空》等名曲。胡頌威的前作《梁祝》大獲好評，期待新作再次感動香港觀眾。

《華麗搖滾》

日期與時間

2026年4月10日｜7:30pm

2026年4月11日｜7:00pm

2026年4月11及12日｜2:30pm

地點：灣仔香港演藝學院歌劇院

門票：$1,000、$680、$480、$280、$180

詳情及訂票：https://www.hkballet.com/zh/see-hkb/production/glam-rock-2026