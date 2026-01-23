《維多利亞壹號》——何超儀殺戮的辯證

身為碧咸大仔，日常生活會有幾焦慮？我當然不會知道，正如也不會知道何超儀作為何家淑女的感受，而只知道她在《維多利亞壹號》的角色鄭麗嫦，為了成功買樓，有幾搏有幾狂。

原來已經是2010年的電影。太耐了，甚至忘記那一年有甚麼香港電影，而只能肯定一點：十六年前上映的香港電影數目，原來已經算多。

同時肯定，（如無意外）不會再有人敢開拍《維多利亞壹號》——就算敢拍，亦未必有人敢去演。

太血腥暴力了。就算作為一齣Slasher Film，都未免太血腥暴力，而鄭麗嫦之所以如此暴力，純粹為了買樓——嚴格來說，是希望製造兇殘血案，令她矢志要買到手的單位樓價大跌。

沒辦法，那時候樓股暢旺，鄭麗嫦明明落了訂，但業主深信自己單位個價可以更好，反口，不賣，寧願賠訂都不賣，令到明明用盡了努力的鄭麗嫦，不得不向那些同自己無怨無仇甚至素未謀面的人大開殺戒。

真的完全無怨無仇嗎？個人層面而言，的確是，但宏觀和抽象一點看，鄭麗嫦所層的階層，跟那些被殘殺者的階級，注定存在矛盾和仇怨——鄭麗嫦由出生第一天，就是低下階層，住在終有一日會被收購用來起新樓盤的舊樓，她的存在，和她所住的地方，都是多餘，阻埞，阻住富裕社會進一步發展，她唯一的功用，就只是日日打電話向銀行客戶Cold Call。

至於那班死者，有中產階級，屋企請了外傭，而老公手頭鬆到有能力在內地養二奶的中產；還包括有錢仔，不用努力付出就有靚樓住，不事生產，恍如擁有特權，只管在單位內吸毒召妓，享受迷幻與性愛。

至於在城市裡坐擁最大財力權力的單位，鄭麗嫦根本無法接近——而事實上，她不是要做《搏擊會》（Fight Club）的Tyler Durden，她的殺戮不是為了處決資本主義社會——由始至終，她都服從這麼一個社會，殺完人第二日，仍然會返工，帶住一身傷返工，因為她明白當成功買到樓，就要開始供樓，要供樓，所以需要勤力返工，繼續Cold Call。

有人質疑，作為普通人，鄭麗嫦殺人手法未免太殘忍離譜，我明白，這除了是Slasher Film的噱頭，或許也是，一種癲狂的呈現——社會癲狂，要生存，惟有比它更癲狂。

其實拆掉一棟樓，或毀掉一個屋邨或屋苑，從某個層面去看，形同殺戮——當然當然，背後大條道理。