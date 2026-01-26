Van Cleef & Arpels珠寶鐘錶展：在花開花落中感受時間，在永恆裡讀懂詩意

看著一粒種子從萌芽、抽枝，到綻放花朵，是一段充滿趣味的旅程。每一片花瓣都承載著獨特的色澤與姿態，而花蕊的嬌美更令人心生悸動。走進梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最新的珠寶及鐘錶展——「時間的詩篇」，宛如走進花開花落的世界。

展覽的布置宛如一朵盛放的花，每瓣花瓣象徵不同的系列——展現愛情的詩意、呈現芭蕾舞者與仙子的浪漫、映照宇宙與大自然的靈感，並承載品牌歷史的經典元素。花瓣環繞之間，花蕊凝聚著梵克雅寶的核心精神：詩意、優雅與永恆之美。

亮點#1 時間流動的瞬間：「花開有時」腕錶

從大門步入展場，宛如沿著花莖前行，先欣賞品牌的歷史、草圖、靈感來源與經典作品，繼而來到花蕊般的中央。兩位製錶師與工藝師分別展示了品牌一貫的精湛工藝。最令編者動容的，是 Lady Arpels Heures Florales 腕錶。這枚作品名為「花開有時」，寓意時間如花朵般循著自然的節奏綻放。製錶師在現場示範鐘錶隨花開花落而展現的獨特讀時儀式，每一次花瓣的開合，都是時間流動的詩意瞬間，每綻放一朵便象徵一個小時的流逝；同時，讓人感受到「Take time to read」的精神——在抽象與具象之間，與時間展開一場詩意的遊戲。

亮點#2 Planétarium 自動機械裝置

圍繞花蕊綻放的一瓣瓣花瓣，各自承載不同主題，其中一瓣展現了宇宙的奧妙與浩瀚星空。於 2025 年 Watches and Wonders 驚艷亮相的Planétarium 自動機械裝置，正是這片花瓣的焦點之作。作品的中央是一輪耀眼的太陽，由500枚細緻小金棒勾勒而成，鑲嵌黃色藍寶石、錳鋁榴石和鑽石，閃耀致極。周圍環繞六顆行星——水星、金星、地球、火星、木星、土星，以及月球——依循真實的運行速度前進。錶盤以黑色砂金石玻璃構成同心圓結構，象徵無垠的宇宙，而環繞的行星則由七個獨立的圓盤機械裝置驅動。

亮點#3 浪漫與優雅的經典符號

大自然既是美學的啟蒙者，也是生活智慧的源泉。設計師從花卉、園林、蝶影等自然意象汲取靈感，轉化為腕錶上的詩意表現。就如Lady Arpels Brise d'Été、Lady Arpels Heures Florales，以及鑽石鋪陳的花卉作品，皆展現優雅與靈動之美。另一方面，以芭蕾舞者與花仙子姿態為靈感的腕錶，亦散發出同樣的華美與柔美，將自然與藝術交織於方寸之間。

芭蕾舞者與仙子是1940年代起的經典符號

看過自然綻放的花朵，感受了優雅曼妙的身姿，更不能錯過品牌背後的愛情故事。Van Cleef & Arpels 源於Estelle Arpels 與 Alfred Van Cleef 的婚姻，愛情自此成為品牌的靈感核心。Pont des Amoureux 腕錶以情人橋的故事為題，隨著時間推移，戀人逐步靠近，在正午與午夜相會擁吻，將愛情的細節呈現在腕間，以珠寶與腕錶見證愛情，延續浪漫的傳統。

看著梵克雅寶的作品，彷彿置身於無垠宇宙、嫣然花朵、細膩愛情與輕盈仙子之間——而這些優雅的意象，正是它的靈感源泉。這場展覽，恰好將其具體化。

Van Cleef & Arpels 「Poetry of Time時間的詩篇」

日期：2026年1月24日至2026年2月8日

地點：中環4號碼頭

免費入場，需預約（https://live.eventtia.com/zh-TW/van-cleef-and-arpels-poetry-of-time）入場。

查詢：Van Cleef & Arpels