被背叛的傷痛：原諒不是忘記，放下不是放棄，而是坦然接受事實

世上沒有過不去的事，只有過不去的心。

「上個月你哋去旅行，玩得開唔開心？」我問他們。

「原本好好地，點知返嚟之前吵咗次勁嘅！」他掃視了身旁的太太一下後說：「又搵返以前嘅嘢嚟講，攪到大家都唔開心，對關係又唔好，為乜呢？」

一年前，他搭上了公司一位女同事，面對被他背叛和情感受傷的太太，他對自己當時意亂情迷的犯錯表達了歉意，保證不會再犯。兩人後來決定要放下這事，修補關係。過去數月，他們像是相安無事，直至上個月去了出軌事件後的第一次旅行。旅行地點，是丈夫以前出差曾與第三者去過的地方。

「我想知道你同個女人以前去過邊度！」太太提出這旅行地點，是因為耿耿於懷。在受傷者有權要求和申訴的考慮下，即使他不太願意，也得遵循。

「你去返曾經同個女人去過嘅地方，有無諗返你哋以前嘅嘢？」回程前一晚太太突然問他。

這問題的難度，相比「我同你阿媽一齊跌落海，你救邊個先？」高出何止十倍！

「唔多，少少啦。」在又要坦白又要避重就輕的情況下，他小心翼翼回答。

「你根本無忘記過個女人！」她的情緒開始躁動。

「呢啲都係以前嘅事，你唔好胡思亂想啦。」當他極力解釋安撫也無法按捺她積存心中因傷痛而來的憤怒，他的內心也開始感到壓力：「當初話要忘記件事，你根本無忘記到。」

「係呀，試下掉返轉，我出去搵個男人，睇下你會唔會咁大方？」她大力聲嘶後，然後房間瀰漫一股充滿怨氣的沉靜。

後來我跟這對夫婦分享過一個故事：「有個路人喺行人路上，被樓上一個跌落嚟嘅花盆擊中頭部受傷，你認為佢會忘記呢件事嗎？」

「唔會。」丈夫答。

「點解？」我問。

「件事印象深刻，又真係發生過。」他想了一會說。

我將視線微微轉向太太：「被花盆打傷嘅路人覺得無辜受害，心有不甘決定要報復，於是每日都諗點樣可以打返爆對方個頭，你覺得佢咁諗對佢傷口康復有無幫助？」

「應該無，相反會愈嚟愈唔開心。」她說。

Abnormal response in an abnormal situation is normal，因被背叛而感到傷痛、不甘心和憤怒，是人的正常反應，但同時要留意自己有否被傷與怒所綁架和操控？

To forgive is not to forget，逼自己忘記一些不能忘記的事，有可能嗎？如果沒法忘記，放下所指的是甚麼？

重建與推倒，有時只是一線之別。