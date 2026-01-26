2026馬年銀包顏色密碼！10+新款推介：CHANEL、Dior土色系大熱、PRADA金銀聚財、CELINE藍調之選

歲末年初的節日氣氛總會催生一種「辭舊迎新」的儀式感，雖然筆者並沒有篤信風水玄學，但對於新年換銀包招財催運的傳統倒也相當信服，畢竟這個一年365日都要隨身攜帶的行動小夾萬，睇得順眼自然用得舒服，自然周身聚財。物識新銀包，除了挑品牌及材質外，其實也可從顏色入手，將時尚美學、色彩心理與新一年的氣運結合來。就快踏入馬年，大家就以尋找一個屬於自己的年度代表色銀包，作為2026年的首個時尚任務。

怎樣的顏色才是最適合自己的？除了靠直覺，近日筆者有不少朋友為了找屬於自己的命定顏色而跑去做個人色彩診斷，另外也有不少人會看術數及占卜。綜合不同的術數師和占卜師的預測，2026年正是強火之年，順應「火生土、土生金」原理，計算出今年的顏色密碼是土的穩定、金的聚財與藍的理性。

土色系咖啡、焦糖色絕對是2026年的首選色。筆者個人非常鍾情於深棕色的皮革銀包，內斂經典的風格百看不厭 ，CHANEL 2026 春夏系列推出的棕色 Small Double Wallet ，在變奏版CC標誌上以閃爍水晶點綴，低調奢華感中帶點些微的浮誇； 另外由 LOEWE 前創意總監 Jonathan Anderson 首次操刀的 Dior 2026 春夏系列搶出風頭，Lady Dior Dahlia 藤格紋蝴蝶結小錢包，蝴蝶結下掛了D.I.O.R. 的字母吊飾，大賣可愛少女風。

在任何時代金色都是成功與財富的代表顏色，以往給人土豪印象的張揚俗氣金色，在PRADA的巧手下，代表作 Saffiano 銀包有香檳金、霧面銀或金屬灰等具質感的顏色選擇，而今季更推出了 leather envelope clutch，銀包上有品牌金屬扣飾，體積纖薄輕巧，放在小廢包中也沒有難度。

最怕火旺之年因一時衝動而造成的銀包失血，有說深藍色有助重回理性思考、壓抑消費衝動，Hermès耐看耐用又經典的 Bearn wallet 及Constance Slim wallet，就有齊海軍藍、墨水藍到深邃的藏青色等不同藍調選擇。同樣今季大熱的Dior Oblique Voyageur 藍色長銀包上綴上了浪漫白色蕾絲，叫萬千擁有少女心的女生心動！若想要找價格合理兼性價比高的選擇，CELINE新推出的 LONG ZIPPED CARD HOLDER，定價只是HK$ 3,400，非常適合老是想換新銀包的朋友！

查詢：Dior 、Celine、 Prada 、Hermès 、BALENCIGIA